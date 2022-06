Boris Johnson rimane Primo Ministro … ma per un pelo. Possiamo riassumere così l’esito del voto di fiducia da parte dei parlamentari del Partito Conservatore.

58,78% i voti favorevoli e 41,22% i contrari, insomma se trentadue parlamentari in più avessero votato contro per Boris Johnson sarebbe stata una vera e propria disfatta.

Certo oggi Boris Johnson ha mantenuto la poltrona al numero 10 di Downing Street, ma è un Primo Ministro azzoppato, oltretutto fra non molto si voterà in due distretti, sono elezioni suppletive dovute alle dimissioni, per scandali di carattere sessuale, di due parlamentari conservatori, ed i sondaggi danno perdenti i candidati del partito di Boris Johnson, insomma non è improbabile la fine della carriera politica di un personaggio noto per non aver mai utilizzato il pettine in vita sua.

Sempre per quanto riguarda l’altro argomento da me trattato nel video di ieri, oggi dall’Unione europea è arrivata una precisazione: l’Italia non sarà costretta ad approvare una legge che imponga il salario minimo, ma una legge sulla rappresentanza.

In altre parole il governo italiano, e le parti sociali, dovranno raggiungere un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, soprattutto per coloro che non sono ben tutelati.

Spendo ancora un minuto, anzi meno, per specificare il mio pensiero in materia, la mia preoccupazione è che ci sia qualcuno che ritenga che con la legge sul salario minimo si risolva il problema dei bassi salari in Italia.

Purtroppo, lo dico e lo riconfermo: non sarà così! Ma chiudo qui l’argomento.

Parlo invece oggi delle stime economiche che ha diramato oggi l’Istat, ossia il nostro Istituto di Statistica.

Ebbene, dico subito che sono stime lusinghiere solo leggermente inferiori a quelle del Governo.

Il Pil quest’anno secondo l’Istat dovrebbe crescere del 2,8% e l’anno prossimo dell’1,9%. Attenzione, però, perché dopo aver comunicato questi dati l’Istat ha voluto immediatamente precisare quanto segue, riporto fedelmente lo scritto:

Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso quali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l’aumento dei tassi di interesse, ed anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo peggioramento.

Ebbene, cari ascoltatori, da statistico vi devo immediatamente mettere in guardia, una precisazione come quella fatta dall’Istat è perlomeno anomala.

L’Istat è come se dicesse “le mie stime sono queste, però, fate attenzione perché posso sbagliare … ed anche di molto, e è molto probabile che possa sbagliare al ribasso”.

Allora è chiaro a tutti che le stime sono stime, non sono dati reali, sono previsioni e come tutte le previsioni hanno margini di errori.

Eventualmente, in periodi di maggiori difficoltà si può sottolineare come i margini di errore possano allargarsi, ma specificare, come ha fatto l’Istat, che ci sono “elevati rischi al ribasso”, è veramente una cosa del tutto anomala.

Se davvero esistessero elevati rischi al ribasso se ne deve tener conto in fase di stima. Ma comunque così è andata e così io ve la riferisco.

Ebbene oltre alle stime sul Pil l’Istat ha comunicato anche quelle sull’occupazione, ed anche in questo caso si è trattato di stime decisamente incoraggianti.

Le cosiddette ULA, ossia le unità di lavoro con le quali si calcola la quantità di lavoro svolto, dovrebbero crescere nell’anno in corso del 2,5% e dell’1,6% nel prossimo anno.

È ovvio che se si prevede un aumento del Pil si debba prevedere che contemporaneamente ci sia un incremento delle Unità di lavoro, anche se leggermente inferiori.

L’aumento delle Unità di lavoro avrebbe anche come naturale conseguenza la riduzione del tasso di disoccupazione che si attesterebbe, sempre nelle stime dell’Istat all’8,4% nel 2022 e all’8,2% nel 2023.

E passiamo ora all’inflazione, tema quanto mai d’attualità e fortemente divisivo.

Allora l’Istat non ci comunica la stima del tasso di inflazione, o meglio lo fa indirettamente comunicando il deflatore del Pil, ossia il rapporto fra il Pil nominale (quello calcolato a prezzi correnti) e quello reale (quello calcolato a prezzi costanti) in percentuale.

Di fatto quindi si valuta la crescita del Pil depurandola dall’inflazione. E la stima dell’Istat del deflatore del Pil risulta del 3,4%. Ovviamente questo dato va letto in negativo, è un impoverimento, ossia nel nostro caso se la crescita del Pil è prevista, come abbiamo detto, del 2,8% ed il deflatore del Pil è del 3,4%, l’inflazione è prevista del 6,2% (2,8%+3,4%).

Ma non basta, all’Istat proprio non piace fare previsioni sull’inflazione, per cui stima l’IPCA, ossia l’inflazione depurata dall’aumento dei prezzi dell’energia importata (come se noi non la pagassimo).

Ebbene queste sono le stime +4,7% nel 2022, 2,6% nel 2023 e 1,7% nel 2024, ripeto, queste sono le previsioni dell’inflazione al netto dei prezzi dell’energia importata.

Ed infine eccoci alle previsioni per la spesa al consumo delle famiglie che in termini reali dovrebbe aumentare del 2,3%.

Ecco ho riassunto i principali dati forniti dall’Istat, mi corre l’obbligo, anche se brevemente, di commentarli.

Ebbene, lo dico subito, a me paiono eccessivamente ottimistici. E mi riferisco un po’ a tutte queste previsioni.

Ma naturalmente devo anche motivare il mio pensiero.

Ed allora io segnalo che negli ultimi mesi è nettamente peggiorata la fiducia dei consumatori e questo ha senza dubbio un impatto significativo in negativo, sui consumi e quindi sul Pil.

L’inevitabile cambiamento della politica monetaria alla quale sarà costretta la Bce, visto che il tasso di inflazione sta preoccupando soprattutto i tedeschi, avrà un impatto non indifferente, e naturalmente ancora in negativo, sulla spesa pubblica e quindi sul Pil.

Infine le preoccupazioni per un possibile aumento del costo del lavoro non indurrà le aziende ad investire ed anche questa voce, quella degli investimenti, come voi tutti sapete andrà ad impattare negativamente sul Pil.

Cosa ci resta? Intendo dire delle voci che compongono il Pil?

Rimane solo la Bilancia commerciale, ossia la differenza fra esportazioni ed importazioni, ed allora se da un lato la debolezza dell’euro nei confronti del dollaro ci potrebbe aiutare, è chiaro che le sanzioni alla Russia ci penalizzano enormemente.

Insomma anche la Bilancia commerciale non è detto che nell’anno in corso possa aumentare.

Per quanto detto, quindi, io ritengo che le previsioni economiche comunicate dall’Istat siano eccessivamente ottimistiche e fa bene l’Istituto di Statistica a segnalare che, i rischi al ribasso sono “elevati”.

Il tempo sarà come sempre un giudice imparziale e ci dirà chi avrà avuto ragione.