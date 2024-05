Ma ora parliamo un po’ delle primarie. Come sono andate? Ecco i democratici anche nelle loro roccaforti hanno per la prima volta subito una battuta d’arresto. Direi una forte battuta d’arresto.

Ad esempio i democratici, nelle città dove loro comandano, hanno ridottO fortemente le forze di polizia licenziando molti agenti e cosi il crimine ha raggiunto livelli altissimi. La gente, intendo la gente che vota per i democratici, ha detto basta, vogliamo più forze di polizia.

A Denver, Colorado, il sindaco sapete cosa ha fatto sindaco democratico? Ha licenziato un gran numero di poliziotti perché ha detto “abbiamo bisogno di soldi per aiutare i clandestini e tutti dobbiamo fare sacrifici per aiutarli”.

Se una cosa del genere fosse stata detta quando ero ragazzo il tipo sarebbe subito arrestato e condannato per atti contro la nazione. Oppure se avessero avuto un po’ di pietà lo avrebbero rinchiuso in un manicomio.

Oggi invece una cosa del genere non suscita nemmeno scalpore, siamo sempre nel mondo al contrario.

Ma parliamo dei fatti casalinghi ovvero quello che sta succedendo qui in California che, come sapete, è il banco di prova per il resto della nazione e per il resto del mondo occidentale.

Due settimane fa il nostro Governatore ha firmato la legge che impone una retribuzione minima per i lavoratori dei fast food di 20 dollari all’ora. Tutti contenti i lavoratori dei fast food?

Mica tanto, il lunedì mattina quando la legge è entrata in vigore moltissimi di questi lavoratori si sono trovati disoccupati.

Certo non potendo starci dentro i proprietari hanno chiuso i locali. Un mio cliente ha un figlio che gestisce in franchising 7 fast food. Ne ha dovuti chiudere quattro, per il momento è riuscito a tenerne aperti tre, quelli dove il traffico di clienti è intenso e quindi riesce ancora a starci dentro con i costi.

Quindi qual è stato l’esito di questa legge voluta dal Governatore del salario minimo per i lavoratori dei fast food? Il Governatore si è creato un grosso problema, un problema per le casse pubbliche della California. Sì perché deve dare la disoccupazione adesso a tutti quei lavoratori che ha messo sulla strada e non gli può dare il minimo gli deve dare quello che ha promesso.

Dove troverà i soldi ? Come sempre da noi. (qua JP intende il ceto medio che in California è perennemente tartassato).

Molti stanno lasciando la California, ed adesso a lasciare la California non è solo la classe media, ma anche quella medio alta, anche i ricchi non ne possono più. Pensate che anche a Beverly Hills sono preoccupati e molti hanno messo le loro ville in vendita.

Ed adesso si arriva al culmine, sentite cosa ci dice JP a proposito del suo Governatore che, ricordate cari ascoltatori potrebbe essere il candidato più papabile al posto di Biden.

Allora il Governatore Newsom ha reso la California uno Stato quasi invivibile per cui molti californiani se ne vanno in altri Stati. Questo è un problema per le sue casse pubbliche perché come detto ad andarsene sono anche persone benestanti che pagavano tasse. E lui allora cosa si inventa?

Si e’ inventato una ” Exit tax ” ovvero una tassa di uscita! Se uno se ne va e vende le sue proprietà deve darne una parte allo Stato. Pazzesco.

Sempre qui, nel mitico Golden State, ne inventano di tutti i colori. Non solo le persone stanno lasciando lo Stato ma anche i business.

Un settore particolarmente maltrattato è quello assicurativo.

Le assicurazioni stanno scappando perché qui in California hanno fatto leggi che o le assicurazioni fanno pagare polizze assurde oppure ci rimettono.

Inoltre i negozi sia quelli privati che le catene della grande distribuzione stanno chiudendo.

Ed eccoci amici al clou, io ho chiesto a JP se davvero ciò che mi aveva detto corrispondeva alla verità o se lui avesse esagerato. Ebbene mi ha risposto: Giancarlo, è proprio vero! Sentite.

Qui sempre perché hanno delle trovate incredibili sapete a che punto sono arrivati, cosa si sono inventati? Una legge che permette di rubare nei negozi fino a 940 dollari al giorno per 365 giorni all’anno senza alcuna conseguenza. Gli esercenti si vedono svuotare i loro negozi e devono chiudere.

Voi cari ascoltatori direte, qui si è raggiunto il massimo. No! Vi sbagliate, oltre al fatto che gli esercenti non possono intervenire se gli stanno rubando meno di 940 dollari di merce, possono solo guardare queste persone che escono tranquillamente con la merce senza pagare, se chiudono i negozi o le attività vanno loro incontro a sanzioni non solo monetarie ma anche penali.

Dato che, ripeto, è difficile da credere, vi lascio alle parole di JP

Come vedete questo è il mondo al contrario. Eppure questo è tutto vero. Lo so sembra incredibile ma qui da me è così, nel mio Stato accade tutto questo.

Come vi ho detto qui si fanno gli esperimenti che poi arrivano anche a voi. Mi sa che già ne sapete qualche cosa al riguardo.

Cambio argomento, ma rimanendo in California.

Vi ricordate quando vi scrissi che qui in California e in altri Stati a conduzione democratica non vogliono che quando si voti si dia prova non solo di cittadinanza ma anche di avere un documento di identificazione?

Lo so molti di voi siete restati perplessi, anzi non ci avete creduto, ed allora state a sentire.

Huntington Beach , cittadina al sud della California. Lì i cittadini hanno detto basta al WOKE e a grande maggioranza hanno deciso che per votare bisogna essere identificati. Che fa lo stato della California ? Cita la città di Huntigton Beach in tribunale dicendo che violano i diritti umani.

Un giornalista afro americano del luogo per cui al di fuori di ogni sospetto ha scritto un articolo che ho mandato a Marcotti perché come voi tutti sapete quello che mando a Marcotti è tutto documentato e non fantasie.

Questo giornalista afroamericano si è molto arrabbiato per questa denuncia contro la sua città e ha detto che tutti hanno sempre avuto o una carta di identità o la patente. Così facendo, lui dice, state offendendo noi afro americani. Pensate che non sappiamo né leggere né scrivere?

Quindi forse bisogna dire che anche la comunità afro americana si sta un po’ accorgendo che i democratici non sono così tanto loro amici come dicono esserlo.

Ma questo scandalo delle persone che potrebbero votare senza essere identificate va spiegato anche nei dettagli, e per questo vi rimando al prossimo video.