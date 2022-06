Ebbene devo ammetterlo, sono deluso, amareggiato, non sono rientrato nella lista dei putiniani, eppure mi pareva di aver fatto tutto il possibile per rientrare nella categoria, evidentemente non è bastato!

Ok lo so cari ascoltatori che purtroppo non c’è nulla da ridere, ormai la deriva che ha preso il nostro Paese era semplicemente inimmaginabile solo pochi anni fa.

Effettivamente ritengo che non sia il solo a non aver mai pensato che la nostra Italia avrebbe vissuto momenti così bui. Siamo scivolati in una … ditemi voi in cosa.

Ma torniamo a Putin. Devo dire che da occidentale faccio fatica a comprendere come possa avere un comportamento tanto impassibile anche di fronte alle accuse più assurde che quotidianamente 24 ore al giorno gli piovono addosso dall’Occidente.

La sua indifferenza, il suo incredibile distacco è qualcosa che per noi occidentali è impossibile da comprendere, come fa a mantenere quel sangue freddo, quel self control direbbero gli inglesi.

Certo viene da un Paese sconfinato la cui caratteristica principale è il clima gelido, quindi la freddezza può anche essere una caratteristica del popolo russo.

Ma lui appare addirittura glaciale, o forse ancora di più, non ha reazioni che noi tutti considereremmo … umane. Ed una settimana fa ne abbiamo avuto una clamorosa e lampante dimostrazione.

Il due giugno scorso Putin ha infatti inviato un messaggio di congratulazioni al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica.

E Mattarella come ha risposto? Ce lo dice l’Ambasciatore russo in Italia Sergey Razof, sentite:

In tutti questi anni io e mia moglie abbiamo assistito con grande piacere al solenne ricevimento del Presidente della Repubblica Italiana in occasione della Festa Nazionale con esibizioni di eccellenti gruppi musicali. Niente da fare – la politica è politica, ha affermato Razov, commentando il mancato invito da parte di Mattarella al concerto del 2 giugno.

Incredibile, da italiano … mi vergogno.

Vabbè, torniamo ai putiniani citati dal Corriere della Sera. Ebbene voi avreste mai pensato che il Corriere, il giornale che nella sua storia può vantare di aver pubblicato articoli firmati dai più importanti uomini di cultura che l’Italia abbia avuto nel secolo scorso, oggi si possa essere ridotto a simili nefandezze?

Certo non da oggi, ma ormai le nefandezze che vengono pubblicate sui principali giornali italiani sono più di ieri e meno di domani.

Occorre capire questa china a cosa ci porterà, faccio un esempio: una persona potrà dire che Putin ha fatto per il popolo russo più di quello che Draghi ha fatto del popolo italiano, oppure sarà vietato per legge fare una simile affermazione e si andrà incontro a noie legali?

Spesso non si tiene conto di cos’era la Russia quando nel 1999 Putin ne divenne Presidente succedendo a Boris Eltin. La Russia era un Paese totalmente allo sbando e Putin l’ha fatta tornare una grande potenza.

La Federazione Russa è un Paese sconfinato i cui abitanti per questo provengono da decine di etnie diverse, è un Paese davvero difficile da Governare.

Quindi occorre riconoscere i meriti di Putin anche qualora non se ne condividesse la politica perseguita dal Presidente russo.

Vabbè mi fermo qui, ma a proposito di Federazione Russa e del conflitto in corso in Ucraina ormai sta prendendo sempre più corpo una notizia che meriterebbe fosse approfondita.

La notizia lanciata sui principali organi di informazioni russi è ora stata ripresa anche in occidente, sui nostri media nazionali è stata pubblicata oggi ed io la riprendo dal giornale Il Tempo: La parte occidentale dell’Ucraina verrebbe annessa alla Polonia.

Per la verità il Tempo titola “Ucraina annessa alla Polonia”, nella realtà si parla di una suddivisione del territorio ucraino, insomma uno Stato di nome Ucraina e con capitale Kiev rimane, ma naturalmente avrebbe un territorio molto ridotto rispetto all’attuale.

La parte orientale infatti diverrebbe indipendente oppure potrebbe richiedere l’annessione alla Federazione Russa, mentre la parte occidentale, entrerebbe a far parte della Polonia.

A mio avviso la notizia, che è stata comunicata dal Direttore del Servizio di intelligence russo, ed è stata ribadita anche dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, a mio avviso potrebbe avere più di un fondo di verità.

Si dice che già ora il confine fra Polonia ed Ucraina di fatto non esisterebbe più, insomma tanto per capirci, Leopoli diventerebbe una città polacca.

Per la verità la notizia, ribadisco, non è nuova, circa un mese fa, infatti, l’Ambasciatrice polacca in Ucraina ha avuto la necessità di smentire la notizia con queste parole:

Nessuna minaccia a integrità territoriale ucraina, la Polonia sostiene Kiev.

Non ci resta che attendere gli eventi, certo che se l’Ambasciatrice polacca ha dovuto smentire la notizia significa che alla notizia molti avevano dato più di un fondamento.