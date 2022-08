Personalmente ricevo diversi report che le diverse società di investimento producono in gran numero, alcuni sono veramente interessanti, purtroppo non sono in grado pubblicarli perché possono essere distribuiti solo a professionisti dell’investimento e clienti istituzionali.

Personalmente ricevo diversi report che le diverse società di investimento producono in gran numero, alcuni sono veramente interessanti, purtroppo non sono in grado pubblicarli perché possono essere distribuiti solo a professionisti dell’investimento e clienti istituzionali.

Recentemente ho ricevuto un report di Erik Weisman, Capo economista e Portfolio manager di MFS Investment Managent una Società di Investimento con sede nel Regno Unito che fornisce prodotti e servizi di investimento agli investitori istituzionali.

Il Report titola con un interrogativo: Ritorno agli anni ’70?

In effetti l’attuale fase inflazionistica ha riportato alla mente, almeno per quelli della mia generazione, il decennio della grande inflazione, gli anni settanta.

Weisman si focalizza sulle analogie e sulle differenze fra l’attuale fase economica e quella che abbiamo vissuto cinquant’anni fa.

Per tutti noi, il fattore scatenante della grande inflazione negli anni ’70 fu l’improvviso e impressionante aumento che ebbe il prezzo del petrolio. I continui aumenti del prezzo della benzina furono il connotato principale di quel periodo.

Weisman però, con estrema accortezza, ricorda un fatto del quale non si parla mai, ossia ricorda che il decennio della grande inflazione fu preceduto da anni nei quali ci fu un notevole aumento della spesa pubblica.

Quella fase, giornalisticamente, negli Stati Uniti, fu definita “pistole e burro”.

Gli Stati Uniti, infatti, sul finire degli anni ’60 videro aumentare in maniera esponenziale la loro spesa pubblica principalmente per due fattori: per le ingenti spese militari dovute alla guerra nel Vietnam ed alla guerra fredda e per il forte incremento delle spese di carattere sociale a seguito delle rivolte popolari scatenatesi (il famoso ’68).

Certo poi è vero che a cavallo fra il 1973 ed il 1974, in poco più di sei mesi, il prezzo del petrolio più che triplicò, passando da 3 a 10 dollari al barile.

A tal proposito è curioso ricordare come l’allora Presidente Carter, annunciando misure restrittive che passarono alla storia come la politica dell’austerity, dichiarò che il problema energetico andava “affrontato come si affronta una guerra”.

Insomma è una frase che avete ascoltato anche in tempi recentissimi, ed allora sappiate che non è proprio una novità, già cinquant’anni fa … vabbé.

Ebbene dopo l’impennata dei prezzi delle fonti energetiche negli anni settanta assistemmo anche ad un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari, e quanto si parla di prezzi dei generi alimentari si fa sempre riferimento al genere alimentare di gran lunga più noto, ossia il grano, il cui prezzo lievitò, si disse allora, per lo scarso raccolto in Unione Sovietica ed in altre parti del mondo (allora non si dava la colpa ai cambiamenti climatici).

Oggi, poi, come allora, si attribuiscono colpe alle Banche Centrali per non aver fatto valutazioni, e quindi interventi, più tempestivi.

Si parla spesso della valutazione errata del cosiddetto output gap.

Non entro eccessivamente in dettagli tecnici, mi limito a dire che tutti noi conosciamo il Prodotto Interno Lordo, quello effettivo, ma gli economisti si cimentano nel calcolare anche un Prodotto Interno Lordo “potenziale”.

Ebbene la differenza fra il Pil effettivo e quello potenziale viene chiamata output gap, naturalmente questo output gap può essere positivo, ossia il Pil effettivo può risultare superiore a quello potenziale, oppure questo output gap può essere negativo in caso contrario.

Ebbene se positivo, ed in particolare se molto positivo l’output gap segnala un l’ipotetico rischio di andare incontro ad un periodo di inflazione.

Guardate è un concetto facile da comprendere, infatti se il Pil effettivo è molto superiore a quello potenziale significa che la domanda sta crescendo più rispetto all’offerta quindi i prezzi tenderanno a salire.

Se invece l’output gap fosse molto negativo, ovviamente avviene il contrario quindi si andrà incontro ad un periodo deflazionistico.

Spero di non avervi annebbiato le idee anziché chiarito il concetto.

Ebbene quando andiamo incontro a periodi di crisi si cercano sempre i colpevoli, ed allora fra i maggiori indiziati ci sono sempre le Banche Centrali, insomma i Banchieri Centrali che non avrebbero capito in quale fase dell’economia ci trovavamo e quindi hanno agito, almeno inizialmente, in maniera sbagliata, dovendo poi correre ai ripari successivamente, quando il ritardo aveva già procurato danni.

Ebbene voi tutti sapete quanto io sia critico con gli economisti che sono come quelli che il lunedì facevano tredici alla schedina.

Ma io sono critico anche sui dati che gli economisti utilizzano come se fossero verità assolute quando invece sono del tutto aleatori. Già il calcolo del Pil effettivo mi lascia tante perplessità, figuratevi il Pil potenziale, è un numero buttato lì che solo anni dopo conosceremo neppure con precisione, ma soltanto con una certa approssimazione.

Comunque, naturalmente, sia negli anni ’70, che ora, ai Banchieri Centrali viene imputato l’errore di essersi mossi in ritardo, ed in effetti è vero, non voglio fare il presuntuoso, ma io lo sostengo da tempo.

Tuttavia nei mesi scorsi non eravamo in molti a dire che saremmo andati incontro ad un periodo inflazionistico, anzi, la maggior parte degli economisti riteneva che il problema non fosse l’inflazione, bensì addirittura la deflazione.

Ebbene io dico sempre che se anziché fare astrusi calcoli e formule complicatissime si utilizzasse il buonsenso le cose forse andrebbero meglio.

Com’era possibile che le Banche Centrali continuassero ad emettere moneta con l’economia ferma, bloccata, senza che tutto questo provocasse inflazione?

Insomma analogie fra il periodo che stiamo vivendo e gli anni ’70 ne troviamo certamente.

Comunque se obiettivamente si possono notare delle analogie fra gli anni ’70 e gli attuali anni ’20, indubbiamente ci sono anche delle evidenti differenze.

La prima, e la più eclatante, a mio modo di vedere, è che allora i lavoratori, o se volete chiamarla la “classe lavoratrice”, aveva una forza contrattuale enormemente superiore a quella della quale dispone oggi.

I sindacati sono scomparsi quasi del tutto, e quelli rimasti sono molto filogovernativi.

Ebbene è chiaro che oggi la situazione è piuttosto complicata, intervenendo in maniera massiva sui tassi di interesse si corre il rischio di far sprofondare l’economia in una pesante recessione, ma al contempo intervenendo in maniera blanda si corre il rischio di far continuare a lungo l’inflazione in atto.

Ma è inutile continuare a disquisire, la semplice e banale verità è che l’economia non regala nulla, prima o poi presenta il conto.

Vuoi abbattere l’inflazione? Devi andare incontro ad un periodo di recessione!

Non vuoi andare incontro ad un periodo di recessione? Devi rassegnarti ad un periodo prolungato di inflazione.

E la recessione o l’Inflazione è il conto che l’economia ci riserva e che prima o poi dobbiamo pagare perché … non esistono pasti gratis.