Ho voluto titolare il video pubblicato ieri “Italiani sempre più poveri” sintetizzando la notizia che aveva fornito il Governatore della Banca d’Italia in occasione della “Giornata del risparmio”, ossia che nei primi sei mesi di quest’anno gli italiani avevano diminuito i loro risparmi del 16% e la loro ricchezza di oltre il 6%.

Sempre nel video di ieri ero stato io stesso a dire che gli italiani negli anni ’60 erano più poveri, però risparmiavano di più, ho quindi sottolineato che i giovani di allora avevano davanti a loro prospettive migliori rispetto a quelli di oggi.

Che negli anni ’60 fossimo più poveri è ovvio, sarebbe assurdo pensare che dopo 50/60 anni non ci fosse stato un miglioramento economico e degli standard di vita, ma, ripeto, l’argomento del video era il “risparmio” ed i dati comunicati da Visco erano perlomeno impietosi.

Ebbene, come prevedibile, qualche ascoltatore ha fatto notare che vedendo le località turistiche affollate ed i ristoranti lavorare a pieno regime … insomma … il tutto strideva con il titolo del mio video.

In effetti io stesso, non in un video di Finanza In Chiaro, ma ad una trasmissione andata in onda su Le Fonti Tv, avevo sottolineato che, avendo viaggiato sull’autostrada principale del nord Italia sia sabato che domenica avevo trovato un traffico davvero impressionante.

Quindi, insomma, confermavo anch’io ciò che avevano fatto notare alcuni ascoltatori.

Tuttavia i dati sono dati, ed essendo ufficiali, sono forse anche sottovalutati.

Ed allora dopo aver sentito i dati sul risparmio degli italiani comunicati da Visco andiamo oggi a vedere i dati sulla povertà in Italia.

Siamo nel 2007, ossia quindici anni fa, l’Istat, quindi, ribadisco, dati ufficiali, calcola in un milione e ottocentomila i cittadini in povertà assoluta, stiamo quindi parlando del 3,1% della popolazione.

Arriviamo ad oggi, da allora abbiamo avuto otto Governi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte (due volte) e Draghi. Insomma per la quasi totalità Governi di sinistra, che dovrebbe essere la parte politica che difende maggiormente le fasce più deboli della popolazione.

Ebbene qual è stato il risultato?

Che oggi le persone in povertà assoluta sono 5 milioni e 600 mila, ossia il 9,4% della popolazione.

Insomma, per farla breve, i poveri sono triplicati. Quali i motivi di questa debacle?

Certamente hanno influito politiche di austerity imposte dall’Europa, un mercato del lavoro che ha aumentato in maniera esponenziale la precarietà, oggi un lavoratore su cinque, in Italia è precario.

E l’economia che non cresce, siamo il Paese europeo ed uno dei Paesi al mondo con la minor crescita negli ultimi vent’anni.

Figuriamo al quarto posto in Europa per percentuale di working poor (lavoratori poveri).

Non cresce l’economia non crescono i salari. Attenzione state bene a sentire: siamo l’unico Paese dell’area Ocse, ripeto l’unico di tutta l’area Ocse, dove negli ultimi trent’anni i salari reali sono diminuiti (del 2,9%).

E tutto ciò con un sistema fiscale che continua ad essere asfissiante. Peggio di così …

Quindi, cari ascoltatori, ora, a questa situazione, obiettivamente critica, si va ad aggiungere l’inflazione, che potremmo identificare come una nuova tassa.

Naturalmente voi sapete perfettamente quale sarebbe la mia prima ricetta per uscire da questa situazione di crisi perenne, solo così si potrebbe tornare a dare impulso alla nostra economia, ma sappiamo che al momento, anche con questo nuovo Governo, ciò è assolutamente impossibile.

Ecco, vorrei, proprio a questo punto, non dico fare un primo bilancio del nuovo Governo, di fatto non ha ancora iniziato la sua attività, però mi sento di dover fare, almeno per il momento un plauso ad un Ministro.

Voi sapete che non sono mai stato troppo tenero con i cosiddetti “tecnici”, naturalmente ci vogliono i “tecnici” all’interno del Ministero, ma ho sempre ritenuto che il Ministro, ossia chi si prende poi la responsabilità, debba essere un politico.

Ebbene allora oggi devo fare un’eccezione.

Sono stato infatti molto sorpreso, positivamente sorpreso, da un Ministro che al momento si sta dimostrando veramente all’altezza.

Non mi capitava da anni di fare un elogio sperticato per un Ministro della Repubblica italiana, mi sto riferendo al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

Certo, siamo solo a pochi giorni dall’insediamento, quindi la prudenza sarebbe d’obbligo, ma sento di potermi sbilanciare forse anche perché, come dicevo è stato una sorpresa, una piacevolissima sorpresa.

Quindi complimenti al Ministro Piantedosi, con l’auspicio che continui così, insensibile alle critiche che gli arrivano dalla sinistra.

Ma soprattutto lo esorto a rispondere per le rime ai capi di Governo stranieri che, per abitudine, continuano a dare ordini ai nostri Ministri.

Mi raccomando, Ministro Piantedosi, non indietreggi di un millimetro, gli italiani sono stufi di farsi comandare dagli stranieri, tenga alta la nostra bandiera, e faccia capire che ognuno comanda a casa propria.

Ed adesso anche l’Italia non accetta più ordini dall’estero.