La riforma del patto di stabilità e crescita

Molti ritengono che il NO del nostro Parlamento alla riforma del Mes è figlio del SI’ stavolta dato dal nostro Governo alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita.

Del Mes ho già parlato negli scorsi video, oggi quindi mi riferirò al Patto di Stabilità, non riuscirò però a concludere l’argomento in un unico video vi anticipo quindi che solo con il video che pubblicherò domani concluderò l’argomento.

Il Patto di Stabilità e Crescita è cosa ben diversa dal Mes, tuttavia ha una cosa in comune con il Mes, anche il Patto di Stabilità e Crescita può infatti essere considerato l’emblema del fallimento dell’euro

Cosa significa fallimento dell’euro? Significa fallimento di una moneta unica imposta a Stati differenti, fissando il cambio delle monete nazionali dei Paesi aderenti.

E’ come produrre scarpe tutte dello stesso numero e imporre che vengano calzate da persone molto diverse fra di loro. E’ chiaro che se ho il 44 di piede e mi forniscono scarpe del numero 41 alla fine della giornata i miei poveri piedi saranno martoriati.

E’ chiaro poi che più i Paesi aderenti alla moneta unica, da un punto di vista economico, sono differenti fra di loro, e più l’utilizzo di una moneta unica creerà scompensi nei loro conti pubblici.

E’ ovvio che se i Paesi aderenti fossero risultati perlomeno simili, sempre da un punto di vista economico, l’imposizione di una moneta unica non avrebbe procurato un totale disequilibrio.

Ma ripeto, l’aspetto principale riguardava i conti pubblici, che dovevano essere sostenibili e stabili.

Quindi proprio a questo scopo fin dalla nascita dell’euro si è cercato di imporre ai Paesi aderenti di rispettare dei parametri che dovevano risultare dei limiti da non superare.

Ebbene fin dal momento dell’adesione all’euro i conti pubblici di alcuni Paesi non rispettavano i parametri imposti, ma l’aspetto più deleterio è che l’imposizione di una moneta unica, ossia come detto l’imposizione di una serie di cambi fissi, anziché far convergere le diverse economie procura l’effetto contrario, ossia aumenta le divergenze.

Questo è apparso subito il principale problema dell’euro, la fissazione dei cambi, come ovvio, aveva come conseguenza l’aumento delle divergenze in campo economico.

E l’aspetto più eclatante si raggiunse con il fallimento della Grecia, in quel momento si sarebbe dovuti assolutamente giungere alla naturale conseguenza che non solo l’euro non aveva funzionato, ma non avrebbe potuto funzionare.

L’aumento delle divergenze in campo economico porta naturalmente alla conclusione che l’euro è intrinsecamente destinato al fallimento, ossia ha al suo interno i germi che lo portano al fallimento.

Il buon senso avrebbe suggerito di arrendersi all’evidenza, ed arrivare alla conclusione naturale: cioè chiudere l’esperienza euro, ed invece …

Invece l’allora Presidente della Banca Centrale europea, Mario Draghi, anziché arrendersi all’evidenza rispose con il whatever it takes.

Qual è la traduzione di “whatever it takes”?

Vorrei rispondere a questa domanda servendomi della metafora che ho usato in precedenza, ossia quella dell’imporre di calzare un paio di scarpe anche se sono della nostra misura.

Quindi “whatever it takes” lo possiamo tradurre in questo modo “Devi calzare le scarpe numero 41 che ti ho fornito, non mi importa che il tuo piede sia un 44, non mi importa se i tuoi piedi saranno martoriati, e non cercare di ribellarti altrimenti sarà peggio per te”.

Ecco questa è la traduzione di “whatever it takes”.

A questo punto, come detto, il rispetto di quei parametri doveva essere imposto, a qualunque costo, per cui gli Stati fuorilegge, ossia quelli che non rispettavano quei parametri furono obbligati a introdurre nel proprio ordinamento stringenti obblighi, ovviamente con lo scopo di migliorare i conti pubblici.

Gli obblighi imposti, che furono denominati “patto di stabilità e crescita” erano obblighi per noi praticamente irrealizzabili, e qualora avessimo voluto rispettarli avremmo ridotto drasticamente il nostro tenore di vita.

Ma arrivò la pseudo pandemia che impose di fatto a tutti gli Stati il mancato rispetto di quei parametri, per questo il “Patto di stabilità e crescita” fu sospeso.

Insomma non fu abolito, semplicemente avrebbe potuto non esser rispettato per un certo periodo di tempo, all’inizio si era stabilito che avrebbe dovuto essere ripristinato il primo gennaio del 2023, poi è stato posticipato di un anno.

Ebbene nel frattempo, però, ossia nel periodo nel quale il Patto di Stabilità e Crescita è stato sospeso, i conti pubblici di tutti gli Stati si sono notevolmente deteriorati, se quindi il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita sarebbe stato irrealizzabile prima della pseudo pandemia, figuriamoci ora che i nostri conti pubblici erano ulteriormente peggiorati, e non di poco.

Si doveva quindi necessariamente istituire un nuovo “Patto di Stabilità e Crescita” che prevedesse condizioni meno stringenti, anche se è ovvio che dei conti pubblici, come detto, ulteriormente peggiorati, rendono la situazione ancor più problematica.

Nel prossimo video vedremo le principali norme che regolano il “nuovo” Patto di Stabilità e Crescita, ed in cosa differisce rispetto al precedente.

A presto quindi.