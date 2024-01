Riformare le pensioni...subito!

Nel solco del video pubblicato ieri oggi tratterò un argomento che sono certo creerà parecchio malcontento.

La frase che si sente spesso dire e che oggi vorrei sfatare è: dopo quarant’anni di lavoro avrò il diritto di andare in pensione.

La risposta è: certo! Per quanto mi riguarda, io ritengo che in ogni momento una persona matura il diritto di andare in pensione, basta che la sua pensione sia commisurata ai contributi versati.

Purtroppo infatti per decenni in Italia l’assegno pensionistico è stato calcolato in una maniera che potrei definire assurda.

Come tutti voi sapete fino agli anni ’90 l’assegno pensionistico era calcolato riferendosi alle ultime retribuzioni percepite, non solo non era tenuto in considerazione l’ammontare dei contributi versati, ma nemmeno la speranza di vita.

E’ chiaro che era assolutamente insostenibile, quindi dall’inizio degli anni ’90 nel tempo sono state apportate un numero sempre maggiore di modifiche ed ovviamente modifiche che prevedevano requisiti sempre più stringenti.

Ma ormai il danno era fatto, le persone ritenevano che fosse il numero degli anni di lavoro a determinare l’agognata pensione e non l’ammontare dei contributi versati.

Per cui ancora oggi si continua a ripetere la frase “dopo tanti anni di lavoro …”

E’ invece evidente che la pensione non è una cosa che possa regalarti lo Stato (naturalmente mi sto riferendo alle pensioni legate all’attività lavorativa, non alle pensioni di invalidità che invece sono sacrosante), la pensione se la deve costruire ognuno attraverso appunto il pagamento di contributi.

Le riforme delle pensioni, come detto, sono iniziate oltre trent’anni fa, ma sono state introdotte con molta lentezza al punto che ancora chi oggi va in pensione, per gli anni lavorati prima della riforma pensionistica il calcolo viene effettuato ancora con il metodo retributivo.

Di fatto quindi tutti i pensionati in Italia stanno percependo una pensione superiore a quella che dovrebbero percepire qualora l’assegno pensionistico fosse calcolato solo col metodo contributivo, ossia corrispondente ai versamenti effettuati ed alla propria speranza di vita.

Certo col passare degli anni la parte che si riferisce al metodo retributivo andrà esaurendosi, quindi le pensioni verranno integralmente calcolate attraverso il metodo contributivo.

Ma tutt’ora, a mio avviso, il fatto di fissare età pensionabili e requisiti temporali a livello contributivo, quindi anche le quote 102,103 ecc. ecc. creano intralci ed impedimenti che a mio avviso non hanno senso.

Io non capisco perché una persona non possa andare in pensione quando ne ha voglia, ovviamente con un assegno pensionistico che dovrà essere parametrato ai contributi versati ed alla speranza di vita.

Potremmo facilmente ipotizzare una situazione di questo tipo.

La vita di una persona può essere divisa mediamente in tre periodi, i primi venti anni dedicati allo studio, i successivi quaranta all’attività lavorativa e gli ultimi venti al periodo pensionistico.

Ebbene durante i quarant’anni di attività lavorativa ovviamente deve essere accantonata una cifra sufficiente per poter godere di un assegno pensionistico che permetta di trascorrere gli ultimi vent’anni in maniera più che decorosa.

Solitamente non dovrebbe essere un problema qualora l’assegno pensionistico fosse inferiore alle ultime retribuzioni, solitamente nell’età pensionistica alcune spese, come ad esempio il mutuo per l’acquisto dell’abitazione, sono già state sostenute.

E va ricordato poi che i contributi effettuati, soprattutto nei primi anni dell’attività lavorativa, saranno rivalutati per un lunghissimo periodo di tempo, decenni, quindi il montate dei contributi versati dopo quarant’anni sarà molto superiore alla somma dei versamenti effettuati, naturalmente a causa degli interessi maturati.

Detto questo perché lo Stato deve fissare un’età sotto la quale non sia possibile andare in pensione, se una persona magari ha fatto versamenti aggiuntivi durante l’attività lavorativa, oppure si accontenta di un assegno pensionistico più basso, perché non deve essere libero di andare in pensione prima?

Io una riforma del genere la approverei immediatamente, i contributi versati ed i loro interessi maturati sono risparmi del lavoratore, perché impedirgli di andare in pensione se non ha raggiunto una certa età?

Ecco magari porrei come unico limite che l’assegno pensionistico calcolato col metodo contributivo sia perlomeno superiore all’assegno sociale.

Ecco se proprio vogliamo porre un limite, magari utilizziamo questo.

Detto ciò e tornando a noi, ecco cari ascoltatori, a mio avviso gli italiani non dovrebbero più parlare di pensione in termini di anni di lavoro, ma in termini di contributi versati.

Quindi a chi dice “dopo quarant’anni di lavoro …” si dovrebbe rispondere, sì ma in questi quarant’anni di lavoro quanto hai versato?

Perché se hai lavorato quarant’anni in nero, la pensione dovranno pagartela chi invece ha pagato tutti i suoi contributi.