Salari reali: povera Italia

Col passare degli anni la situazione peggiora, mi sto riferendo ai salari reali degli italiani. Perché ovviamente non basta conoscere la variazione del salario per stabilire se il nostro tenore di vita è migliorato o meno, occorre conoscere la variazione del salario reale, ossia quello rapportato al costo della vita.

E quando parliamo di salario reale, haimé, per noi italiani sono dolori.

Nel 2020 l’Ocse, ossia l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un’istituzione internazionale assolutamente al di sopra di ogni sospetto, aveva stilato una classifica delle variazioni dei salari reali fra i Paesi europei negli ultimi 30 anni.

Ossia dal 1990, come detto, al 2020.

Ebbene per l’Italia si era trattato di una vera e propria debacle, il nostro Paese infatti era l’unico ad aver avuto una variazione negativa.

Ossia il salario reale in Italia, nel 2020 era più basso rispetto a quello del 1990, per la precisione aveva subito un calo del 2,9%.

Insomma potevamo certamente affermare che negli ultimi trent’anni ci eravamo impoveriti, almeno sotto il profilo reddituale, non sotto il profilo patrimoniale, questo va assolutamente ricordato, i due aspetti vanno tenuti distinti.

Ma comunque avere un reddito reale inferiore dopo un lasso di tempo così lungo, ossia trent’anni, era un dato straordinariamente negativo.

Basti pensare che, come ho detto, l’Italia era il solo Paese ad aver fatto registrare una variazione negativa, tutti gli altri Paesi europei nei trent’anni dal 1990 al 2020 hanno visto crescere il loro reddito reale.

E’ chiaro che se andiamo a vedere quella classifica non ci stupiamo che nelle prime posizioni abbiamo i Paesi dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Patto di Varsavia.

E’ ovvio partivano da valori talmente bassi, tuttavia, per capire come sono variati i redditi reali in Europa nei trent’anni che vanno dal 1990 al 2020 vi do la classifica:

Lituania (+276,3%) – Estonia (+237,2%) – Lettonia (+200,5%), quindi i Paesi baltici hanno più che triplicato il loro salario reale dal 1990 al 2020.

A seguire Slovacchia (+129,6%) – Repubblica Ceca (+112,4%) – Polonia (+96,5%).

Poi troviamo il primo Paese dell’Europa occidentale Irlanda (+85,5%) ma sappiamo che l’Irlanda ha delle caratteristiche singolari, a seguire Ungheria (+72,7%) e Slovenia (+69,3%).

Ed arriviamo ai Paesi dell’Europa occidentale, in vetta abbiamo la Svezia il cui salario reale è salito del 63%, a seguire Danimarca (38,7%), Lussemburgo (38,2%), Germania (33,7%), Finlandia (31,8%), Francia (31,1%), Grecia (30,5%), Belgio (25,5%), Austria (24,9%), Paesi Bassi (15,5%).

Ed eccoci agli ultimi tre posti, Portogallo (13,7%), Spagna (6,2%) e, come detto Italia -2,9%.

Forse ora avete una maggior consapevolezza di cosa significhi vedersi ridurre il reddito reale dopo trent’anni, è un evento non dico catastrofico, ma senza dubbio disastroso.

Ed allora dobbiamo capire a cosa si deve un fattore così singolare e nefasto per il nostro Paese, e la risposta non potrebbe essere più scontata: l’introduzione dell’euro e dell’Unione europea.

Certo capisco che l’obiezione che sorge spontanea è “ma anche quasi tutti gli altri Stati europei hanno adottato l’euro ed hanno aderito all’Unione europea”.

Certo, ma l’Unione europea e la moneta unica hanno avvantaggiato alcuni Paesi a scapito di altri.

I tre Paesi che occupano gli ultimi tre posti della classifica ossia Portogallo, Spagna e Italia sotto questo profilo sono emblematici.

Per quanto riguarda la Grecia sembra un paradosso quel +30,5%, ma in questo caso ha pesato più che in tutti gli altri Paesi la differenza fra il reddito reale certamente aumentato ed il patrimonio reale che invece è diminuito per il Paese ellenico.

Ma in ogni caso ciò che mi interessa conoscere ora è: a distanza di poco più di tre anni da quella rilevazione dell’Ocse, possiamo ritenere che la situazione del nostro Paese oggi sia migliorata?

Macché tutt’altro, certamente la situazione per l’Italia è peggiorata e non di poco.

Prima la pseudo pandemia ha ridotto le retribuzioni per molti lavoratori, ma è chiaro che la mazzata è arrivata con l’inflazione che ha dato il colpo di grazia al nostro salario reale.

Ed anche se oggi l’inflazione oggi fosse azzerata l’aumento dei prezzi che abbiamo avuto è ovviamente consolidato, in altre parole, i prezzi non torneranno al livello che avevano alcuni anni fa.

Mentre tutti noi sappiamo che le retribuzioni in questi ultimi anni sono aumentate solo frazionalmente.

Quindi la perdita del potere d’acquisto, perlomeno per i dipendenti ed i pensionati, ha ridotto ulteriormente e non di poco il salario reale, insomma siamo passati dalla padella alla brace.

Il Governo si vanta dei buoni dati riguardanti l’occupazione, in particolare è aumentato il numero di occupati, attenzione però, occorre saper leggere questi dati.

L’aumento del numero dei lavoratori dipende anche, sottolineo anche, non esclusivamente, ma anche dalla riduzione dei salari reali, in altre parole, la riduzione del salario reale in alcuni casi ha reso necessario che un altro componente della famiglia trovasse un’occupazione, magari part time.

Quindi non solo persone disoccupate, ma anche persone che magari prima non rientravano nella categoria dei disoccupati in quanto non erano in cerca di lavoro, oggi, per necessità familiari, hanno accettato lavori sottopagati.

Attenzione non pensiate che per risolvere il problema della riduzione dei salari reali basti introdurre per legge un salario minimo.

Non può essere questa la panacea di tutti i mali, se bastasse fissare una paga oraria dignitosa per risolvere tutti i problemi sarebbe troppo semplice.

Nella realtà i problemi per quanto riguarda il mondo del lavoro sono di difficile soluzione, ma di sicuro occorre partire da un dato essenziale, ossia la produttività del lavoro.

E la produttività del lavoro per un Paese come il nostro, non può che essere penalizzata dall’utilizzo di una moneta, come l’euro, una moneta evidentemente sopravvalutata e quindi non rappresentativa della nostra economia.

Avere una moneta nazionale non è un vantaggio perché ci permette di emetterne in grande quantità, la moneta deve sempre essere emessa nella quantità corretta, ossia quella richiesta dall’economia, altrimenti si fanno guai.

Per riuscire a rimanere competitivi sui mercati un Paese come l’Italia che utilizza una moneta evidentemente sopravvalutata ha una sola via d’uscita: la svalutazione del salario reale dei propri lavoratori, ed è quello che in Italia accade ormai da oltre trent’anni.