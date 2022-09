Salvini ovviamente lo sta ripetendo in ogni occasione, e d’altronde effettivamente non ci vuole molto per capirlo: il PD e la sinistra in genere dà per perse queste elezioni, ed allora cerca di “avvelenare i pozzi”.

“Avvelenare i pozzi” è un’espressione usata in ambito bellico, si usa per esemplificare quando un esercito, costretto alla ritirata per la maggior forza del nemico, cerca di lasciar, al nemico che avanza, il territorio abbandonato in condizioni invivibili (appunto avvelenando i pozzi).

Per Salvini al momento, la Sinistra, sapendo che le prossime elezioni del 25 settembre saranno vinte dal Centrodestra, sta operando in maniera tale di lasciare il nostro Paese, dal punto di vista economico e sociale, in condizioni critiche.

Non occorre molta fantasia, non occorre esser perspicaci per giungere alla conclusione alla quale è giunto Salvini, semplicemente perché, da che mondo è mondo, questa è la politica.

In politica se non ci si riesce ad imporre si cerca in tutti i modi di danneggiare l’avversario. Non occorre essere machiavellici.

Se poi la situazione è già di per sé difficile, come in Italia, non occorre fare granché per renderla ancor più critica, insomma sappiamo tutti che il prossimo Governo si troverà ad operare in un contesto davvero arduo.

Il problema energia, non sarà semplicemente un problema, sarà un dramma, ognuno di noi lo può già verificare, basta recarsi in uno di quei grandi centri commerciali, oggi ci son già saracinesche abbassate, cosa che fino ad un paio di anni fa era semplicemente impensabile.

Fino a qualche anno fa se un negozio all’interno di un Centro Commerciale chiudeva, c’era una lista di altri commercianti che non vedevano l’ora di subentrare, oggi le saracinesche abbassate non ci indicano solo un fallimento, ci indicano che non c’è più chi vuol rischiare, perché le prospettive non sono brutte, sono catastrofiche.

Il problema lavoro, che in Italia da tempo si sta aggravando, potrebbe diventare a breve un’emergenza sociale. Salvini ipotizza un milione di licenziamenti secondo voi esagera oppure è persino troppo ottimista?

Come minimo gli stipendi saranno destinati a diminuire ulteriormente, sarà questa la maniera per battere l’inflazione? Ossia dando delle retribuzioni da fame? Retribuzioni che verranno accettate solo per disperazione, solo perché abbiamo bocche da sfamare?

E’ questa l’Italia del futuro?

Guardate che non sto esagerando. Gli sbarchi avvenuti in Italia durante il Governo Draghi non si vedevano dai tempi del Governo Renzi, e Renzi sappiamo che perlomeno aveva accettato quel numero di sbarchi contrattando con l’Europa. Draghi invece pare non abbia avuto in cambio nulla dall’Europa.

Il cruscotto statistico, questo il termine col quale si comunicano i dati ufficiali forniti dal nostro Ministero degli Interni, insomma i dati forniti dalla Lamorgese, che temo siano persino sottovalutati, ebbene il cruscotto statistico ci fornisce un risultato … direi … impietoso.

Dal primo gennaio al 9 settembre nel 2020 erano sbarcati in Italia 20.373 clandestini, nel 2021 41.087 e quest’anno … state a sentire … 62.815 clandestini.

E ripeto questi sono i dati del Viminale, il nostro Ministero degli Interni. Secondo voi quanti saranno stati gli sbarchi che non son stati registrati e quindi che non rientrano in quella cifra.

Io ipotizzo che siano perlomeno altrettanti.

Ebbene questo esercito di persone che oggi si trovano sul nostro territorio, come vive? Ed in futuro come vivrà?

Ah, un’altra cosa da sottolineare, per quanto riguarda la provenienza dei clandestini, naturalmente dobbiamo riferirci soltanto a coloro che sono stati registrati dalle nostre Autorità competenti, ai primi tre posti troviamo i tunisini con il 21%, seguiti dagli egiziani con il 20% ed i cittadini del Bangladesh con il 15%.

Quindi persone che non stanno fuggendo da alcuna guerra.

Se nel prossimo futuro la nostra situazione economica dovesse peggiorare, anzi certamente peggiorerà, non potrà che peggiorare, il problema immigrazione clandestina sarà sempre più pressante.

Salvini, inoltre, è arrivato ad ipotizzare che l’Italia potrebbe essere interessata anche da problemi di ordine pubblico proprio a causa di questa situazione economica destinata a peggiorare, ed anche in questo caso vi chiedo: a vostro avviso sta esagerando?

Personalmente temo di no, temo che al momento si stia sottovalutando quel che potrà accadere nel prossimo autunno/inverno.

Il recente flop del summit fra i Ministri dell’Energia dell’Unione europea è la prova più evidente che i diversi Paesi europei temono conseguenze davvero catastrofiche qualora venisse a mancare il gas russo.

Una crisi economica senza precedenti, e d’altronde tutti sappiamo che l’energia è assolutamente indispensabile per il settore industriale, ma non solo, il solo razionamento avrebbe conseguenze estremamente serie.

La Commissione europea sta già facendo passare indicazioni chiare, leggiamo già sui media mainstream articoli con titoli di questo tenore:

“Lavastoviglie e lavatrice accese insieme e il contatore si blocca: il piano dell'Ue per tagliare i consumi”

Oppure:

Bollette: arriva il razionamento dalle 8 alle 19

Ma, ripeto tutto ciò servirà a poco, per non dire nulla, perché il grande consumo di energia è dovuto alle imprese.

Ma concludiamo con Salvini, probabilmente egli non teme solo per il futuro problematico al quale andranno incontro gli italiani, ma anche al suo futuro.

Si vocifera infatti che anche la sua poltrona di Segretario nazionale della Lega possa traballare, qualcosa di assolutamente impensabile fino a pochi mesi fa.

Gli ultimi sondaggi infatti per lui sono davvero terribili, si dice che un risultato sotto al 10% ed un sorpasso in Veneto da parte di Fratelli d’Italia porterebbero a mettere in discussione il suo ruolo.

Oddio, se pensiamo che i possibili sostituti siano Fedriga o Zaia … si passerebbe dalla padella alla brace.

A quel punto la Lega potrebbe addirittura diventare un partito marginale.