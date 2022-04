Allora carissimi ascoltatori oggi un video che, vi anticipo, vorrei che fosse da voi interpretato in maniera corretta, perché lo ritengo davvero importante.

Vi esorto prima di prendere il discorso e fare delle analisi sul tema che vorrei ci confrontassimo evitando se possibile facili e giustificate offese nei confronti della persona che citerò, ma solo a titolo di esempio, come caso emblematico.

Non saprei dare un titolo preciso all’argomento che voglio dibattere con voi, ma genericamente direi che si tratta della comunicazione. Ed allora parto dall’esempio che ripeto è semplicemente un emblema, anche se effettivamente clamoroso.

Si tratta di Roberto Saviano.

Come penso tutti voi già sapete lo scorso 15 aprile Saviano pubblica un post ritengo in tutti i suoi canali social, comunque se qualcuno di voi fosse interessato il post è tutt’ora pubblicato sulla sua personale pagina Facebook.

Il post è corredato da una foto veramente impressionante, la foto di un bambino orrendamente mutilato, rimasto senza entrambe le gambe e senza il braccio destro.

Questo il post pubblicato da Saviano su twitter:

Non cercare alibi alla guerra di #Putin è il dovere di chi traccia memoria di questo conflitto che si accanisce sui corpi dei civili. Rispettare questo dolore significa non farsi cassa di risonanza della propaganda di Mosca

Mentre su Facebook trovate una cosa leggermente diversa, esattamente questo:

Non cercare alibi alla guerra di Putin è il dovere di chi traccia memoria di questo conflitto. Non dare spazio a giustificazioni per lo stato mafioso di Mosca, come viene definito da Luke Harding nel suo bellissimo libro sul potere putiniano “Mafia State”.

Fermiamoci qui, anche se il post continua, ma andiamo con ordine. Allora cominciamo dall’inizio che è il medesimo nelle due versioni, sia twitter che Facebook, ossia:

Non cercare alibi alla guerra di Putin è il dovere di chi traccia memoria di questo conflitto.

Se voleva essere fumoso (ma forse uno scrittore deve far finta di scrivere “difficile” per accreditarsi), comunque, quel che è chiaro è che per Saviano il conflitto che sta riguardando l’Ucraina è “la guerra di Putin”, naturalmente del problema del Donbass e di quanto è accaduto negli ultimi otto anni in quella terra martoriata … nessun accenno.

In ogni caso questa prima frase sembra voglia intendere, se interpreto bene, che la guerra di Putin debba essere condannata senza se e senza ma, ossia senza dare alcun alibi a Putin unico e feroce colpevole.

Su twitter viene aggiunto “chi traccia memoria di questo conflitto, che si accanisce sui corpi dei civili”. Qui invece è chiarissimo la guerra di Putin che si accanisce sui corpi dei civili, sarebbe già assolutamente chiaro, a maggior ragione poi con la pubblicazione, come vi ho anticipato, di quella foto del bambino al quale sono state amputate entrambe le gambe ed il braccio destro, che risulta quindi l’emblema dei civili sui cui corpi la guerra di Putin si accanisce.

Anche nel post su Facebook viene riportato che la guerra si accanisce su civili innocenti, ma soltanto nella seconda parte del post, nella prima parte del post invece Saviano ribadisce che non bisogna dare spazio a giustificazioni per lo stato mafioso di Mosca, come viene definito da Luke Harding nel suo bellissimo libro sul potere putiniano “Mafia State”.

Forse Saviano qui vuole evitarsi querele che avrebbero potuto arrivare dall’ambasciata russa quindi specifica che ad attribuire alla Russia la denominazione di “stato mafioso” è stato un tale Luke Harding che personalmente non conosco, ma non ha importanza.

Ed ora arriviamo alla seconda parte postata su Facebook, come detto inizia con Questa guerra si accanisce su civili innocenti. Ed anche qui è chiarissimo il riferimento alla foto postata, ma qualora qualcuno non lo avesse ancora capito aggiunge: Strappa le gambe a bambini, brucia le carni a persone colpite nel mucchio. Insomma, postando una foto del bambino con entrambe le gambe amputate e scrivendo Strappa le gambe a bambini il riferimento è talmente eclatante da rendere superfluo ogni mio ulteriore commento.

Quindi finora cosa ci ha detto Saviano? Che “la guerra di Putin si accanisce su bambini e civili innocenti ai quali strappa le gambe e brucia le carni”.

Ed arriviamo ora all’ultima parte del post. Era già tutto chiaro, ma, sempre a beneficio di chi ancora non avesse capito di chi sia il solo colpevole di tutta questa atrocità ecco come conclude Saviano:

Rispettare questo dolore significa riconoscere la colpa dei crimini commessi dalla Russia, e non spostare lo sguardo altrove facendosi cassa di risonanza della bassa propaganda di Mosca.

Anche qua la prima parte è chiarissima: Rispettare questo dolore significa riconoscere la colpa dei crimini commessi dalla Russia.

Quindi per Saviano i crimini sono commessi soltanto dalla Russia e su questo non ha dubbi, mentre la seconda parte della frase è più nebulosa: e non spostare lo sguardo altrove facendosi cassa di risonanza della bassa propaganda di Mosca. Quest’ultima frase, spero di interpretarla nella maniera corretta, significa, non spostate lo sguardo altrove, ossia non andate a vedere ciò che è accaduto prima, quindi gli otto anni di eccidi perpetrati nei confronti della popolazione del Donbass.

Naturalmente Saviano non cita la parola Donbass, dice solo di non parlare di quel genocidio, lui dice non spostare lo sguardo altrove perché così si rischia di fare da cassa di risonanza della bassa propaganda di Mosca.

Bene, fin qua la mia analisi che ha messo in evidenza la spudorata parzialità del post, ma naturalmente … bastasse questo …

Perché, come certamente tutti voi sapete, nella realtà quella foto non si riferisce al conflitto in atto, la foto risale al 2016, ed il bambino, nativo della zona di Mariupol è un bambino rimasto così orrendamente mutilato da una granata dell’esercito ucraino nel 2015.

Del bambino si conosce tutto, il nome, e ciò che è accaduto, nello scoppio della granata rimase anche ucciso il fratellino di 4 anni.

Ma non solo, c’è un altro aspetto ancora, ed ossia che quella è una foto famosa, la scattò, Marta Iwanek, che con quella foto si aggiudicò il primo premio in un importantissimo concorso internazionale.

Ed allora adesso entriamo nell’argomento che a me interessa. Partiamo da un fatto, chiediamoci: i post sui vari social sono postati dallo stesso Saviano oppure c’è una persona che per lui svolge quel compito?

Non è una domanda stupida, sappiate che i personaggi noti hanno un personale apposito alla gestione dei social, delle specie di portavoce che si occupano, ovviamente retribuiti per questo, a seguire appunto la comunicazione social.

Certo, se fosse così, ossia se quel post lo avesse postato un’altra persona, non direttamente Saviano, noi non lo sapremo mai, perché ovviamente non si dice pubblicamente che la comunicazione social non avviene con la cosiddetta “celebrità”, ma con un suo incaricato.

Però, sempre che sia andata così, Saviano deve avergliene dette quattro visto la figura che gli ha fatto fare.

Ma proseguiamo.

Secondo aspetto, che sia stato lo Stesso Saviano o un suo incaricato a pubblicare quel post, era a conoscenza che quella foto non si riferiva ad un bambino rimasto orrendamente mutilato nel conflitto russo ucraino?

Mi sentirei di rispondere no!

Pubblicare volontariamente una foto oltretutto famosa è di fatto esporsi con certezza ad una figuraccia, quindi ritengo proprio che chi ha pubblicato quel post, ripeto, Saviano in persona, o chi altro sia, è incappato in un grossolano errore.

Ma allora chiediamoci, poteva accorgersi della topica alla quale stava andando incontro?

La risposta è: sicuramente sì! Ed è molto facile da giustificare.

Nella foto è evidente che ormai i segni dell’amputazione si sono cicatrizzati da tempo, se fosse stato martoriato nei giorni scorsi, forse sarebbe ancora sotto i ferri dei chirurghi o perlomeno totalmente fasciato.

Insomma anche un idiota avrebbe potuto rendersi conto che il bambino fotografato non potesse aver avuto quelle amputazioni in questo conflitto iniziato da meno di due mesi.

Ma proseguiamo, perché ovviamente il web è impietoso, e naturalmente fa notare a Saviano della topica da lui presa. Ebbene qua siamo effettivamente all’aspetto che più mi interessa della vicenda, come reagisce Saviano?

Correda il post in questo modo: Mi segnalano che questa foto, che ho raccolto su @ukrainabezcenzury è del 2015. Nulla cambia nel testo che ho scritto e che ribadisco con ancora più forza.

Allora, Saviano dice di aver “raccolto” quella foto su @ukrainabezcenzury ebbene io ho provato a vedere a cosa corrispondesse, ma non ho trovato nulla, certamente non sono esperto in materia, tuttavia non solo prudenza, ma buon senso vuole che, prima di pubblicare qualcosa, è assolutamente banale verificare la fonte, ma poi, come ho detto, in questo caso era del tutto evidente che non poteva trattarsi di un fatto che si poteva riferire all’attuale conflitto.

Detto questo trovo assolutamente scandaloso che Saviano scriva: Nulla cambia nel testo che ho scritto e che ribadisco con ancora più forza. Come nulla cambia? Ma con quale faccia caro Saviano lei può dire che nulla cambia?

Lei ha scritto che la guerra di Putin “Questa guerra si accanisce su civili innocenti. Strappa le gambe a bambini, brucia le carni … ed a corredo posta la foto di quel bambino martoriato che nulla ha a che fare con l’attuale conflitto e dice che “nulla cambia”?

Ma non solo, Saviano ha anche la sfortuna che quel bambino è stato ridotto in quelle condizioni proprio dall’esercito ucraino, quello che lui difende, l’esercito dei “buoni” ha ridotto quel bambino in quelle pietose condizioni … e nella cambia?

Ma ci vuole una bella faccia tosta. La reazione di una persona normale sarebbe quella di scusarsi immensamente con tutti.

Ed eccoci alla conclusione, cari ascoltatori, ciò che a me interessa sapere da voi è: questo comportamento, ossia quello di non avere reazioni che possiamo definire “normali” quando si incappa in figuracce di questo genere, è un comportamento concordato e messo in pratica da tutto il mainstream?

Vi faccio notare un’ultima cosa, sotto questo post su Facebook ci sono al momento 5.786 commenti, naturalmente non li ho letti tutti, ma ritengo di non andare lontano dal ritenere che di questi 5.786 commenti 5.785 siano di insulti, insomma commenti ferocemente critici, è possibile che una persona che riceve tutte quelle critiche, in questo caso più che giustificate, possa tranquillamente fregarsene e non avere reazioni “normali” per un essere umano dotato di coscienza?

A voi la parola.