Il video odierno è di fatto il continuo di quello di ieri, ma solo cronologicamente, non certo per quanto riguarda i contenuti.

Vi racconto quindi quel che mi è accaduto al termine della Festa di Forlì.

Dato che voglio sempre rimanere fino al termine degli eventi ai quali partecipo, amo stare in mezzo alla gente, e sapendo che a Forlì avremmo fatto le ore piccole, avevo un albergo prenotato per la notte.

Mi sono quindi ritirato in albergo che era notte, diciamo intorno all’una e mezza, visto però che avevo ancora adrenalina in corpo non avevo sonno, quindi ho acceso la televisione.

La tv era sintonizzata su La7 e trasmettevano la replica del programma 8 e mezzo condotto da Lilly Gruber, ho subito realizzato che era da tempo che non seguivo più quel programma, senza dubbio più di un anno, di fatto è letteralmente inguardabile.

Ma avendo in corpo l’adrenalina che mi aveva regalato la splendida giornata appena trascorsa, mi sono detto, ma sì, guardiamolo, sentiamo un po’ quel che dicono, il programma era già iniziato magari mancava poco al termine.

Gli ospiti in studio erano Antonio Padellaro, Ilaria Capua e Paolo Mieli, in collegamento un giornalista di Libero e stranamente anche la Gruber non era in studio ed era collegata dall’esterno, probabilmente doveva avere altri impegni, non so, ma non importa, ciò che invece importa è quanto dicevano gli ospiti, l’argomento era la fantomatica recrudescenza del Covid.

Sentire parlare quelle persone … è allucinante, mi ponevo continuamente la domanda se stessero scherzando, oppure se fossero serie. E sono arrivato a questa conclusione.

La Capua, Mieli ed il giornalista di Libero recitavano la loro parte, ovviamente sono all’interno di una commedia nella quale, per avere una parte, devono recitare il copione.

Diverso invece Antonio Padellaro. La sua mimica, l’espressione, ma soprattutto la cosiddetta comunicazione non verbale non lasciava dubbi, lui ci credeva davvero in quello che diceva.

E’ addirittura diventato rosso paonazzo mentre inveiva contro coloro che hanno allentato l’uso dei cosiddetti dispositivi di prevenzione, in pratica quelli che non indossano la mascherina, io lo guardavo sempre più sbigottito, e devo dire che sotto certi punti di vista mi faceva persino pena.

Non ho mai avuto stima nei suoi confronti, ma vederlo in quello stato di alterazione mentale mi faceva compassione.

Ad un certo punto, quasi con affanno, ha detto che tutti noi conosciamo persone che di questi tempi hanno il Covid, ed ha ragione, ciò che però non ha detto è che tutte le persone che attualmente hanno il Covid si sono sottoposte al completo ciclo terapico che evidentemente non funziona.

La Capua invece si è spinta in una previsione, ossia che nel prossimo autunno/inverno ci sarà una recrudescenza della cosiddetta pandemia, anche in questo caso sono d’accordo con lei, però mi deve dire perché da quando è comparso il Covid è contemporaneamente scomparsa l’influenza stagionale, e sì che prima non mancava mai, ogni anno si ripresentava puntuale come un orologio svizzero.

E’ vero, dimenticavo, per giustificare questa anomalia, ossia la scomparsa dell’influenza stagionale avevano anche ad un certo punto tentato di spacciare la flurona, vi ricordate, ma non ha attecchito.

Vabbé ad un certo punto la Gruber chiude quell’argomento per passare ad un altro, indovinate quale?

Sì, avete indovinato: Putin e l’Ucraina. Nella sua introduzione all’argomento, oltre a tutte le malefatte del mondo la Gruber attribuisce a Putin anche la colpa della siccità che sta colpendo il nostro Paese.

Quindi potete ben capire come è stato affrontato questo argomento, ma attenzione perché adesso arriva una scena che non esito a definire esilarante.

Dopo la sua introduzione la Gruber dà la parola a Paolo Mieli il quale esordisce dicendo che Putin si trova in un momento di forza, che in Russia sembra che le cose vadano bene, aprono dei McDonald con un altro nome e la gente li affolla, ma non solo dice che al momento le sanzioni non gli stanno dando alcun problema, anzi secondo alcuni economisti … a quel punto la misura era colma quindi la Gruber lo interrompe bruscamente.

Mieli cerca di far capire alla Gruber che ciò che aveva detto era solo un preambolo iniziale, solo per poi rovesciare l’argomento e sparare contro il Presidente russo, dicendo che queste erano solo apparenze, che invece la verità era ben altro, che Putin si trova in grave difficoltà, i russi sull’orlo della disfatta e così, via.

In effetti questa è una usuale figura retorica che viene spesso usata e chi ha qualche competenza nel campo della comunicazione conosce bene.

Se si vuol parlare male di qualcuno, si inizia dicendo cose apparentemente a lui favorevoli, facendo credere così di essere obiettivi e non prevenuti, ma poi invece si capovolge completamente la tesi iniziale destituendola come priva di fondamento mentre si acclara la tesi opposta, quindi … si attribuisce a questa persona ogni tipo di nefandezza.

Mieli appunto cerca di far capire alla Gruber che lo aveva interrotto proprio quando lui stava per capovolgere il racconto, ma la Gruber, o non capisce, o comunque imputa a Mieli la colpa di aver esagerato con il preambolo favorevole a Putin, quindi non lo lascia continuare, gli toglie la parola e la passa a Padellaro.

A quel punto la faccia di Mieli è tutto un programma. Esilarante.

Poi la trasmissione è andata avanti, ma io mi devo essere addormentato, senza però spegnere la televisione, e cosa accade?

Per una singolare coincidenza mi sveglio alle 7 e 30 proprio mentre comincia il telegiornale de La7.

Sento i titoli, il primo è delirante: “Putin attacca l’Occidente”.

Sembra ovvio che, vista la situazione geopolitica che si sta delineando qualcuno possa anche equivocare e ritenere che Putin, cioè la Russia, abbia attaccato militarmente Berlino, Parigi e Roma.

Ok, meglio spegnere, farsi la doccia e poi andare a fare colazione, nonostante la giornata sia appena cominciata … di sciocchezze ne ho già sentite abbastanza.

Torno verso casa con il bellissimo ricordo di una festa perfettamente organizzata e che ha creato entusiasmo nei confronti di tutti i partecipanti.