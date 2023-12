Se l'Italia avesse...gli attributi

Anche il nostro Governo, anche Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti forse improvvisamente si sono resi conto che la reintroduzione del Patto di Stabilità, per l’Italia, sarà un Calvario.

Anche in questo caso potrei dire … ve lo avevo detto, ma non ve lo dico, perché era talmente scontato che non dovrei vantarmi per averlo previsto già da tempo.

Naturalmente mi sto riferendo alla riforma del Patto di stabilità che Mario Monti aveva avuto il coraggio di inserire in Costituzione.

E allora magari meglio ricordare cosa accadde dodici anni fa.

Era un momento molto delicato per l’Unione europea (per la verità nell’Unione europea i momenti delicati sono … sempre), comunque era il 2011 la Grecia stava fallendo, l’Italia aveva lo spread oltre 500 punti, in sede europea i Capi di Stati e di Governo si impegnano con il Patto euro plus, scommetto che questo nome vi viene nuovo, eppure vi assicuro che è stata una delle maggiori infamità dell’Europa.

Qualora la Grecia, fallendo, fosse uscita dall’euro e dall’Unione europea questa famigerata Unione si sarebbe sfaldata perché il nostro spread sarebbe andato a mille se non di più e anche l’Italia sarebbe uscita dall’euro e dall’Unione europea.

Quindi l’Unione europea per sopravvivere aveva bisogno di blindare i due Stati che rischiavano di sfaldare l’Unione europea, ossia la Grecia e l’Italia.

Ed ecco che in questi due Stati si finalizza un golpe con la nascita di Governi fantoccio non votati da nessuno.

In Grecia il primo Ministro, democraticamente eletto, George Papandreou dovette lasciare il posto ad un Governo di unità nazionale, ovviamente non votato da nessuno, guidato da Lucas Papademos vice-presidente della Bce ed ex Governatore della Banca di Grecia.

In Italia come tutti sapete il Primo Ministro democraticamente eletto Silvio Berlusconi, dovette lasciare il posto ad un Governo di Unità nazionale, ovviamente non votato da nessuno, guidato da Mario Monti.

Fu questi due golpe a salvare l’euro e l’Unione europea.

Ed allora torniamo a quella riunione dei Capi di Stato e di Governo che raggiungono un accordo non giuridicamente vincolante denominato Patto europlus (anche solo il nome rende l’idea della follia), vabbé, in cosa consisteva questo patto?

In pratica alcuni Stati dell’area euro e alcuni altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’ulteriore obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e crescita.

E naturalmente fra le prime iniziative del Governo Monti ci fu quella di recepire il Patto euro plus inserendo in Costituzione le regole del Patto di stabilità e crescita.

Occorre poi, al vero, riconoscere che non lo abbiamo mai rispettato.

Come tutti voi sapete, poi, con l’avvento della pseudo pandemia l’Unione europea ha sospeso il Patto di Stabilità e crescita, quindi si poteva non rispettare, ed i vari Paesi fermando totalmente la loro economia si sono visti costretti ad aumentare in maniera significativa il loro debito pubblico.

Il Patto di Stabilità avrebbe dovuto essere ripristinato dall’inizio dell’anno in corso, ma è stato poi posticipato di un anno.

L’aumento dei debiti pubblici ha però fatto sì che le norme che regolavano il Patto di Stabilità risultassero estremamente vincolanti, quindi praticamente impossibili da rispettare, occorreva ridefinirle, magari ancora gravose, ma perlomeno bisognava renderle meno stringenti, in maniera tale che si potessero ottemperare.

Personalmente, come dicevo all’inizio, avevo già detto in altri video che raggiungere un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità, anche nella migliore delle ipotesi, si sarebbero rivelato problematico, ma solo per utilizzare un eufemismo.

I cosiddetti Paesi frugali avrebbero cercato di imporre delle condizioni capestro per i cosiddetti Paesi spreconi ed in particolare per il nostro Paese che, come tutti sappiamo, ha un debito pubblico estremamente oneroso.

E questo sta accadendo, le proposte dei Paesi frugali devono essere proprio inaccettabili se un europeista convinto come il nostro Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti le ritiene improponibili e sembra proprio intenzionato a non firmare un simile accordo.

Una proposta, quella avanzata dalla Germania, che sarebbe impossibile da rispettare per il nostro Paese e la Premier Meloni ha proprio sottolineato questo aspetto: **"Non si può dire sì a una riforma del Patto che poi non si può rispettare" **queste le sue parole che, devo dire, approvo in pieno.

Ma allora, cara Giorgia, devi poi essere coerente con te stessa, quindi … se non si può dire sì a qualcosa che non si può rispettare ne deriva che si deve dire no!

Quindi quando Giorgetti si presenterà alle riunione dell’Eurogruppo e dell’Ecofin semplicemente dirà che quella proposta di riforma del Patto di Stabilità, l’Italia non la sottoscrive.

Tutti sanno che in mancanza di un accordo all’unanimità, il prossimo primo di gennaio rientrerà in vigore il vecchio Patto di Stabilità che, come noto, ha vincoli ancora più stringenti, quindi risulta assolutamente improponibile ed inaccettabile, bene l’Italia non lo rispetterà, ma il “vecchio” Patto di Stabilità, proprio per le regole così stringenti, non potrà essere rispettato anche da altri Paesi ed allora sì che ne vedremo delle belle.

Questo sarebbe proprio il momento … in vista delle elezioni europee … se l’Italia avesse davvero … gli attributi.