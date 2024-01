Sentenza Colorado, il commento di JP

Come certamente sapete negli Stati Uniti i democratici stanno cercando in tutti i modi di togliere Trump dalla competizione elettorale.

La Corte Suprema dello Stato del Colorado invocando la terza sezione del 14esimo emendamento ha dichiarato Trump ineleggibile.

Questo quattordicesimo emendamento è stato proposto nel 1866, esattamente un anno dopo la fine della guerra civile ed effettivamente è molto importante perché lo scopo era di garantire i diritti degli ex-schiavi. Sentite cosa dice la prima sezione di questo emendamento: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato produrrà o applicherà una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà alcuno Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

Naturalmente tutti noi lo riterremo assolutamente ineccepibile.

Vi era poi il timore che politici del Sud, che avevano partecipato insurrezioni potessero farsi eleggere per poi dall’alto della carica pubblica conquistata col voto, reintegrare leggi razziali, quindi alla sezione tre si legge*: Nessuno potrà essere Senatore o Rappresentante nel Congresso, o elettore per il Presidente e il Vice-Presidente o potrà tenere qualsiasi ufficio, civile o militare, presso gli Stati Uniti o presso qualsiasi Stato, se, avendo previamente prestato giuramento -come membro del Congresso o come funzionario degli Stati Uniti o come membro del Legislativo di uno Stato o come funzionario amministrativo o giudiziario in uno Stato- di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può, col voto dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione.***

Ebbene la Corte Suprema del Colorado ha invocato appunto la terza sezione del quattordicesimo emendamento, ripeto, emendamento che si preoccupava che non venisse più reintrodotta la schiavitù, per cercare di impedire a Trump di potersi candidare.

Ed ecco allora il report di JP da Sacramento, California.

Caro Giancarlo e cari ascoltatori,

sono 14 gli Stati da noi che vogliono seguire il Colorado. Però già 12 di essi sembra stiano facendo marcia indietro.

La decisone presa in Colorado è a dir poco assurda, sì perché si basa sul fatto che Trump avrebbe guidato una insurrezione il 6 Gennaio del 2021 . Il fatto non esiste. Non esiste perche Trump non è stato processato per quel fatto e non essendo processato non c'è una sentenza. Senza la sentenza non c'è il reato.

Ma come vi dicevo da molto tempo per le elezioni del 2024 i democratici si stanno preparando. Colti di sorpresa nel 2016 quando pesavano che con la Clinton avrebbero vinto facile, subito hanno ricompattato i ranghi e subito si sono scatenati con accuse assurde contro Trump durante la sua presidenza. Sapevamo che per le elezioni del 2020 i democratici avrebbero inventato qualche cosa. Tutti qui ci ricordiamo di quella notte, con spogli delle schede arrivati al 99% con Trump avanti e poi misteriosamente si sono fermati. Poi al mattino quel 1% che mancava arriva e dà la vittoria a Biden.

Il fatto del Colorado ha creato molto scalpore. Moltissima gente anche di "fede non repubblicana" ne è rimasta sconcertata.

In molti hanno capito che si tratta di una misura per evitare a tutti i costi che Trump riprenda la Casa Bianca. Un gesto disperato a tutti gli effetti se ci pensate bene da parte dei democratici. E come sempre accade quando i democratici fanno queste cose ecco che la popolarità di Trump sale alle stelle. Ormai Trump è visto da gran parte della popolazione come un perseguitato.

La gente intervistata per la strada dopo la decisone del Colorado diceva che non era giusto quello che stavano facendo e che avevano seri dubbi sul nostro sistema e che Trump era effettivamente a questo punto realmente perseguitato.

Cosi Trump al momento è salito nelle preferenze alle stelle e anche un po’ più in su.

Alcuni vecchi politici democratici, sia al Congresso che al Senato non erano affatto contenti della decisone del Colorado perché, hanno detto, fa solo aumentare la popolarità di Trump.

Per la campagna elettorale qui si spendono cifre astronomiche. Trump al momento non ha speso nulla per la sua campagna elettorale dato che gliela stanno facendo gratis i democratici.

Le primarie da noi non sono come quelle che ho visto in un video da voi ovvero quelle del PD che votano dentro una tenda.

Le primarie sono elezioni vere. Con le primarie vengono scelti i due candidati che si affronteranno per diventare presidente, non per diventare segretario di un partito, ma presidente ossia Capo della nazione e, anche se a molti non piace, capo dell'occidente.

Alle primarie possono votare solo gli iscritti al partito. I repubblicano possono votare per il loro candidato e i democratici per il loro.

Da notare che la maggior parte dell'elettorato è, come si dice, indipendente, ovvero non affiliata a nessun partito e cosi non possono partecipare alle votazioni per le primarie.

Quindi voi capite che levando Trump non solo dal voto del Novembre 2024 ma anche dalle primarie lo si priverebbe della possibilità della nomination.

Ecco il perché di tanto scalpore, e della gravita del fatto. Ora e' stato richiesto un intervento della Corte Suprema degli Stati Uniti visto la gravità del caso.

La tensione è alta molto alta. Molti sono preoccupati.

Avrei molte altre cose da raccontarvi ma sarà per una prossima volta. Cose che solo da noi possono succedere.

Un cordiale saluto a tutti voi e Merry Christmas

JP

Grazie JP