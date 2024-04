Siamo al delirio: ascoltate!

Siamo davvero alla follia più totale, un giornale pubblica un articolo dal titolo: L’Italia entrerà in guerra ma non è pronta, lancia l’allarme Andrea Margelletti.

Siamo al delirio.

Ma contro chi siamo in guerra? Qualcuno ha dichiarato guerra all’Italia? Qualcuno ha invaso militarmente il nostro territorio?

Si può avere una risposta a queste domande?

Oppure siamo noi, ossia è l’Italia ad aver dichiarato guerra, ma … a chi? E soprattutto, perché?

Allora intanto ricordiamo chi è quell’Andrea Margelletti citato nel titolo dell’articolo, è quello che ogni volta che si parla di questioni militari viene invitato in tutte le trasmissioni televisive.

Andrea Margelletti, è Presidente del Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali ed è il Consigliere, dal 2012, per le Politiche di Sicurezza e di Contrasto al Terrorismo del Ministro della Difesa.

E nel suo curriculum vitae, oltre a specificare di essere docente presso la Facoltà di Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza dell’Università di Perugia e Narni (non sapevo nemmeno esistesse la Facoltà di Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza), comunque, dicevo nel suo curriculum vitae ricorda anche di essere commentatore della RAI, Mediaset, CNN, Al Jazeera, SKY, MSNBC, TV2000 e Radio Rai per quanto attiene a problemi internazionali. Manca la collaborazione con la carta stampata, ah no, scusate ecco è anche Editorialista del Messaggero, Il Mattino e del gruppo QN Quotidiano Nazionale.

Vabbé capito chi è Margelletti sentiamo cosa dice, l’articolo è firmato da Giusy Iorlano.

E’ pazzesco sentite come inizia l’articolo: Entreremo in guerra, è solo questione di tempo. E questa non è la notizia peggiore. L’Italia rischia di affrontare un conflitto senza avere un livello di difesa accettabile dal punto di vista di armamenti, formazione e militari.

A seguire il virgolettato di Margelletti: «Servono più uomini, almeno 15 mila militari in più, e maggiori investimenti portando le spese della difesa al 2% del pil, come ci ha chiesto la Nato».

Poi ci dice contro chi entreremo in guerra, sentite: “È evidente che non c’è alcuna voglia di negoziare, da parte della Russia, per cui, nel momento in cui il fronte ucraino dovesse arretrare eccessivamente, non ci saranno alternative: una serie di Paesi europei scenderanno in campo al fianco di Kiev. Parliamo di circa 90 mila uomini con più corpi d’armata, in primis francesi, tedeschi, polacchi e paesi baltici”.

Ma veramente siamo alla follia!!!

Fortunatamente Margelletti specifica che la partecipazione dell’Italia sarà … e qui riporto il virgolettato “eminentemente politica”, tuttavia dovremmo prepararci qualora necessiti anche il nostro apporto ed allora, sentiamo sempre Margelletti “Ci stiamo dirigendo verso una guerra; sarà inevitabile nel giro di pochi anni!!!”

Ma questi sono pazzi??? Una guerra contro una nazione che ha 6.500 testate nucleari, in grado di disintegrare tutto il nostro Continente?

Ma poi, come si fa a dire: sarà inevitabile? Ma cosa vuol dire sarà inevitabile???

Inevitabile? Ma non ci ha dichiarato guerra nessuno!!! Margelletti guarda che stai dicendo che saremmo noi, noi dell’Unione europea a dichiarare guerra alla Russia, non il contrario, quindi è evitabilissima, basta non dichiarare guerra alla Russia.

Questi sono pazzi, vogliono finire polverizzati.

Ma poi la nostra Italia cosa sta dicendo, sempre secondo Margelletti, sta dicendo: al momento non siamo ancora preparati, aspettateci un paio d’anni che costruiamo un po’ di armamenti e poi entriamo in guerra anche noi.

Poi naturalmente anche Margelletti fa la solita sparata contro Trump, immancabile naturalmente.

Ma è come finisce l’articolo che ritengo si debba magari fare qualche riflessione: «È per questo che, non avendo più la certezza di un supporto americano, dobbiamo essere più pronti come europei».

«La situazione internazionale impone l’istituzione di un commissario europeo alla Difesa si dovrà quindi armonizzare l’industria della Difesa e gli sforzi europei in questo settore e l’Italia potrebbe reclamare a sé il ruolo di commissario Ue».

Quindi forse, con questa conclusione, si può arrivare ad una riflessione.

Come far accettare al popolo di ricevere una bastonata in testa (che naturalmente in condizioni normali non verrebbe accettata?).

Nel solito modo: si annuncia di dover dare una martellata in testa al popolo, per poi dire all’ultimo momento che sono riusciti a tramutare la martellata in una bastonata.

A quel punto il popolo la accetta perché anche se prendere una bastonata in testa fa un male terribile è sempre meglio di una martellata. Quindi si ritiene pure fortunato di aver evitato il peggio.

Io l’ho già detto e lo ribadisco qua. L’obiettivo sono gli Stati Uniti d’Europa. Io l’ho già detto e lo ribadisco in questa occasione.

Gli Stati Uniti d’Europa saranno una disdetta perché finiranno per essere una enorme Jugoslavia, e fatalmente faranno la stessa fine, ossia si concluderanno con una guerra civile.

Ma nonostante ciò, questi folli dell’Unione europea vogliono comunque arrivare agli Stati Uniti d’Europa.

Ebbene gli Stati Uniti d’Europa non sono graditi alla stragrande maggioranza della popolazione europea, e la dimostrazione più eclatante è la nascita in tanti Paesi, ma ne cito tre in particolare: Germania, Olanda e Austria. In questi Paesi si stanno imponendo partiti antieuropeisti.

Quindi se ci cercasse di imporre gli Stati Uniti d’Europa ci sarebbero fortissime rivolte popolari, che potrebbero essere sedate solo con l’esercito.

L’euro ed il Parlamento naturalmente non bastano, per sedare le spinte popolari antieuropeistiche hanno bisogno di un esercito armato fino ai denti.

Quindi lo spauracchio della guerra serve per imporre con le armi una delle maggiori follie, la trasformazione dell’Unione europea negli Stati Uniti d’Europa.

Che tuttavia, come ho detto, avranno vita breve, una cinquantina d’anni, come la Jugoslavia.