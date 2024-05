Alcuni commenti che avete postato al video da me pubblicato ieri e riguardante il sistema finanziario, mi hanno fatto ritenere che fosse necessario spiegare, anche se in maniera succinta e semplice, perché le diverse economie per essere efficienti abbiano tutte la necessità di disporre di un sistema finanziario.

Dobbiamo partire da un dato che potrebbe sembrare banale ed ovvio, ma è bene ricordarlo: nel mondo, ad avere un valore, sono solo i beni prodotti dal lavoro (ovviamente il termine beni deve essere interpretato in senso lato).

L’economia si fonda sullo scambio dei beni prodotti.

Ebbene, per agevolare questi scambi si è introdotto un concetto che è la moneta.

La cosiddetta monetizzazione dell’economia è di per sé un concetto semplice.

Di fatto, per agevolare gli scambi dei beni, occorre renderli commensurabili, ossia è necessario che si possa stabilire un rapporto, una misura comune a tutti i beni prodotti.

E ciò è possibile mediante l’attribuzione di una “forma numerica” che viene associata a tutti i beni prodotti, ciò non altera il valore dei diversi beni prodotti, questa “forma numerica” la possiamo semplicemente ritenere un’unità di misura, di conseguenza, priva di valore intrinseco.

A questa forma numerica è stato dato il nome di moneta.

Bene, quindi il problema dove sta?

Naturalmente questa operazione, ossia la monetizzazione dell’economia, deve essere eseguita in maniera corretta altrimenti si possono creare quelle che, in altri video, ho definito le patologie della moneta.

I problemi, o meglio, le patologie che possono ledere la moneta sostanzialmente sono due, l’inflazione e la deflazione, le quali sono derivanti dal fatto che questa monetizzazione non è stata effettuata in maniera corretta o sarebbe meglio dire “ordinata”.

Quindi non è il “metodo”, eventualmente, a non funzionare, ma il fatto che venga gestito male, a volte per semplice ignoranza a volte con dolo.

Il fatto che tutti, ma proprio tutti i sistemi economici si fondino sulla moneta, ossia tutte le diverse economie al mondo sono economie monetarie, significa appunto che un sistema finanziario è indispensabile e le sue eventuali patologie deriverebbero esclusivamente da una applicazione non corretta dello stesso.

Ed allora chiediamoci: di chi la colpa per questa disfunzione?

E’ chiaro che la monetizzazione dell’economia è un compito che spetta al sistema bancario, il solo deputato ad emettere la moneta, quindi verrebbe spontaneo rispondere che, se non viene gestito in maniera corretta, la colpa sia del sistema bancario.

Ma spesso, per non dire sempre, il sistema bancario agisce in maniera non corretta perché pressato dal potere politico.

Vero? Non vero? In effetti fra le Banche Centrali ed il potere politico spesso ci possono essere interessi contrastanti, ed è chiaro che in questi casi il potere politico cercherà di far valere i propri interessi.

Ed allora è fuor di dubbio che, soprattutto per questo motivo, le Banche Centrali non dovrebbero sottostare al potere politico ma essere indipendenti.

Se così fosse le Banche Centrali non potrebbero poi scaricare su altri le colpe di un sistema finanziario qualora risultasse “disordinato” e quindi iniquo.

Un’ultima cosa, io continuo a sottolineare l’importanza che rivestono le Banche Centrali, che possono essere definite le Banche delle Banche ordinarie.

Ebbene il sistema che ho descritto, appunto, se gestito bene, è efficiente, proprio perché le Banche Centrali funzionano da ente regolatore, in altre parole, tutte le Banche ordinarie devono sottostare alla Banca Centrale ed agire in maniera sostanzialmente omogenea.

C’è un limite, però, abbiamo visto che, se ben gestito, il sistema funziona, regolato dalla Banca Centrale, quindi ci siamo riferiti, di fatto, soltanto ad una economia chiusa.

Un grandissimo problema è che le economie non sono chiuse, esistono le importazione e le esportazioni, ossia scambi di merci fra soggetti che operano in Paesi che utilizzano monete differenti, ciò implica che debbano essere effettuati pagamenti fra le rispettive Banche Centrali.

Per funzionare bene quindi occorrerebbe un ente regolato sovranazionale.

Ossia una Banca Centrale superiore, insomma una Banca Centrale sovranazionale che funzionerebbe come Banca Centrale delle Banche Centrali nazionali.

Per questo è stata istituita proprio una Banca di questo tipo.

La BRI, ossia Banca dei Regolamenti Internazionali, che dovrebbe appunto fungere da Banca Centrale delle Banche Centrali, ma è chiaro che a sua volta questa Banca Centrale sovranazionale ha come “azioniste” le venti maggiori Banche Centrali del mondo, ognuna delle quali cerca di portare acqua al proprio mulino.

Ne deriva che la Banca dei Regolamenti Internazionali, a sua volta, non possa ritenersi completamente indipendente dal potere politico dei maggiori Paesi e dalle lobby internazionali, e questo problema deve ancora trovare una soluzione.

Insomma, i problemi non mancano mai.