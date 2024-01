Un sondaggio molto interessante

Giorni fa è passato sotto silenzio un sondaggio che invece, almeno a mio avviso, è decisamente interessante e nonostante l’esito possa ritenersi quasi paradossale, nella realtà ha una sua motivazione.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Ebbene il sondaggio si divideva in due parti che potremmo ritenere del tutto indipendenti, la prima parte riguardava il Mes, la seconda parte riguardava in generale l’Unione europea.

Il sondaggio è stato commissionato dalla trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilly Gruber trasmissione che va in onda su La7.

Sempre per essere corretti e precisi, sono state contattate 5.896 persone per avere un campione rappresentativo di 2.000 persone che hanno completato l’intervista.

Un’ultima cosa, visto che il sondaggio è stato effettuato il 18 ed il 19 dicembre ricordiamo che il NO del Parlamento alla ratifica della riforma del Mes è del 21 dicembre, quindi siamo proprio nei giorni in cui l’attenzione mediatica sull’argomento Mes era massima.

Ed ecco allora la domanda posta al campione: Lei sa in che cosa consiste il MES, meccanismo europeo di stabilità, di cui si è tornati a parlare in questi giorni?

La tipologia di domanda è importante, in questo caso non si chiede al campione una conoscenza approfondita del Mes, ma semplicemente se l’interlocutore “sa in che cosa consiste”.

Le risposte possibili erano tre:

1. Sì 2. Solo genericamente 3. No

Ebbene io penso che tutti voi sappiate “in che cosa consiste”, ma voi sapete anche di non essere un campione rappresentativo della popolazione italiana quindi vi aspettate che ci sia un certo numero di persone che invece non sa in cosa consista il Mes.

Ed allora provate a pensare a quale sia stata la risposta degli italiani intervistati. Pensato? Ecco i risultati:

Sì, so in cosa consiste il Mes 19%, solo genericamente 30% No non so in cosa consiste il Mes 51%.

E’ quello che vi aspettavate?

Non so come commentare, effettivamente devo dire che mi attendevo un risultato simile, se poi il sondaggio fosse stato fatto alcuni mesi fa, ossia prima che, a causa del voto parlamentare l’argomento Mes tornasse alla ribalta anche sui canali nazionali, ritengo che il risultato del sondaggio sarebbe stato ancora più drastico.

Un simile sondaggio, fatto alcuni mesi fa, sono certo che avrebbe fatto aumentare ancora la percentuale di coloro che non sanno o conoscono solo genericamente in cosa consiste il Mes, quella percentuale quindi a mio avviso sarebbe stata ben più alta dell’attuale 81%.

Dico questo perché io ritengo che noi tutti commettiamo l’errore di attribuire agli italiani conoscenze che nella realtà non hanno.

Ma passiamo al secondo sondaggio ancora più interessante del primo, riguardava l’Unione Europea. Allo stesso campione sono state poste due domande in sequenza ossia la seconda dopo aver risposto alla prima, state bene attenti.

Ecco la prima domanda: Lei ha fiducia nell'Unione Europea?

Le tre risposte plausibile erano Sì, No, Non so. Anche qua vi invito a pensare, prima che io vi comunichi l’esito, secondo voi come ha risposto il campione di italiani?

Ecco l’esito:

Sì ho fiducia nell’Unione europea 42%, No non ho fiducia nell’Unione europea 48%, Non so 10%.

Stupiti? Anche in questo caso io non sono stupito, una istituzione di carattere politico non riscuote mai tanti consensi, certo pensavo che i sì ed i no fossero più o meno uguali, invece rilevo con soddisfazione che coloro che non hanno fiducia nell’Unione europea sono la maggioranza.

Ma ecco che siamo arrivati alla seconda domanda, che vi ripeto viene data dopo aver dato la risposta alla prima, cioè è una risposta data dalle stesse persone che in maggioranza hanno detto di non aver fiducia nell’Unione europea.

Ebbene, la seconda domanda è la seguente: L’appartenenza all’UE determina oggi per l’Italia più:

Le possibili risposte erano

1. Vantaggi 2. Svantaggi 3. Non so

Ebbene dopo la risposta alla prima domanda che ripeto ha visto in maggioranza le persone rispondere di non aver fiducia nell’Unione europea a quest’altra domanda hanno risposto così:

L’appartenenza all’Ue determina oggi più vantaggi 60%, più svantaggi 24%, non so 16%.

E qua siamo alle solite, questo masochismo degli italiani è veramente difficile da giustificare, dichiarano di non aver fiducia in un’Istituzione come l’Unione europea, ma in larga maggioranza ritengono che sia vantaggioso farne parte.

Mi verrebbe da dire: valli a capire questi italiani.

Comunque attendo nei vostri commenti la motivazione che date a questa risposta del campione che sembrerebbe proprio totalmente incoerente rispetto alla precedente.