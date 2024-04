Sovranisti contro globalisti

L’errore che spesso vediamo fare da tanti è quello di dividere le persone in due sole categorie, i buoni ed i cattivi, gli intelligenti e gli stupidi, attribuendo ad una delle due categorie solo aspetti positivi mentre all’altra solo aspetti negativi.

Nella realtà, come sappiamo, il dividere in sole due categorie le persone è una grossolana classificazione che naturalmente non corrisponde alla realtà dei fatti.

Il mondo, infatti, non è in bianconero, il mondo è composto da una scala di grigi i cui estremi sono il bianco ed il nero.

E’ una semplificazione eccessiva anche dividere le persone in sovranisti ed antisovranisti o globalisti, fate voi, anche se, chiarisco subito, personalmente propendo nettamente per il sovranismo.

Ritengo che la suddivisione dell’intera umanità in Stati indipendenti e sovrani sia quella più logica e più corretta, per cui a mio avviso gli Stati debbano essere dotati di sovranità nazionale.

Le politiche sovranazionali a mio avviso sono sbagliate, tuttavia, guardate, cari ascoltatori, non è semplice rispondere a coloro che si dichiarano contrari ai sovranisti, i quali sostengono che esiste una sola umanità, e quindi l’obiettivo da perseguire, a loro modo di vedere, è quello di unire tutti i popoli del mondo, poiché sarebbe l’unica strada per raggiungere la pace universale.

Ma non volevo in questo video toccare temi di carattere sociologico e filosofico, non ritengo di averne le competenze, volevo fermarmi ad un livello inferiore, vorrei sotto certi versi, rivolgermi agli estremisti dei due schieramenti, sovranisti ed antisovranisti o globalisti per metterli in guardia nell’assumere appunto posizioni estreme.

E quindi vorrei per prima rivolgermi ai sovranisti ed evidenziare quello che, a mio avviso, ritengo sia l’errore nel quale più spesso si imbattono.

A mio avviso l’errore nel quale maggiormente incorrono i sovranisti è quello di ritenere che il ritorno alla piena sovranità nazionale sia la panacea di tutti i mali. Improvvisamente, come nel finale del Guglielmo Tell di Rossini, tutto cangia il ciel s’abbella.

Purtroppo non è così. O perlomeno non è così automatico.

Il fatto che ciò non sia affatto automatico, ossia che in uno Stato che abbia sovranità popolare tutto funzioni alla perfezione, è dato dall’evidenza, basta infatti vedere le problematiche che si trovano ad affrontare anche Stati che appunto godono di sovranità popolare.

Se al Governo di Stati sovranisti si hanno persone incompetenti, oppure persone che antepongono il bene proprio anziché quello collettivo, è evidente che i problemi non mancheranno ed il rischio che in casi simili si arrivi al rigetto del sovranismo anziché dei governanti è un rischio reale che non dovremmo correre.

Sovranisti o antisovranisti, è evidente che è fondamentale avere al Governo persone di altissimo profilo e soprattutto di assoluta competenza.

Avendo quindi la consapevolezza che non è il sovranismo a darci automaticamente un mondo migliore nel quale vivere.

E soprattutto avendo la consapevolezza che non può essere lo Stato a risolvere tutti i nostri problemi, dato che lo Stato siamo noi, saremo sempre noi che dovremo risolvere i nostri problemi.

Ma mi rivolgo anche agli antisovranisti o ai globalisti ai quali rimprovero come possano ritenere che non esistano i popoli, e che i popoli siano differenti fra di loro principalmente per motivi storici, ma che naturalmente ciò non significa affatto che debbano combattersi fra di loro.

I vari popoli possono assolutamente vivere in pace fra di loro, anzi, dirò di più, non solo possono vivere in pace, ma possono anche cooperare fra di loro, pur rimarcando le reciproche differenze.

Ecco a mio avviso il fattore principale che deve essere chiarito, essere differenti non significa essere migliori o peggiori, anzi, le differenze sono fattori che portano vantaggi, portano gli uomini a migliorarsi.

Di conseguenza, a mio avviso, il tentativo di “cancellare” queste differenze è un madornale errore, semplicemente perché le imposizioni non portano mai a nulla di buono.

Qualora questo tentativo di cancellare queste differenze sia fatto anche a fin di bene, ciò non giustifica affatto un comportamento che prevede solo prescrizioni.

E’ una verità assoluta il detto che le strade che portano all’inferno sono lastricate di buone intenzioni.

Sentirsi differenti, non sentirsi superiori.

Così non è semplicemente aberrante, da parte di uno Stato, la presunzione di voler “esportare la democrazia”, qui siamo addirittura al paradosso più eclatante visto che questo Stato che vuol “esportare la democrazia” non è neppure uno Stato democratico.

Ecco quindi, cari ascoltatori, vorrei conoscere anche il vostro parere in merito.