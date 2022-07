Come noto la nostra stampa, i giornali, tanto per capirci, negli ultimi due anni hanno aumentato enormemente gli introiti pubblici, lo Stato aiuta la stampa essenzialmente in due modi, con sovvenzioni dirette o indirette.

Come noto la nostra stampa, i giornali, tanto per capirci, negli ultimi due anni hanno aumentato enormemente gli introiti pubblici, lo Stato aiuta la stampa essenzialmente in due modi, con sovvenzioni dirette o indirette.

Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette è evidente il significato, sono fondi che arrivano direttamente ai giornali che soddisfano alcune caratteristiche.

Mentre le sovvenzioni indirette vengono erogate a tutti i giornali normalmente sottoforma di agevolazioni, principalmente sui costi che devono sostenere (costo della carta ecc. ecc.).

Questi aiuti vengono erogati principalmente semestralmente, quindi due volte l’anno, ed accreditati l’anno successivo. Nel mese in corso quindi è stata erogata la prima rata, quella relativa al primo semestre del 2021, ed ovviamente la rata relativa al secondo semestre verrà erogata all’inizio del prossimo anno.

In questi giorni il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria del Governo italiano, attenzione è bene subito sottolineare questo aspetto che forse non è noto a tutti. Ossia questo Dipartimento che eroga i fondi a favore dei giornali è direttamente gestito dal Governo.

In questi giorni il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria del Governo italiano, dicevo, ha reso noto l’elenco dei giornali beneficiari e i relativi importi accreditati.

Possono beneficiare dei contributi diretti i giornali pubblicati da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro, oppure siano espressione di minoranze linguistiche.

Per questo non beneficiano del finanziamento pubblico i tre principali giornali italiani, che come noto non soddisfano a questi requisiti, il Corriere della Sera, Repubblica e La Gazzetta dello Sport. Ovviamente però godono, come gli altri, dei contributi indiretti.

Godono di particolare concessioni i giornali “espressione di minoranze linguistiche” e per questo, in questa classifica, troviamo giornali in lingua straniera che praticamente nessuno di noi conosce.

Ed allora eccoci alla classifica, a ritroso, dei primi quindici. Ricordo che il contributo diretto si riferisce a sei mesi, per sapere quanto incassano all’anno dovreste pressappoco raddoppiare quella cifra.

Al quindicesimo posto troviamo “Cronache di” giornale sconosciuto ai più che nell’intestazione riporta la dicitura “Il quotidiano indipendente” e subito sotto bandiere ucraine con la scritta “Pace in Ucraina”

Cronache di ha incassato una rata di 629.978,39 euro.

Quattordicesimo posto per “Il Cittadino” giornale di Lodi che incassa 712.049,4 euro

Tredicesimo posto per “Editoriale oggi” giornale diciamo della Ciociaria che incassa 814.966,33 euro

Dodicesimo posto per un giornale pubblicato in lingua straniera si tratta di “Primorsky Dnevnik” impossibile da pronunciare, comunque giornale che si pubblica a Trieste in lingua slovena, che incassa 833.334,04 euro

Undicesimo posto per il primo giornale a livello nazionale, insomma, si tratta de “Il Foglio” che incassa 933.228,99 euro. E naturalmente si capisce perché troviamo a volte giornalisti de Il Foglio, giornale con tiratura ridicola, ospiti di trasmissioni di informazione sulle tv nazionali.

Entriamo nella top ten con Cronacaqui.it giornale di Torino, il primo ad incassare una rata superiore al milioni di euro e per la precisione 1.103.650,04 euro.

Nono posto per Corriere Romagna che incassa 1.109.178,49 euro.

Ottavo posto per un altro giornale a tiratura nazionale e precisamente il Manifesto che orgogliosamente scrive nella sua intestazione “quotidiano comunista” che, esattamente come il Corriere di Romagna incassa 1.109.178,49 euro.

Settima posizione per “Il Quotidiano del Sud” che in prima pagina magnifica gli straordinari risultati ottenuti da Draghi, non sto scherzando, è vero. Incassa 1.848.080,44 euro

Sesta posizione per un’altra testata meridionale, “La Gazzetta del Sud” che pubblica un articolo sulla chiusura delle indagini relative ai brogli elettorali del 2020, speriamo bene, incassa 1.868.618,02 euro

Quinta posizione per “Italia Oggi” giornale economico edito da Class Editori ossia la stessa casa editrice di Milano Finanza, incassa 2.031.266,98 euro

Quarto posto per Avvenire noto quotidiano della Cei, ossia della Conferenza Episcopale Italiana, incassa 2.711.246,31 euro

E siamo arrivati al podio, sale sul terzo gradino del podio Libero Quotidiano e forse non c’è da stupirsi, incassa 2.733.555,14 euro

Al posto d’onore un altro giornale cattolico, stavolta un settimanale, si tratta di Famiglia Cristiana che incassa tre milioni di euro tondi tondi

E siamo così arrivati al numero uno, che non indovinerete mai perché si tratta di un giornale pubblicato in lingua straniera, “Dolomiten” giornale infatti della maggioranza (non è una minoranza) di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano. Incassa 3.088.498,02 euro.

A proposito di giornali della provincia autonoma di Bolzano quindi in lingua tedesca, anche oltre quindicesimo posto cito il “Neue Südtiroler Tageszeitung” che incassa circa mezzo milione di euro.

Capite bene quando vedavate in Senato o alla Camera la rappresentante del Sudtiroler Volkspartei come elogiavano in maniera sperticata il nostro Draghi.

Io continuo a non capire, se questi vogliono essere chiamati Sudtiroler ossia tengono a sottolineare che loro sono la parte sud del Tirolo, regione austriaca e quindi non sono Alto Atesini, cioè della parte alta della valle dell’Adige, italiana, e parlano tedesco, e se poi loro non versano un euro di tasse a Roma, ma anzi da Roma arrivano valanghe di soldi, io mi domando …

Ma perché non glieli diamo all’Austria? Proprio a costo zero, non vogliamo in cambio nulla dall’Austria, un nostro regalo.

Loro entrano a far parte di uno Stato nel quale si parla la loro lingua e noi ci liberiamo di un peso.

Riterrei che questa mia proposta possa essere fatta propria da un partito politico che la potrebbe inserire nel proprio programma.

Che ne dite? Al massimo perdiamo qualche medaglia nello slittino.