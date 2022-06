Devo tornare, seppur brevemente, sul video che ho pubblicato ieri, lo devo fare perché alcuni commenti da parte dei lettori mi hanno convinto della necessità di fornire alcune precisazioni.

Devo subito precisare che la maggior parte degli ascoltatori ha compreso ed apprezzato il video da me pubblicato, un’esigua minoranza, invece, probabilmente, ha equivocato.

Innanzitutto ci sono state anche persone che hanno ritenuto che mi riferissi al referendum, ovviamente no, mi lamentavo della scarsa affluenza alle elezioni amministrative.

Per quanto riguarda il referendum, io sono dell’opinione che debba essere eliminato qualsiasi quorum.

Non ho mai provato nulla del genere, ma deve essere una tortura.

Alcuni mi hanno accusato di aver dato dell’idiota a chi non la pensa come me. Perdonatemi, ma non posso accettare critiche totalmente infondate, semmai è vero il contrario.

L’elettore del PD non la pensa come me, ma ha fatto benissimo a votare il PD, in quel modo ha aiutato il suo candidato ad essere eletto, non è stato un autolesionista, tutt’altro si è comportato in maniera logica.

Invece chi è totalmente contrario all’attuale classe politica, ai partiti che ora siedono in Parlamento, e non è andato a votare, ritenendo il suo NON voto, un voto di protesta, si è comportato in maniera del tutto illogica, da idiota.

Poiché come è facile comprendere, io l’ho ben chiarito nel video, il non voto NON è un voto di protesta è l’esatto contrario! Perché non votare equivale a dare un voto che ricalca fedelmente le scelte di coloro che invece hanno votato.

In altre parole è come se aveste votato con la stessa percentuale i partiti che hanno ottenuto voti e che invece, non recandovi alle urne, ovviamente, non volevate votare.

Naturalmente non si è comportato da idiota una persona che ritiene che non ci fosse nessun partito o nessuna lista civica degna del suo voto, ovviamente in quel caso il NON voto è lecito.

Tuttavia, io ho ritenuto che ci fossero partiti e liste civiche totalmente contrari al mainstream e quindi meritevoli dei nostri voti, ma se davvero molti di voi hanno ritenuto che nessun partito o nessuna lista civica fosse meritevole del voto dovreste giungere ad una conclusione: che avete l’opportunità di fondare voi stessi un nuovo partito e presentarvi alle elezioni.

Vi do una notizia, almeno finora, nonostante gli innumerevoli divieti che sono stati imposti dal nostro Governo, non ha ancora vietato di formare nuovi partiti o liste civiche, e la prova è che in effetti alcuni nuovi partiti ed anche liste civiche alternative al mainstream erano presenti in queste elezioni amministrative.

Certo ve lo preannuncio io, per fondare un partito o una lista civica e riuscire a presentarsi alle elezioni occorre lavorare, eh … sì … occorre impegnarsi molto, bisogna raccogliere firme, magari in particolare il sabato e la domenica dopo una settimana al lavoro anziché fare il fine settimana al mare, in montagna o al lago si passa il fine settimana in un banchetto in una Piazza del paese grondanti di sudore.

E magari quando allungate un volantino elettorale ai passanti alcuni vi manderanno a quel paese, ma la stragrande maggioranza invece no, vi ignorerà, oppure vi guarderà con sufficienza, con l’espressione di chi sta pensando “povero sfigato, questo qua al sole a dar via volantini elettorali”.

Quindi cari ascoltatori se non volete subire queste umiliazioni, non mettetevi in politica, continuate pure a passare i fine settimana al mare, in montagna o al lago.

Ah, poi c’è un’altra cosa che devo dirvi, se volete fondare un partito o una lista civica, occorre incontrarvi con gli attivisti, e naturalmente alla sera perché di giorno siete al lavoro, e magari quella sera c’è proprio la partita della vostra squadra del cuore, che sfiga!

A volte potete incontrarvi su skype, ma a volte è bene vedersi di persona ed allora magari dovete fare chilometri, prendere la macchina, benzina, autostrada e naturalmente quei soldi ce li dovete mettere voi.

Però se riuscirete a presentarvi alle elezioni, dopo una serie di infinita serie di adempimenti burocratici avrete perlomeno un partito degno di essere votato, il vostro! Oppure anche in quel caso avrete dubbi? Non è che anche il vostro partito vi deluderà? Magari una volta eletti avrete paura di diventare come tutti gli altri?

Eh, sapete, c’è gente che non si fida neppure di sé stesso.

Vabbè finiamola qui. L’argomento di oggi erano le nuove restrizioni imposte dal Governo.

C’era chi si era illuso che con il 15 giugno, ad una settimana dall’inizio dell’estate venissero tolte tutte le restrizioni, purtroppo non è così.

La mascherina e se non sbaglio anche la Ffp2 continua ad essere obbligatoria sui mezzi di trasporto, nei presidi sanitari e nelle RSA oltre alle mascherine ritengo che continui ad essere obbligatorio il green pass rafforzato, ossia ottenuto con la vaccinazione.

La proroga di queste restrizioni viene fissata al 30 settembre, brutto segnale. Temo infatti che dopo il 30 settembre, anziché allentarsi, le restrizioni vengano nuovamente inasprite.

Ma a proposito di vaccinazione, naturalmente questo nuovo decreto queste disposizioni sono state prese al termine di un Consiglio dei Ministro al quale Speranza ha partecipato solo in collegamento in quanto … il nostro Ministro della Salute … ha il Covid!

Ahi ahi ahi Ministro, ma come può essere accaduto? Forse la vaccinazione indossando la camicia non è molto efficace?

Ma non si preoccupi, stia tranquillo, Tachipirina ed una sana vigilessa attesa e vedrà che tutto passa.

Ci sono poi alcune notizie di carattere economico piuttosto importanti, ma ne parlerò nei prossimi video, anticipo solo che sembra piovano critiche pesanti nei confronti della Bce, o meglio sembra proprio un attacco diretto alla Presidente Christine Lagarde.

I fautori delle cripto valute non sanno più a che santo votarsi, vedono complotti da tutte le parti, intanto il bitcoin scende sotto quota 20.000 euro.

Ma la notizia del giorno è l’aumento dei tassi deciso dalla Federal Reserve, un aumento dello 0,75%. Per vedere un aumento di simile portata dobbiamo tornare indietro di 28 anni. Ed allora l’euro scende anche sotto quota 1,04 nei confronti del dollaro.

Ma ripeto la situazione economica e finanziaria sarà l’argomento del video di domani.