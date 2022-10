Naturalmente è doveroso il punto interrogativo, se dovesse davvero “saltare” la terza economia del mondo, ossia il Giappone, il botto sarebbe epocale.

Il Giappone è il Paese emblema per tutti quegli pseudo economisti che ritengono che il debito pubblico non esiste, per i quali il debito pubblico non è altro che un’invenzione della finanza globalista per sottomettere i popoli.

Naturalmente non insisto su questo argomento da me trattato diverse volte, ed entro maggiormente sul dilemma Giappone che davvero rischia di diventare un enorme problema a livello planetario.

Ne avevo già accennato in qualche mio recente video, lo yen è in caduta libera, ma una dicitura simile non rende l’idea, lo yen sta precipitando, ma soprattutto l’aspetto più inquietante è che la Banca Centrale giapponese non è in grado di arrestare la caduta.

Ma prima facciamo una breve cronistoria del cambio Dollaro/Yen.

Dieci anni fa, nel 2012, lo yen si trovava sui massimi storici intorno a quota 76/77, ossia bastavano 76/77 yen per avere un dollaro.

Attenzione, si deve parlare di massimi storici per quanto riguarda lo yen visto che stiamo parlando del cambio Dollaro/Yen, quindi se si abbassa quel rapporto significa che il dollaro ha un minor valore o, il che è la stessa cosa, lo yen ha maggior valore.

Quello era effettivamente un cambio penalizzante per la moneta giapponese che risultava evidentemente sopravvalutata.

Lo yen, oltretutto, non è mai stata una moneta tranquilla, è sempre stata una moneta volatile, spesso usata per eseguire operazioni speculative sulle valute, denominate carry trade.

Comunque proseguiamo. Da quel livello, nei tre anni successivi lo yen si sgonfia e torna su livelli più “normali” fino ad arrivare a quota 120 (ripeto ancora che se si alza quel rapporto significa che lo yen si deprezza nei confronti del dollaro), ossia ora ci vogliono 120 yen per avere un dollaro statunitense.

Ebbene da lì, nei sette anni successivi, il cambio dollaro/yen non si muove molto, in un certo periodo torna un po’ ad apprezzarsi ma rimane comunque sopra quota 100 nei confronti del dollaro, diciamo quindi che viaggia in un range fra 105 e 120 ed in quel range dovrebbe anche trovarsi la giusta collocazione dello yen nei riguardi del dollaro.

Siamo così arrivati a marzo di quest’anno, quando inizia un vero e proprio tsunami.

In soli otto mesi il cambio passa da 110 a 150, una caduta senza precedenti in particolare guardando alla velocità con la quale è avvenuta.

Il motivo principale di questo precipizio è dato dal fatto che la Banca Centrale giapponese, la Bank of Japan, contrariamente a quel che han fatto tutte le altre Banche Centrali del mondo, non aumenta i tassi, giustificando la propria scelta col fatto che non vuole penalizzare la propria economia, visto che da loro l’inflazione non morde.

Il problema è che, pur tenendo i tassi quasi a zero (il tasso sul decennale giapponese è dello 0,25%) l’economia del Giappone non riprende.

E la stabilità finanziaria del Paese, già barcollante per non dire dissestata, quindi rischia di andare fuori controllo.

Il cambio con il dollaro da marzo continua a salire senza sosta, ecco la cosa che più spaventa è proprio la continuità, ogni giorno è peggio del giorno precedente.

Appena c’è qualche minimo acquisto nei confronti dello yen viene immediatamente subissato da un’enorme quantità di vendite.

Ebbene voi mi direte, ma la Banca Centrale giapponese non fa nulla? Sta a guardare? Vede un declino del genere e rimane inerme? Proprio la Banca Centrale giapponese che sui mercati finanziari è probabilmente la più attiva da diversi anni.

E questo, cari ascoltatori, è l’aspetto ancora più inquietante.

Il ventitre di settembre, dopo sette mesi di crollo dello yen, la Bank of Japan decide finalmente di intervenire, in quel momento il cambio era arrivato a 145.

La Bank of Japan entra quindi sul mercato Forex, quello delle valute, con 2.800 miliardi di yen, l’equivalente di 20 miliardi di euro. Una somma enorme, ingente.

Una somma che in altri tempi avrebbe fatto totalmente cambiare direzione al mercato, in altri tempi avrebbe portato a ridurre enormemente il cambio, per settimane, o forse è meglio dire per mesi.

Ebbene sapete quanto è durato quell’intervento? Sei ore, dopo sei ore il mercato aveva quasi riassorbito i 2.800 miliardi di yen.

Il 23 di settembre era un venerdì, dal lunedì successivo il cambio è tornato come sempre a salire come se non fosse successo niente.

Impressionante.

Penso che Kuroda, il Governatore della Banca Centrale giapponese, non si sia ancora ripreso dalla sberla che gli ha rifilato il mercato, pensava con i suoi acquisti per 2.800 miliardi di yen di far cambiare idea a tutti coloro che sul mercato vendevano yen, ed invece a guadagnarci sono stati ancora i ribassisti.

Ebbene, mi direte, ma che ci interessa a noi dello yen, ci interessa ci interessa, ed ora vi dico perché.

Il Giappone, come noto, ha un debito pubblico mostruoso pari al 260% del Pil, forse anche di più, ebbene i soliti economisti del web vi dicono che tutto ciò non è preoccupante, perché il debito pubblico Giappone è quasi tutto detenuto all’interno.

E’ vero! Sono pochissimi gli stranieri che detengono debito pubblico giapponese, semplicemente perché non ci sono in giro tanti stupidi che si comprano i titoli di Stato di un Paese che ha un debito pubblico pari al 260% del proprio Pil.

Ma quando vi dicono, mi riferisco sempre agli economisti del web, che il debito pubblico del Giappone è in mano ai giapponesi, vi raccontano una balla, il debito pubblico giapponese non è in mano ai cittadini giapponesi, alle famiglie giapponesi, ma alle istituzioni giapponesi.

In primis la Banca Centrale giapponese, che ne detiene quasi la metà, per il resto le banche giapponesi, le assicurazioni giapponesi, i fondi pensione giapponesi. I risparmiatori ne detengono solo l’1%.

I giapponesi preferiscono investire in titoli dello Stato americani. Il Giappone è lo Stato estero che ha la maggior quota del debito pubblico americano. Chiariamo, dei 30 trilioni di dollari del debito pubblico degli Stati Uniti il Giappone detiene 1 trilione di dollari.

Tutto qui? Certo tutto ciò basta e avanza per essere preoccupati, ma purtroppo c’è ancora di peggio.

La bilancia commerciale, sapete, ossia la differenza fra importazioni ed esportazioni.

Ebbene, mentre fino al luglio del 2021 per l’economia giapponese erano più i mesi che terminava con un attivo, ossia erano più le esportazioni che non le importazioni, ebbene dicevo dall’agosto del 2021 solo deficit.

Ogni mese quindi le importazioni sono risultate superiori alle esportazioni, per tredici mesi consecutivi.

Basta? NO!

Perché ad agosto scorso, ultimo dato acquisito, quello di settembre non è ancora noto.

Dicevo nel mese di agosto la bilancia commerciale giapponese ha fatto segnale il dato più negativo della sua storia, -2.817 miliardi di yen.

Il dato sulla bilancia commerciale viene calcolato dal 1963, ebbene, mai, dal 1963 ad oggi si era registrato un deficit di tale portata.

Adesso basta così? Per il Giappone sì, però fatemi dire un’ultima cosa.

Ebbene c’è un altro Stato che ad agosto ha fatto registrare il peggior dato della bilancia commerciale della sua storia, so che avete già capito … è l’Italia.

Ad agosto abbiamo avuto importazioni per 50 miliardi e 320 milioni di euro, ed esportazioni per 40 miliardi e 751 milioni di euro.

Bilancio in rosso, deficit per 9 miliardi e 569 milioni di euro, record negativo, ma in tutta la nostra storia abbiamo avuto un deficit simile.

Insomma se il Giappone è messo male, cosa ne dite dell’Italia.

Ah dimenticavo di ringraziare per questo record negativo il miglior statista dell’anno.

Grazie Mario.