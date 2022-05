Le parole di Joe Biden non sono interpretabili, sono chiarissime, il Presidente degli Stati Uniti ha detto che se la Cina invaderà Taiwan la risposta degli Stati Uniti sarà una risposta militare.

Forse Biden ha pronunciato quella frase perché invidioso che in tendenza su Twitter oggi ci fosse un ottuagenario che ha avuto espressioni deliranti.

Oggi infatti la parola di tendenza su Twitter era Schwab sapete il fondatore e direttore esecutivo del Forum economico mondiale, quello di Davos, tanto per intenderci.

Si è aperto oggi il Forum che quest’anno è stato posticipato, ricorderete tutti infatti che normalmente si svolgeva verso la fine del mese di gennaio.

E nel discorso inaugurale del Direttore esecutivo il tedesco Klaus Schwab, lo sottolineo il tedesco Klaus Schwab non sono mancate quelle che appunto potremmo definire “espressioni deliranti”.

Quella che ha fatto più scalpore è stata “Il futuro lo costruiamo noi” una frase che detta da un 84enne fa un po’ specie, poi in effetti un tale delirio trova una giustificazione proprio dall’età anagrafica di un ottuagenario che sta invecchiando male.

Ripeto, quindi, probabilmente Biden, invidioso della popolarità di Schwab ne ha sparata una ancora più grossa, la risposta militare degli Stati Uniti nei confronti della Cina.

Ah, una parentesi, prima di parlare di Stati Uniti e Cina, non si può invocare la scusante dell’età per l’ospite d’onore del Forum, si trattava infatti del Presidente ucraino Zelensky, che in quanto a frasi deliranti non ha voluto essere da meno dei due vecchietti.

Zelensky, lo si trova da ogni parte, ormai basta invitarlo che lui è sempre disponibile, probabilmente quindi il conflitto non lo tiene molto occupato, fra un po’ se lo invito a partecipare ad un convegno su Finanza In Chiaro via Zoom, quello è noto sia il canale che preferisce, penso che accetti anche il mio invito.

Comunque Zelensky si è rivolto naturalmente ai sui amici occidentali, quelli della Nato, facendogli una richiesta veramente esilarante, ha chiesto che vengano sequestrati oltre 500 miliardi di dollari di beni esteri della Russia per pagare la ricostruzione del suo Paese, è lui che deve pagare i danni di guerra per le distruzioni ed il genocidio operato nel Donbass.

Ma torniamo a Schwab e a Biden, i due, come detto, danno chiari segnali di deterioramento cognitivo, e per quanto riguarda Biden, ormai la stampa mainstream sa come giustificare queste sue uscite, vengono derubricate a gaffe.

Ecco, Biden fa delle gaffe, quindi, non sono cose pericolose, anzi, sono cose simpatiche, se non che, dall’altra parte ci deve essere qualcuno che le deve interpretare come gaffe.

Il Presidente Biden, in visita in Giappone ha testualmente affermato: che il governo di Xi Jinping sta giocando col fuoco. E, riferendosi alle esercitazioni, della Marina e dell’Aviazione cinese attorno allo stretto di Taiwan, ha avvertito che un’azione di forza, sarebbe “inappropriata” e porterebbe l’intera regione “in uno scenario simile” a “quanto sta accadendo in Ucraina”.

Ed allora i cinesi, a scanso di equivoci, non si sono messi a ridere, ed hanno risposto in maniera ufficiale.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha espresso quindi

forte insoddisfazione e risoluta opposizione alle parole di Biden, ma non si è fermato lì, ha aggiunto infatti che Sulle questioni relative alla sovranità e all’integrità territoriale, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni. Nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione del popolo cinese.

Ed ha concluso dicendo che la Cina

intraprenderà un’azione decisa per salvaguardare la propria sovranità e gli interessi di sicurezza e chiede a Washington di rispettare il principio di una sola Cina e i tre comunicati congiunti Cina-Usa, di onorare il proprio impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan, a fare attenzione con parole e azioni sulla questione di Taiwan e a non inviare segnali sbagliati alle forze separatiste che cercano l’indipendenza di Taiwan.

Insomma la risposta cinese non si è fatta attendere, ma, al contrario, chiaramente le forze separatiste di Taiwan non potevano lasciarsi sfuggire un’occasione simile il Ministero degli Esteri di Taipei ha espresso “apprezzamento sia al presidente Biden che al governo Usa per aver riaffermato l’impegno solido degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan”. L’isola resta determinata a “difendere con fermezza” la propria “libertà, democrazia e sicurezza”, e sottolinea i timori della comunità internazionale per la “sfida” posta dalla Cina. Taiwan continuerà a rafforzare le sue capacità di autodifesa e ad approfondire la cooperazione con Paesi con idee simili, come gli Usa, per “difendere insieme la sicurezza” dello stretto di Taiwan e “l’ordine internazionale basato sulle regole”.

Insomma l’uscita di Biden ha avuto l’effetto di gettare benzina sul fuoco in un momento in cui occorrerebbe proprio fare l’opposto.

Ma chiariamo anche questo fatto, il problema Taiwan non è mai stato sopito e ricordiamo tutti che quando il 24 febbraio scorso divampò la vicenda russo/ucraina furono in molti a dire che successivamente la Cina avrebbe potuto approfittare della situazione per chiudere la partita Taiwan.

Gli Stati Uniti non sono mai stati così deboli come oggi, sono un orso ferito che minaccia tutti coloro che si avvicinano, ma la debolezza è evidente a tutti.

La popolazione statunitense guarda con grande preoccupazione all’attuale situazione economica, tutt’altro che florida, ad inquietare è in particolare l’inflazione che continua a mordere e che certamente è superiore ai dati ufficiali.

Il problema, poi, è che potrebbe continuare a salire e questo indebolirebbe ulteriormente gli Stati Uniti.

Attenzione, noi abbiamo sempre detto che le sanzioni contro la Russia avrebbero pesato nettamente sulle spalle dell’Europa e non sarebbero risultati un problema per gli Stati Uniti perché gli scambi commerciali fra Usa e Russia sono di un importo risibile.

Questo è vero! Però, e ne faccio ammenda anch’io, forse non avevamo tenuto conto che le conseguenze valutarie avrebbero pesato sugli Stati Uniti, se il mondo verrà diviso in due, da una parte i Paesi della Nato e dall’altra tutti gli altri è chiaro che ad essere messa in difficoltà è la prepotenza del dollaro.

Insomma Russia, ma soprattutto Cina, sanno come far male agli Stati Uniti e ci stanno riuscendo.

Personalmente, poi, non sono d’accordo sul fatto di derubricare a gaffe le esternazioni di Biden, nessuno può nascondere i problemi di salute del presidente americano, il quale, però, non dice soltanto sciocchezze, il suo peggior difetto, come uomo politico, è di rendere pubbliche problematiche che invece dovrebbe essere risolte a livelli più alti.

È innegabile che Taiwan sia un problema, come è innegabile che le manovre militari dei cinesi possano essere ritenute una “provocazione” per saggiare la debolezza degli Stati Uniti.

Biden ha voluto dare una risposta davanti ai microfoni dei giornalisti, mentre la risposta doveva invece seguire i canali diplomatici.

Insomma gli Stati Uniti hanno mostrato i muscoli, peccato per loro che hanno messo in mostra i muscoli flaccidi di un ottuagenario.