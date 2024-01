Stati Uniti, non sanno più come fare a...

Lo dico subito, io mi auguro che questo si riveli il più beffardo degli autogol, perché se non si rivelasse tale non ci sarebbe più nemmeno un minimo barlume di democrazia.

Mi riferisco alla sentenza della Corte Suprema del Colorado che ha stabilito la non idoneità alla rielezione da parte dell’ex Presidente Donald Trump.

Ora vi faccio una domanda difficilissima, sono sicuro che nessuno riuscirà a rispondere: il Colorado è uno Stato nel quale tradizionalmente prevale il Partito Democratico oppure il Partito Repubblicano?

Mamma mia avete tutti dato la risposta corretta il Partito Democratico, ma come avete fatto a capirlo? Certo ci vuole una faccia di bronzo a definire un simile partito “Democratico”. Qui siamo proprio agli antipodi della democrazia.

Certo una cosa simile non si poteva neppure immaginare tempo fa, quindi se i democratici sono arrivati a questo livello occorre fare qualche riflessione, una in particolare.

E’ evidente che gli Stati Uniti sono una gigantesca dittatura, non importa se le elezioni sono vinte da un democratico o da un repubblicano, l’importante è che sia espressione del mainstream.

Non c’è un americano sano di mente che ritiene che Biden possa fare il Presidente degli Stati Uniti per i prossimi cinque anni (uno che manca alla fine del primo mandato e gli altri quattro di un eventuale secondo mandato).

Ma questo per i democratici o meglio per l’establishment non è un problema, va benissimo che non venga rieletto, che alla Casa Bianca vada un repubblicano va benissimo, ma deve essere un politico, così che si possa manovrare come un burattino.

Ciò che il mainstream non può assolutamente accettare è Trump, è il non politico e soprattutto la persona non ricattabile.

Ed allora, visto che i sondaggi continuano ad attribuire a Trump i favori del pronostico sono arrivati a questo punto, ossia a far dire ad una Corte Suprema di uno Stato che Trump non è eleggibile.

Chiariamo, chi ancora riteneva che gli Stati Uniti fossero una democrazia era chiaramente un illuso o un ingenuo, tuttavia ci sono dei limiti, e quello toccato con la decisione della Corte Suprema del Colorado è veramente il livello più basso che sia mai stato raggiunto.

Non so se per far credere che ci fosse ancora un qualche barlume di ragionevolezza ma la decisione presa dalla Corte Suprema del Colorado formata da sette componenti, tutti di nomina democratica, è stata presa con quattro favorevoli e tre contrari, forse hanno ritenuto che sarebbe risultata troppo sporca se tutti e sette i membri della Corte avessero votato per l’ineleggibilità di Trump.

Comunque, dicevo, spero che un fatto di tale gravità si riveli un boomerang e che giovi alla campagna elettorale di Trump.

In effetti la prima reazione è andata in tal senso, anche tutti i candidati repubblicani alle primarie hanno severamente criticato la decisione della Corte Suprema del Colorado:

Il presidente del Comitato nazionale repubblicano Ronna McDaniel ha criticato la sentenza definendola "interferenza elettorale" ed ha aggiunto che il team legale del partito "non vede l'ora di aiutare Trump a combattere per la vittoria".

Elise Stefanik, presidente della Conferenza repubblicana della Camera, ha dichiarato: "Come il resto delle interferenze elettorali illegali, costanti e senza precedenti contro il presidente Trump, questo si ritorcerà contro e rafforzerà ulteriormente la campagna vincente del presidente Trump per salvare l'America".

“Nient’altro che un velato attacco partigiano” lo ha definito il presidente della Camera Mike Johnson.

Forti critiche, come ho detto, sono arrivate anche da tutti i candidati repubblicani, anche l’ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha puntato la sua campagna sul posizionarsi come un ostacolo a Trump ha fatto notare che Trump non è stato processato per incitamento all'insurrezione.

Vivek Ramaswamy si è impegnato a ritirare il suo nome dalle primarie del Colorado e ha incoraggiato i suoi avversari a fare lo stesso, scrivendo in un post che, sentite: “Gli autori del 14° emendamento sarebbero inorriditi nel vedere questa disposizione ristretta – intesa a impedire agli ex funzionari statunitensi passati alla Confederazione di cercare cariche pubbliche – essere utilizzata come arma da un presidente in carica e dai suoi alleati politici per impedire a un ex presidente di cercare la rielezione ”.

Ricordando così il fatto che la corte Suprema del Colorado con questa sentenza si è appellata ad un emendamento del 1700 che si rifaceva alla Guerra di Secessione.

Infine cito il governatore della Florida Ron DeSantis, un altro dei principali rivali di Trump, che su un social ha scritto "La sinistra invoca la 'democrazia' per giustificare il suo uso del potere, anche se ciò significa abusare del potere giudiziario per rimuovere un candidato dal ballottaggio sulla base di pretestuose basi giuridiche. La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe fare marcia indietro"

Ok non vado altre nel citarvi critiche alla decisione del Colorado, voglio tuttavia segnalarvi che c’è chi ha fatto di peggio.

Distrattamente ho infatti visto un servizio su un nostro canale nazionale, penso fosse Sky Tg24, ma potrei sbagliarmi.

Ebbene il giornalista, dopo aver riportato l’assurda sentenza della Corte Suprema del Colorado anziché ritenerla un abominio giuridico e criticarla come un offesa alla democrazia, si è dimostrato amareggiato dal fatto che tale sentenza possa essere annullata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, ossia la più alta Corte della Magistratura Federale, facendo notare che dei nove giudici della quale è composta sei sono di nomina repubblicana.

Veramente io sono schifato dal comportamento della disinformazione mainstream.