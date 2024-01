Stati Uniti, un paese che vive a debito

Sempre con Giancarlo parlavo dei diversi supermercati che abbiamo qui. Sono a diversi livelli per diverse tasche.

Dove vanno diciamo quelli che hanno meno denaro, per essere gentili, uno non sa se sia Halloween o il carnevale di Rio de Janeiro. Lì se ne vedono di tutti i colori.

Io penso che se Sigmund Freud fosse vivo e vedesse quelle persone penso che avrebbe il suo bel da fare per capire la razza umana. Nonché Darwin quello della teoria della evoluzione. Lì di teorie chissà quante ne farebbe vedendo certi personaggi.

Come vi ho detto da Lunedì prossimo si comincia la vera campagna elettorale. Ora i sondaggi non contano più. Le primarie decideranno l'esito di chi si sfiderà a Novembre. A Novembre mancano 10 mesi. Passeranno subito. La posta in gioco è alta.

Se dovessero vincere i democratici il cerchio si chiuderebbe. So che tutti i tuoi ascoltatori hanno capito quello che sto dicendo.

Al momento, ripeto al momento i democratici hanno solo Biden che vuole a tutti i costi ricandidarsi ( deve salvare il figlio che oggi ha fatto una scena pietosa al Congresso ma di questo ne riparleremo).

Addirittura i democratici se dovesse essere Biden la loro nomination non vogliono che si faccia il dibattito tra i due contendenti tanto per farvi capire la situazione.

Per i democratici perso per perso intendo dire se dovessero perdere la Casa Bianca meglio avere una Haley che è finanziata dai miliardari "progressisti" o un De Santis che non ha la caratura di un Trump.

Donald ricordiamoci e' stato uno che ha messo a sedere i generali al pentagono e li ha fatti stare zitti. Un osso duro. Meglio avere a che fare con repubblicani meno duri se si dovesse perdere la Casa Bianca poi tra 4 anni se ne inventeranno di nuove . Come hanno sempre fatto.

Prima di lasciarvi vorrei parlare di una persona. Yuri Bezmenov.

Forse a voi questo nome non dice nulla. Eppure tanti ma tanti anni fa da noi era molto conosciuto. Era un ex agente del KGB che passò dalla nostra parte. Quaranta anni fa rilasciò una intervita. In quella intervita lui raccontò tutto quello che sarebbe successo adesso.

Disse che sarebbero nate idee con gruppi strani e che sarebbero stati appositamente creati poi disse quando questi gruppi non sarebbero serviti più perché raggiunto lo scopo i capi di questi gruppi sarebbero stati messi al muro e gli altri sarebbero stati internati nel gulag.

Disse molte altre cose Yuri. Bene io questa intervista l’ho con me. E' in inglese e fu trasmessa da uno dei canali nazionali. Se i tuoi ascoltatori sono interessati gliela posso mandare.

Con la storia di quello che è successo qui mi ero fermato alla fine degli anni 60. C'è tutto il resto che penso ai tuoi ascoltatori interesserà. Perché gli anni 60 furono la prima fase.

Poi penso che interesserà sapere la vera storia degli Italiani in America. Quella vera non quella che racconta che eravamo gli ultimi degli ultimi.

Vi terrò informati sulle primarie se vi fa piacere.

Mi e' stato chiesto del conflitto Israele Palestina.

Tutti quelli di sinistra dai 50 in giù sono dalla parte dei palestinesi. Uno shock per il partito democratico che sta dando supporto agli israeliani e si sta inimicando i suoi elettori.

Questo e' dovuto a più di 40 anni di "favole della sinistra" e ora ne pagano il prezzo. Poi dopo aver importato negli ultimi 20 anni tantissimi islamici questi di sicuro non parteggiano per Israele.

Non ci voleva un master universitario per capirlo.

A New York una folla islamica e con tanti giovani di sinistra hanno bloccato gli ingressi dell'aeroporto internazionale JFK che il più grande della città.

Ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Nonché bloccato anche il ponte di Broooklyn e quello di Verrazzano sempre per proteste. (Avete presente quel ponte trafficatissimo che collega Brooklin a Staten Island).

Al congresso le nuove leve democratiche, ovvero i nuovi deputati democratici sono tutti pro Palestina. In palese contrasto con il resto dei vecchi del partito. Il caos regna sovrano da noi.

Ieri ci sono stati due dibattiti dei repubblicani. Uno con DeSantis e la Nicky Haley nella città di Des Moines sempre in Iowa e poi il mitico Donald da solo sul canale FOX.

Come e' andata? Allora il dibattito Haley De Santis è stata come una partita di serie B (ma tra squadre di bassa classifica) mentre Trump su FOX ha fatto il super pienone. Neanche fosse la finale della coppa del mondo.

I giornali oggi che hanno detto? Poca roba a Des Moines e grande performance di Trump. Lui ha fatto nomi e ha detto apertamente cose. Non giri di parole.

I dati di ascolto non erano nemmeno paragonabili, la stragrande maggioranza della popolazione ha seguito Trump su FOX Chanel.

Prima di andare a su FOX, Trump era in tribunale e ha detto al giudice: anche se lei non mi lascia parlare, io parlo lo stesso.

Si e' alzato e gliene ha dette più di quattro al giudice. Il giudice non sapendo rispondere sapete cosa ha detto “Beh sospendiamo e andiamo a mangiare”.

All'America rurale a quella parte di Old America, queste cose contro i prepotenti piacciono.

Il vecchio Joe che dice? Lui dice che e' avanti di 30 punti nei sondaggi contro Trump. Quando gli dicono che non e' cosi lui dice che i giornalisti non hanno i sondaggi veri Lui invece si.

Sapete l'età fa questi scherzi.

Il nostro governatore ha un deficit pazzesco e adesso che dà la sanità gratis ai clandestini ( Giancarlo spiega agli italiani il dramma della sanità nostra perché loro non sanno cosa vuol dire vivere senza una assistenza medica come da voi in Europa )

Ed allora che fa Newsom, il Governatore della California per dare la sanità gratis ai clandestini? Taglia i fondi ai trasporti, alle scuole e aumenta le tasse a noi cittadini californiani.

Parlando di tasse raccontavo a Giancarlo quanto pagano di tasse sulla casa dove vivo io. Alcuni pagano fino a 32 mila dollari.

Io che ho comprato nel tempo che fu, ovvero tanti anni fa, quando si era ancora protetti dalla Preposition 13 ovvero una aliquota di tasse inferiore pago solo il 10% degli altri ovvero sui 3000 dollari all'anno. Ecco perché la mia proprietà fa gola a tanti, e me la chiedono.

Ah Giancarlo gli diciamo cosa fa la città di Sacramento che ha bisogno di soldi per i clandestini ?

Ha messo la tassa sulle crepe dei marciapiedi. Se avete il marciapiede davanti casa con una crepa vi multano anche se il marciapiede e' di proprietà della città. Le multe sono arrivate fino a 20 mila dollari.

Non vi sto prendendo in giro Giancarlo ve lo può confermare.

Il debito privato degli americani. E pazzesco. Qui vivono con la carta di credito. Per pagare una carta ne usano un’altra e i debiti continuano a salire. Al lavoro ho gente che ha più di 20 carte di credito.

Quando aprono il portafoglio sembra che abbiano un nastro della mitragliatrice. Molti americani hanno già ipotecato lo stipendio del 2038. Ovvero hanno già debito che per pagarli tutti dovranno utilizzare tutto lo stipendio dei prossimi 4 anni. Da notare che devono anche vivere e allora cosa faranno?

Altri debiti. Dicembre qui da noi tutti contenti. Negozi affollati e non si badava a spese. Davvero? Per caso i miei concittadini hanno pagato in contanti … o a credito? A credito chiaro. Adesso arrivano i conti da pagare e sono dolori. I locali sono vuoti e i negozi pure.

Pochi sanno che il mio paese ha una tale quantità di poveri che potrebbe passare da paese di terzo mondo. Però sappiamo bene nascondere i nostri drammi sociali ù. Hollywood ci dà una mano. Con tanto di film e serie televisive che al mondo danno una idea diversa dalla vera realtà. Per tutta correttezza bisogna anche dire che i turisti ci mettono del loro. Infatti cari amici guardate i video delle vacanze che fanno qui in America. Dicono che tutto è bello e poi guardate i commenti sotto. Tutti ad entusiasmarsi e a sognare di vivere qui.

Un giorno se vi interesserà vi racconterò la vera storia dell'immigrazione qui. Se vi interessa fatemelo sapere.

Anche se tardivamente vi mando i miei più cordiali auguri di un buon anno a tutti voi.

Un cordiale saluto a tutti voi con stima.

JP