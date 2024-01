Il Sudamerica, un continente allo sbando

Dopo l’elezione di Milei in Argentina avvenuta esattamente un mese fa, molti di voi mi avete chiesto di fare un video sull’argomento.

Sono stati in tanti, ed in particolare fra coloro che si dichiarano antisistema, che nell’immediatezza dell’elezione avevano avuto reazioni che definirei addirittura entusiastiche, io invece sono stato molto prudente.

La mia prudenza non era semplicemente una critica alla persona, ma nasceva dal fatto che conosco, anche se non approfonditamente, la situazione dell’intera America Latina, ed è una situazione effettivamente estremamente preoccupante.

Mi sono limitato a dire che Milei si sarebbe trovato di fronte ad un compito che definire gravoso poteva risultare solo un eufemismo, la situazione economica dell’Argentina è quasi disperata, come, quasi disperata, è la situazione economica di gran parte dei Paesi latino americani.

Se a questo andiamo ad aggiungere che al suo giuramento da Presidente era presente nientemeno che Zelensky, col quale ha avuto subito un lungo colloquio, abbiamo detto tutto.

Ovviamente ho punti in comune con lui, apprezzo il suo essere contrario all’aborto, non capisco però come possa essere favorevole alla legalizzazione della vendita di organi, o al matrimonio di persone dello stesso sesso.

Ma insomma ciò che mi preoccupa di più è la sua intenzione di abolire la Banca Centrale e di fatto abolire il peso, ossia la moneta nazionale per far diventare il dollaro americano la moneta ufficiale dell’Argentina.

Insomma, utilizzando quel termine, che a mio parere dovrebbe essere abolito, sembra proprio che Milei abbia intenzione di dollarizzare l’economia argentina.

E’ chiaro che l’inflazione è una brutta bestia, ma a mio parere la medicina ha effetti peggiori della malattia.

L’inflazione non è colpa del peso, è colpa della Banca Centrale, ma non è che il problema si risolva abolendo la Banca Centrale, si risolve facendo pulizia all’interno della Banca Centrale.

Probabilmente Milei ritiene che ciò sia impossibile, che la Banca Centrale sia impossibile da riformare quindi opta per la cosa più drastica, ossia la sua abolizione.

Tuttavia, almeno a mio parere, quella è una mossa troppo rischiosa e che, soprattutto nel medio periodo potrebbe avere un effetto boomerang che definirei devastante.

Avete purtroppo saputo quel che sta accadendo proprio in questi giorni in Ecuador, ormai lì sembra che la situazione si completamente sfuggita di mano, si parla addirittura di guerra civile, ebbene cosa era accaduto ventiquattro anni fa?

Nel duemila per combattere l’ennesima crisi economica che aveva portato un’inflazione totalmente fuori controllo, fu letteralmente abolita la moneta nazionale il Sucre e fu adottata come moneta nazionale il dollaro statunitense.

Certo il sucre ormai era diventato simbolo del fallimento, solo per darvi un esempio, nel 1973 fu emessa per la prima volta una banconota da 1.000 sucres, sembrava una enormità, ebbene nel 1987 fu emessa una banconota da 5.000 sucres, l’anno successivo una banconota da 10.000 sucres ed ancora nel 1995 la banconota da 20.000 sucres e nel 1996 la banconota da 50.000 sucres.

D’accordo l’inflazione, ma se si era passati da una banconota di 1.000 sucre ad una banconota di 50.000 sucres vi potreste attendere che 50.000 sucres potesse essere una cifra importante, diciamo l’equivalente dell’ammontare di uno stipendio mensile medio.

Ecco così magari si capisce cosa significhi grande inflazione o iperinflazione, si arrivò al punto che 50.000 sucres erano, al cambio ufficiale 2 dollari. Avete compreso?

Ed allora, a quel punto, come ho già detto, nel 2000 il sucre è stato abolito e sostituito dal dollaro statunitense.

Anche se sul momento così è stata combattuta con un certo successo la lotta all’inflazione o meglio all’iperinflazione, la dipendenza dagli Stati Uniti è diventata vera e propria sudditanza e l’economia ecuadoregna non si è mai ripresa.

Oggi l’Ecuador è un Paese allo sbando, totalmente dominato dalla malavita.

Insomma torniamo a noi, capite ora perché io sono stato così cauto con Milei, certo, magari potrà anche rivelarsi il male minore, ma il compito che è chiamato a svolgere è perlomeno gravoso.

Come si può riuscire a debellare la corruzione, ormai completamente radicata da essere considerato quasi un evento naturale. E come debellare la violenza.

Attenzione, non chiedetemi cosa farei al posto di Milei, non ho la più pallida idea di come si possa salvare non solo un singolo Paese sudamericano, ma un intero continente.

Quello che so, tuttavia, è che occorre essere prudenti, e non lasciarsi andare a facili entusiasmi.