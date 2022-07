La mia attenzione è stata attratta da un articolo apparso sull’inserto Economia del Corriere della Sera, articolo dal titolo già ampiamente esplicativo: Bce, le condizioni per difendere i Btp: stop a bonus a pioggia, debito sotto controllo.

L’articolo è ovviamente a firma Federico Fubini, l’economista principe del Corriere, quindi non possiamo certamente stupirci, ma il tono usato è davvero perentorio. Sentite come inizia.

Solo il provincialismo di una parte della classe politica italiana — incredibile dopo quasi un quarto di secolo di vita nell’euro — poteva creare un miraggio del genere: l’illusione che quel che succede a Roma resti a Roma. Che non sia legato da un rapporto d’influenza reciproca con quanto accade a Bruxelles o Francoforte. Naturalmente è vero il contrario. Fra quel che accade in Italia e nei centri nevralgici dell’Unione Europea esiste una relazione riflessiva: ciascuna dimensione modifica l’altra in una serie di rimandi fra le due che possono produrre un equilibrio virtuoso, al meglio, oppure difficoltà e frustrazione da entrambe le parti quando a dominare sono l’ignoranza e l’incomprensione.

Ma bene, non so se serve, ma insomma do la traduzione di questo incipit, “solo il provincialismo, in questo caso il termine provincialismo è utilizzato come sinonimo di totale ingenuità, dabbenaggine, quindi solo degli sprovveduti possono pensare che in Italia si possa fare una qualsiasi cosa che non vada bene all’Europa.

Solo persone totalmente ingenue possono pensare di non essere dominati da quegli organi che Fubini definisce come “centri nevralgici dell’Unione europea”.

Ma Fubini va oltre perché ritiene questa assoluta ingenuità “incredibile dopo quasi un quarto di secolo di vita nell’euro”.

Insomma Fubini ci dice “ma possibile che ci sia ancora qualcuno che, dopo 25 anni di euro, non abbia ancora capito che siamo schiavi dell’Europa?” Dovete essere proprio ingenui all’ennesima potenza!

E non solo, ma ci anticipa già che sia da ignoranti pensare che ci si possa liberare da questa sudditanza, da questa schiavitù!

Capite cari ascoltatori? Bell’inizio da parte di Fubini. Ma naturalmente siamo ancora all’inizio, sentite come prosegue:

La scelta di far cadere il governo di Mario Draghi rientra nel diritto del parlamento, ma è stata presa come se questa relazione di mutuo scambio non esistesse. Per questo si sente parlare così poco di alcuni fattori così ingombranti da imporsi inevitabilmente sulla campagna elettorale e sul governo che verrà. Il primo riguarda la Banca centrale europea, che ieri ha alzato i tassi per la prima volta dal 2011. L’inflazione preoccupa, quindi la Bce continuerà ad alzare i tassi, anche se non è chiaro per quanto. Proprio mentre aumentava il costo del denaro del doppio, rispetto a quanto annunciato in giugno, la presidente Christine Lagarde ha parlato di «nubi» sull’economia. L’umore dei consumatori dell’area euro è il più nero da quando viene misurato e la frenata internazionale in corso fa sì che i 30 materiali e materie prime fondamentali della globalizzazione — dal petrolio al litio, dall’acciaio, al cotone, al grano — nell’ultimo mese siano scesi di prezzo. Tutti, nessuno escluso.

Fubini dice che il Parlamento, solo in linea di principio può mandare a casa Draghi, ma non può farlo senza prima aver avuto il permesso dall’Europa. Perché la situazione economica è decisamente preoccupante per cui la stessa Europa potrebbe farcela pagare cara qualora qualcuno pensasse di agire senza prima avere il benestare di Bruxelles e Francoforte.

Ma quello di Fubini è un crescendo.

In primo luogo un Paese che voglia aver diritto allo «scudo» della Bce non dev’essere sottoposto a una procedura di Bruxelles per deficit eccessivo. O almeno deve darsi da fare per uscirne. Ciò non sembra rilevante oggi dato che il Patto di stabilità resta sospeso, invece lo è: da mesi la Commissione Ue sta chiedendo all’Italia (anche con Mario Draghi premier) di ridurre la spesa pubblica in proporzione alle dimensioni dell’economia e su questo punto può ancora aprire una procedura. Se dunque la revisione delle pensioni in autunno fosse fatta con i costi di «Quota 100» nel 2018, allora il rapporto fra Roma, Bruxelles e Francoforte entrerebbe in tensione e con esso forse anche la stabilità finanziaria dell’Italia. Non proprio ciò di cui si sente il bisogno, in mezzo a una pandemia senza fine e alle conseguenze di una guerra.

Quindi Fubini ci dice che dato che siamo schiavi dell’Europa ci conviene obbedire e seguire i suoi ordini. Ma attenzione, avete visto, noi siamo schiavi dell’Europa non perché ci presta dei soldi, ma perché ci impone di fare sacrifici. Ed ancora:

Le altre condizioni della Bce recapitano poi un messaggio che l’intera classe politica non ha capito. Vale per il prossimo governo come sarebbe valso per Draghi: il vincolo di bilancio sta tornando.

È finita la stagione dei bonus a pioggia da decine di miliardi di euro e altri simili miracoli. Il pagamento degli interessi sul debito occuperà sempre più spazio in bilancio, dunque ce ne sarà meno per il resto. Inoltre la Bce intende valutare e giudicare la tenuta e la traiettoria finanziaria di qualunque Paese possa beneficiare dei suoi interventi, dunque far scendere deficit e debito ridiventa importante. Qui entra in gioco un secondo fattore dell’interazione fra l’Italia e il resto d’Europa, perché in questi mesi si stanno disegnando le nuove regole di bilancio. Si profila un compromesso che renda meno asfissiante la tabella di marcia di calo del debito, in cambio però le misure per chi viola sarebbero meno aggirabili. Se ora il prossimo governo italiano desse l’impressione di rifiutare i vincoli (o magari l’euro stesso), per reazione altri Paesi chiederebbero regole più soffocanti.

Insomma è finito il bengodi di Draghi, (quando mai l’abbiamo visto), ma se per l’Europa noi siamo andati avanti in questi ultimi due anni spendendo e spandendo a destra e a manca, vi immaginate ora quali sacrifici ci attendono.

Ed attenzione!!! Avete sentito, ora si arriva persino alle minacce, l’Europa ci sta dicendo: non provate neppure a lamentarvi perché i sacrifici che vi imporremo diventeranno ancora molto più duri. Insomma non lamentatevi, non provate ad urlare dopo aver ricevuto una frustata, altrimenti quella successiva sarà ancora più forte!

Incredibile!

Ed ecco come finisce Fubini.

Anche un terzo fattore del gioco fra l’Italia e l’Europa è saltato fuori ieri nelle parole di Christine Lagarde: chi vuol essere protetto dallo «scudo» della Bce deve anche dimostrarsi puntuale nelle riforme indicate dal Piano di ripresa. E anche questo ha un significato concreto, una volta declinato a Roma. Il parlamento per esempio deve approvare la legge delega sulla Concorrenza entro l’estate, altrimenti non ci sarà tempo per preparare e votare i decreti attuativi entro l’anno. A quel punto il Paese perderebbe una rata del Recovery da 19 miliardi, prevista a dicembre. Inutile dire che la legge di Concorrenza e i molti interessi che tocca sono fra i tabù infranti per i quali Draghi è stato appena giubilato. A meno che anche questo non sia stato puro teatro politico e alla resa dei conti tutti, ma proprio tutti, capiscono l’ovvio: quel che accade a Roma non si ferma a Roma.

Quindi dovete ubbidire e basta, altrimenti non vi daremo neppure i vostri soldi, quelli del Recovery Fund.

Ma dopo tutto questo, le parole con le quali Fubini termina il suo articolo sono veramente da inquisizione.

Tutti, ma proprio tutti i politici italiani devono capire l’ovvio, ed ossia che siamo schiavi dell’Europa e Roma non conta nulla!

Della serie se non l’avevate ancora capito ora ve l’ho detto in maniera chiara e tonda!

Pazzesco!