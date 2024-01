Superdonald: un trionfo senza precedenti

Ebbene come avete notato questi sono quotidiani italiani o agenzie di stampa dichiaratamente contrarie a Trump, anche perché di favorevoli non ne esistono, eppure non hanno potuto esimersi dal titolare in questo modo.

Questi alcuni titoli dei media italiani:

Trump a valanga in Iowa, DeSantis la spunta su Haley – ANSA

Che cosa ci dice il plebiscito (storico) per Trump in Iowa: le primarie per la Casa Bianca sono già finite? – Corriere della Sera

Trump vince in Iowa e Biden lo 'proclama' candidato ufficiale – Agi

Primarie Usa. Trump trionfa in Iowa. DeSantis secondo con 30 punti di distacco – Avvenire

La vittoria di Trump è stata schiacciante, certo potrete dirmi, ma questi risultati sono esattamente quelli che conoscevamo tutti tramite i sondaggi, quindi? Perché stupirsi.

Certo ci si stupisce perché questi, possiamo definirli voti veri, anche se per la verità nello Stato dell’Iowa le primarie non si svolgono in cabina elettorale, si fanno in uno strano modo, che a noi può risultare insensato, anzi che è proprio insensato.

Ma non importa il modo nel quale si vota per le primarie, importa che Trump ha lasciato il secondo a trenta punti di distacco, ed allora io toglierei il punto interrogativo all’articolo del Corriere della Sera, tramutando quella frase interrogativa in affermativa: le primarie per la Casa Bianca sono già finite.

Se queste primarie in Iowa hanno dato un responso, questo è senza dubbio: l’America ama Trump.

Hanno fatto di tutto e di più per mettergli i bastoni fra le ruote, hanno usato i mezzi più illeciti ed immorali per fermarlo, niente da fare l’America lo ama.

All’interno del suo partito non c’erano sfidanti scarsi, tutt’altro, eppure Trump, passatemi il termine poco elegante, ma li ha asfaltati.

Probabilmente non occorrerà come di consueto attendere il cosiddetto Supermartedì, ossia il giorno nel quale vanno al voto per le primarie la maggior parte degli Stati, che tradizionalmente determinava il vincitore delle primarie, la partita all’interno del Partito Repubblicano può già chiudersi nel New Hampshire.

A stupire, infatti, non è stata la vittoria, ma il trionfo, Trump, ha stabilito il maggior margine di distacco nei confronti degli avversari, trenta punti di distacco a Ron De Santis e trentadue a Nikkei Haley che potrebbe risultare la vera sconfitta di queste primarie.

Nell’entourage della Haley, infatti si dava per sicuro il suo secondo posto e con un distacco non eccessivo da Trump, insomma due obiettivi assolutamente mancati.

Non festeggia, ma può essere soddisfatto Ron De Santis, anche lui sperava in un minor distacco nei confronti di Trump, ma il secondo posto è comunque parso un risultato apprezzabile.

Ora la Haley, che ha perso voti ogni volta che era apparsa in tv, ha annunciato che non parteciperà a scontri televisivi se non contro Trump o Biden. Idea tardiva, ormai gli americani un po’ l’hanno conosciuta ed hanno capito la pochezza della persona.

Ron De Santis non ha ancora la maturità necessaria per aspirare alla Casa Bianca, manca del tutto il carisma, carisma che invece è proprio il pregio maggiore di Trump.

Oddio, ciò che gli americani apprezzano di più di Trump è il fatto di non essere ricattabile, ma non solo, non ha neppure bisogno di affidarsi per la campagna elettorale all’appoggio delle grandi multinazionali, un appoggio che nell’eventualità di una elezione deve poi essere ripagato.

Certo sappiamo tutti che Biden ora farà ancora più affidamento sull’America multietnica, posso solo immaginare quanto verrà versato in sussidi, vere e proprie prebende elettorali.

Ultimamente l’Amministrazione Biden ha cercato di ammorbidire la politica estera, certo non ha preso le distanze da Israele ed a parole continua a sostenere l’Ucraina, ma il fiume di denaro che andava il quelle zone del pianeta sembra si sia prosciugato.

L’America è stufa di guerre, gli americani vorrebbero stare maggiormente in pace, ma quando alla Casa Bianca ci sono i Democratici, si sa sempre come va a finire. Si vincono meritatissimi premi Nobel per la Pace.

Ma torniamo a Trump, l’Iowa, piccolo staterello del Midwest, ossia quella parte degli Stati Uniti che serve solo a dividere la costa est dalla costa ovest, l’Iowa, dicevo improvvisamente ha assunto un’importanza capitale per queste primarie, e di conseguenza per le prossime elezioni presidenziali.

Trump era chiamato ad una prova non dico decisiva, ma senza dubbio rilevante. Tutti gli occhi erano puntati su di lui.

Era un po’ come il campione sportivo che rientrava in gare ufficiali dopo un infortunio e tutti volevano vedere se gli erano rimaste le doti fisico atletiche che lo avevano reso un fuoriclasse.

Ebbene ha tolto ogni dubbio, è tornato ed è sempre Super Donald, politicamente un caterpillar.

Alcuni candidati sono usciti con le ossa rotte dalla votazione in Iowa ed hanno deciso di concludere la loro corsa alla Casa Bianca, ora occorrerà capire come si disperderanno quegli elettori che avrebbero sostenuto questi candidati.

Ma si tratta di briciole forse in grado di stabilire chi arriverà dietro a Trump, De Santis o Haley?

Poco importa perché Donald ha già detto a chiare lettere che nel caso tornasse alla Casa Bianca non sarà uno dei candidati ad assumere la carica di vicepresidente.

Insomma attendiamo il risultato nel New Hampshire, lì i sondaggi danno Trump al 40%, ma è chiaro che se dovesse addirittura superare quella soglia davvero le primarie repubblicane poi rimarrebbero una passerella trionfale per Donald Trump.