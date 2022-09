Il risultato definitivo si conoscerà solo mercoledì prossimo, quando saranno conteggiati i voti postali e quelli dall’estero, ma già ora si può dire che le elezioni svoltesi in Svezia possono definirsi “storiche”.

Dopo che la sinistra “illuminata” aveva governato per decenni, dando l’impressione che avrebbe governato il Paese in eterno, ecco che anche gli svedesi hanno detto basta.

Al momento diamo i risultati fin qui pervenuti, poi faremo delle considerazioni.

Dopo lo scrutinio dell’85% dei voti depositati nelle urne il Centrodestra, seppur di poco, ma è addirittura in vantaggio.

Se si dovesse confermare questo vantaggio anche dopo lo scrutinio dei voti dall’estero, che, ripeto, avverrà mercoledì prossimo, Ulf Kristersson ossia il leader del partito dei Moderati diventerebbe il nuovo Primo Ministro svedese e scalzerebbe Magdalena Andersson leader del partito Socialdemocratico da sempre il più votato in Svezia.

Ricordiamo ad esempio che per ben 56 anni, dal 1932 al 1988 alle elezioni i socialdemocratici non sono mai scesi sotto il 41,1% ed una volta hanno ottenuto addirittura il 53,8% dei voti.

Ultimamente si diceva fosse in crisi soltanto perché era sceso seppur di poco sotto il 40% arrivando nelle scorse elezioni ad eleggere “solamente” 100 dei 349 parlamentari che compongono il Riksdag, appunto l’unica Camera svedese.

Comunque era nell’aria che il centrodestra potesse ottenere un buon risultato in queste elezioni, ma che riuscisse persino a superare il Centrosinistra lo avevano previsto davvero in pochi.

Come al solito il Centrosinistra aveva cercato di impostare una campagna elettorale avanzando lo spauracchio del “fascismo” in alcuni casi addirittura del “nazismo”, una tattica che fino alle scorse elezioni aveva dato buoni frutti, ma oggi anche gli svedesi hanno detto “Basta”.

L’attuale Primo Ministro Magdalena Andersson, aveva anche giocato la carta che riteneva decisiva per essere riconfermata, e cioè la richiesta di adesione alla Nato, ma non è stato sufficiente neanche questa svolta “militaresca”.

La Svezia, infatti, negli ultimi anni non è più risultata quel Paese del Bengodi come ci era stata dipinta dai media mainstream, il Paese dove tutti vivevano bene perché un welfare di proporzioni gigantesche garantiva a tutti, stranieri compresi, una vita più che decorosa.

Purtroppo anche in Svezia non cade la manna dal cielo ed un’immigrazione incontrollata ha offuscato il bel sogno, quello di un Paese da fiaba.

La Svezia era stata previdente, non volendo abbandonare la propria moneta nazionale, la corona, tuttavia dal 1995 ha aderito all’Unione europea ed anche questa decisione non l’ha avvantaggiata.

Cosa accadrebbe qualora ci fosse questo cambio radicale del Governo svedese?

Molto probabilmente non ci sarebbero grandi cambiamenti dal punto di vista geopolitico, di sicuro però sarebbe rivista la politica di accoglienza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Da tempo la popolazione autoctona ossia i lapponi (termine che noi consideriamo normale, ma che in Svezia è ritenuto dispregiativo) i lapponi, dicevo, sono una esigua minoranza praticamente stanziata solo nel nord del Paese.

Tutte le maggiori città svedesi, Stoccolma, Goteborg (che dovrebbe pronunciarsi Iotebori) e Malmoe, invece si trovano nel sud del Paese.

Ma torniamo alle elezioni, sembra che il partito che viene definito di ultradestradestra, Sverigesdemokraterna, abbia ricevuto il 20% dei voti, difficile pensare che gli svedesi, e non solo loro perché in Svezia votano anche gli immigrati, dicevo difficile pensare che improvvisamente gli svedesi siano diventati fascisti, semplicemente quel modello di società che aveva caratterizzato la Svezia negli ultimi decenni, ha mostrato tutte le sue falle.

Probabilmente sul voto odierno ha pesato anche la crisi energetica impellente, ricordiamo che nel 1980 in Svezia un referendum sancì che non dovessero essere costruite nuove centrali nucleari e che entro il 2010 fossero dismesse quelle in essere, tuttavia ancora nel 2010 ben il 38% dell’energia prodotta in Svezia proveniva da centrali nucleari.

Ed al momento i grandi investimenti fatti in energie rinnovabili non hanno dato ancora i risultati sperati.

Naturalmente sui nostri giornali mainstream i partiti svedesi di Centrodestra, nel migliore dei casi sono definiti populisti, ma più spesso nazionalisti ed estremisti.

Inoltre si sottolinea come il partito dei Moderati, guidati da Ulf Kristersson, che come detto potrebbe diventare il nuovo Primo Ministro svedese, per i nostri giornali mainstream è un partito di destra nazionalista, e nel Parlamento europeo fa parte del gruppo dei Conservatori, alla cui presidenza c’è Giorgia Meloni.

Insomma per concludere possiamo chiederci se sta cambiando qualcosa in Europa, dall’estremo nord, la Svezia, al profondo sud, l’Italia sembra stia soffiando un vento simile.

L’Unione europea lo sta sentendo questo “venticello”?