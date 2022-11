Un ascoltatore, nei giorni scorsi, mi ha inviato un audio, ponendomi una domanda. Una domanda che mi ha fatto riflettere su un fatto, ossia che spesso do per scontate alcune cose che nella realtà non sono affatto scontate ed andrebbero quindi spiegate.

Nella fattispecie l’ascoltatore mi chiede: La Bce alza i tassi di interesse, che cosa vuol dire? Quali sono le conseguenze?

Certo, l’ascoltatore ha ragione, forse non ho mai detto quali tassi di interesse alza la Bce e perché.

Per assurdo è quasi più importante spiegare che tassi di interesse alza anche se naturalmente è importante anche sapere quali conseguenze ci saranno.

Allora partiamo proprio dalle basi. Tutti noi sappiamo cosa siano i tassi di interesse. Si tratta di un valore, espresso in percentuale, che viene aggiunta all’importo che il debitore, ossia colui che si ha avuto la somma in prestito, è tenuto a restituire al creditore ossia colui che ha erogato il prestito.

In pratica quindi alle scadenze pattuite il debitore dovrà restituire la somma avuta in prestito, ed a questa somma andrà aggiunta una percentuale che come detto chiamiamo tasso di interesse.

Ebbene chi è che decide a quanto ammonti questa percentuale? Ossia a quanto ammonta questo tasso di interesse? Ovviamente è concordato a priori fra il debitore ed il creditore, ma sulla base di cosa?

Allora normalmente sono le Banche, le Banche Commerciali, quelle che conosciamo tutti, che infatti vengono denominate Istituti di credito, sono loro che erogano prestiti, quindi sono le Banche che decidono a quanto ammonti questo tasso di interesse, naturalmente sarà il cliente ad accettare o meno.

Ed allora occorre chiedersi, le Banche hanno un riferimento per stabilire a quanto debba ammontare quel tasso di interesse?

La risposta è sì! Semplicemente per un fatto, perché come noi ci riferiamo a loro, ossia alle Banche per richiedere un prestito, ma anche per versare i nostri soldi, le Banche, a loro volta, hanno una loro Banca alla quale rivolgersi, una Banca appunto che fa da Banca alle Banche. Perdonate il gioco di parole, ma così penso che ci si possa capire più facilmente.

E questa Banca è la Banca Centrale.

Ossia le Banche cosiddette commerciali, quelle che tutti noi conosciamo si comportano con la Banca Centrale esattamente come noi ci riferiamo a loro. Le Banche commerciali hanno un proprio conto corrente presso la Banca Centrale, esattamente come noi nei loro confronti.

Le Banche quindi possono detenere i soldi presso i loro caveau, come noi li teniamo nel nostro portafoglio, oppure li possono versare sul loro conto corrente presso la Banca Centrale così come noi facciamo versando sul nostro conto corrente presso di loro.

Tutto chiaro, banale direi.

Attenzione ora, sempre proprio come noi le Banche non solo possono versare i soldi sul loro conto corrente presso la Banca Centrale, ma possono anche chiedere dei prestiti alla Banca Centrale.

Ebbene anche in questo caso non c’è alcuna differenze rispetto a quello che facciamo noi, ma dal punto di vista operativo invece c’è una differenza abbastanza consistente.

Infatti quando noi chiediamo un prestito alla Banca solitamente stiamo stipulando un’operazione che ha una certa durata che possiamo valutare in mesi, spesso anni, nel caso dei mutui poi addirittura decenni.

Le Banche, invece, potrà sembrare strano, ma hanno spesso bisogno di prestiti dalla Banca Centrale, per questioni cosiddette di “tesoreria”, ma sono prestiti che hanno una durata brevissima, uno o pochissimi giorni.

Ed ora finalmente siamo arrivati al punto.

Quando diciamo che la Banca Centrale aumenta o riduce i tassi è corretto parlare al plurale, ossia i tassi, perché ne varia tre.

Il primo è quello più importante e viene, per i motivi che ho detto precedentemente, chiamato tasso di riferimento è il tasso di interesse che la Banca Centrale applica ai prestiti che eroga alle Banche, prestiti della durata di una settimana.

Per coloro che amano la precisione la denominazione precisa di questo tasso è “tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali”. Ripeto che viene comunemente chiamato tasso di riferimento, proprio perché a partire da quel tasso vengono poi stabiliti tutti gli altri.

Poi la Banca Centrale stabilisce il tasso di interesse che applica ai prestiti che eroga alle Banche, prestiti della durata di un giorno, che normalmente viene chiamato overnight, per ovvi motivi. Ed anche qui per coloro che amano la precisione la sua denominazione precisa è “tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali”.

Quindi abbiamo visto i due tassi che la Banca Centrale applica ai prestiti che fa alle Banche Commerciali, ma ovviamente c’è anche un tasso di interesse che la Banca Centrale riconosce alle Banche Commerciali sui loro depositi attivi. E semplicemente è il cosiddetto “tasso sul deposito overnight”.

Normalmente, ma per motivi ovvi, il primo tasso quello di riferimento, ossia quello che le Banche pagano alla Banca Centrale per finanziarsi a scadenza di una settimana è un po’ più alto rispetto al secondo, ossia a quello applicato sui finanziamenti a un giorno e ancora più basso sarà il tasso che la Banca Centrale riconoscerà ai depositi delle varie Banche Commerciali.

Ossia anche la Banca Centrale deve guadagnarci e opera nei confronti delle Banche Commerciali proprio come le Banche Commerciali si comportano con noi.

Ebbene a partire dal tasso di riferimento, che infatti viene proprio per questo motivo chiamato così, le Banche Commerciali a loro volta variano i loro tassi di interesse applicati alla clientela.

Ossia, ad esempio, la Bce alza i tassi alle Banche Commerciali? Allora anche le Banche Commerciali faranno altrettanto nei confronti della loro clientela, ossia di tutti noi.

Ma questo andrà ad incidere su tutto il sistema finanziario, ossia tutto il sistema finanziario, e non solo le Banche, verrà influenzato dalle decisioni sui tassi decisi dalla Banca Centrale.

Ad esempio la Bce ha aumentato i tassi? Probabilmente gli investitori vorranno anche avere maggiori interessi per sottoscrivere titoli del debito pubblico, in questo caso non è qualcosa di “automatico”, ma comunque insomma è un esempio che ho fatto per far capire quanto importanti siano le decisioni sui tassi della Banca Centrale.

Ed ora veniamo alle conseguenze delle decisioni prese dalla Banca Centrale.

Se si alzano i tassi, coloro che hanno debiti, vedranno crescere gli interessi che dovranno corrispondere ai creditori (naturalmente se il prestito non sia stato stipulato a tasso fisso).

Ma quella decisione non andrà ad incidere soltanto sulle operazioni già in essere, ma inciderà senza dubbio sulle scelte future degli operatori finanziari, essenzialmente per due motivi:

Il primo è che evidentemente l’aumento del tasso d’interesse scoraggerà coloro che avevano intenzione di chiedere un prestito perché dovranno pagare maggiori interessi, ed alcuni di questi quindi riconsidereranno le loro intenzioni non dando il via alle operazioni preventivate.

Ed il secondo motivo è che coloro che erogano i prestiti saranno più prudenti perché aumenta il rischio che i loro debitori abbiano difficoltà nel pagare i maggiori interessi ed inoltre le loro disponibilità finanziarie verranno retribuite maggiormente perché come detto vengono aumentati anche gli interessi di coloro che mantengono delle giacenze sul loro conto.

Insomma l’aumento dei tassi ha senza dubbio l’effetto di ridurre il mercato finanziario, e questo poi andrà ad incidere negativamente anche sul mercato economico.

Ed il rallentamento economico avrà effetti negativi sull’aspetto finanziario, insomma si innesca un effetto domino che apparentemente ha solo aspetti negativi, quindi ci si chiede, ma perché aumentare i tassi?

In effetti i tassi andrebbero aumentati quando l’economia sta andando bene, anzi, troppo bene, ossia quando l’economia è in surriscaldamento e andrebbe quindi rallentata. L’eccesso di euforia in campo economico infatti innesca effetti speculativi e soprattutto inflattivi.

Quindi nel nostro caso la Presidente della Bce, Christine Lagarde, ha deciso di aumentare i tassi perché si è innescata una eccessiva inflazione.

Il problema, però, è che noi non eravamo in un periodo economicamente florido, insomma l’economia non era in una fase eccessivamente espansiva, tutt’altro, e, come detto, l’aumento dei tassi, certo ha come effetto di combattere l’inflazione, ma contemporaneamente contribuisce a deprimere un’economia già debole, debilitandola ulteriormente.

Insomma ora ci troviamo proprio in una brutta situazione, per combattere l’inflazione, che innegabilmente è una aspetto negativo per la popolazione, vengono alzati i tassi, ma questo innalzamento di tassi va a deprimere un’economia che già non era per nulla florida.

Dobbiamo decidere quindi fra due mali: inflazione o recessione? Verrebbe da rispondere “nessuna delle due”, purtroppo però, ciò che ci aspetta sarà l’opposto, ossia “entrambe”.