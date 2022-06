Non posso iniziare il video odierno senza fare un accenno al convegno di sabato scorso a Poggio Berni, nei pressi di Rimini.

È stata veramente una bellissima iniziativa, oltretutto impreziosita da un titolo azzeccatissimo: “La prima festa della Lira”, ed effettivamente si è trattato proprio di una Festa alla quale hanno partecipato tante persone, tutte estremamente interessate ad ascoltare i vari relatori.

Naturalmente io devo ringraziare tutti i partecipanti che mi hanno riservato un’accoglienza veramente coinvolgente, ma a nome di tutti fatemi ringraziare in particolare una persona, una Signora con la S maiuscola di 84 anni, almeno così mi ha detto la figlia che era con lei, tuttavia ne dimostrava molti meno.

Comunque, entrambe mie fedeli ascoltatrici.

Ebbene mi hanno raccontato un fatto, non ho chiesto loro l’autorizzazione a renderlo pubblico, ma non citando i loro nomi penso non abbiano nulla in contrario.

Allora mi hanno detto che vivono nella stessa casa, e dormono in due stanze diverse, ma attigue, divise da una porta che ovviamente tengono aperta, quindi si possono parlare.

Ed allora accade spesso che la mamma, la sera, dalla sua camera ad alta voce: “Marcotti ha pubblicato un nuovo video”, e la figlia che risponde: “Lo so mamma, lo sto già ascoltando”.

Insomma voi ditemi sentendo una cosa del genere, insomma capite … la mia emozione …

Ecco vi ho voluto raccontare questo fatto, credetemi, non per incensarmi, ma per dirvi quante brave persone, belle persone, persone per bene ci sono nel nostro Paese, e fin quando ci saranno persone così io sarò fiero di essere italiano.

Vabbé non sono bravo io a raccontare certe emozioni, comunque sappiate che davanti alle manifestazioni di affetto che molti di voi mi riservano quando mi incontrano di persona … ebbene non sono indifferente, mi emoziono sempre.

E passiamo al video odierno.

Alcuni di voi, a volte, giustamente eh, sia ben chiaro, mi rimproverano bonariamente, perché talvolta racconto fatti tragici col sorriso, forse usando in maniera eccessiva e fuori luogo l’ironia.

Non stiamo parlando del sorriso che solitamente faccio in conclusione al video, ma di quella maniera, ripeto, spesso un po’ grottesca, con la quale a volte espongo situazioni che di grottesco non hanno nulla.

Ebbene però sovente, leggendo notizie sui vari organi di stampa, è veramente difficile rimanere seri.

Come si fa a rimanere seri, ad esempio, quando si legge dell’indice “Istat straordinario per il 2022”.

Vi ricordate Tremonti e la sua finanza creativa? Beh Tremonti è un novellino uno sbarbatello al confronto.

Il nostro Governo ha pensato alla creazione, non proprio alla creazione potremmo dire alla manipolazione degli indici Istat, ossia i dati Istat vengono “artefatti” ad uso e consumo del Governo.

Ma attenzione però, non è che questi indici Istat vengono artefatti di nascosto, no, certo quello si è sempre fatto, perché a volte magari per fare un favore al Governo di turno l’Istat magari certifica una crescita del Pil di un +0,1% mentre nella realtà il Pil è diminuito dello 0,1%. Tanto nessuno potrà mai smentire l’Istat.

No quei dati diciamo ritoccati, quel maquillage di decimi di punto percentuale, per far risultare una situazione migliore rispetto alla realtà … beh lo sappiamo tutti che è una prassi e probabilmente la stessa cosa accade anche negli altri Paesi.

No, oggi il nostro Governo non si limita a quello, dato che non si tratta di rubacchiare qualche decimo di punto ed oltretutto si parla dell’inflazione un dato percepito anche dalla persona comune, ed allora, non bastando il maquillage … allora si va giù con l’accetta.

Allora l’inflazione quant’è? 6,2% (sappiamo che già questo dato è taroccato l’inflazione è ben superiore), ma comunque 6,2%? No! È troppo, dai diciamo allora 2,9%.

Ma come? Direte voi, davvero il Governo vuole cambiare il tasso di inflazione a suo uso e consumo? Sì! E’ così! Ora lo spiego, c’è un motivo, ma rimane una cosa che non ha né capo né coda.

L’idea del Governo è questa, ci sono adeguamenti automatici, insomma valori che vengono indicizzati al tasso di inflazione, come ad esempio gli affitti di immobili adibiti al commercio.

Ed allora inventiamoci un tasso di inflazione più basso così saranno minori anche le indicizzazioni.

Ma questo non si può neppure paragonare al barare, perché non è fatto di nascosto, un comportamento del genere si può assimilare all’arroganza tipica del malavitoso.

Se si vuol cambiare le carte in tavola ed avvantaggiare, lo Stato lo può fare, ma non a scapito di altri, altrimenti non siamo più in uno Stato di diritto.

Ah, naturalmente questo comportamento banditesco del Governo viene giustificato sapete da cosa? Ma naturalmente dal conflitto russo/ucraino. È sempre colpa loro.

Allora io da anni vi sto dicendo che se si emette la cosiddetta “moneta vuota” ossia moneta alla quale non viene associata la produzione, o meglio ancora non viene associato il lavoro, ebbene quella moneta emessa in sovrabbondanza non può far altro che diventare inflazione.

Un’inflazione che potrebbe non essere percepita perché il progresso tecnologico è un fattore deflattivo, quindi l’inflazione c’è, ma non viene riscontrato un aumento generalizzato dei prezzi dato che di fatto è “nascosto” o meglio “compensato” dalla riduzione dei prezzi dovuto al progresso tecnologico.

Ciò che poi è accaduto in questi ultimi anni è che l’inflazione si è scaricata per anni sui mercati finanziari, ma sui mercati finanziari vedere i prezzi “gonfiati” non deprime gli investitori, anzi li rende euforici, non capiscono appunto che quei prezzi non hanno un valore reale, ma sono gonfiati.

Finché ovviamente qualcuno se ne accorge e allora? E allora accadono due cose: si sgonfiano i prezzi degli asset finanziari e si gonfiano i prezzi dei beni e dei servizi.

Ed ecco che tutti se ne accorgono che eravamo in una bolla quindi? Quindi l’establishment deve trovare qualcuno al quale dare la colpa, ed ecco perfetto … prima il Covid, e poi il conflitto.

Draghi alla Bce, certo anche la Lagarde che tuttavia perlomeno ha la scusante di essersi ritrovata in eredità una situazione disastrosa lasciata dal nostro Premier, Draghi, dicevo, è il maggior responsabile della situazione attuale, e soprattutto della situazione drammatica alla quale andremo incontro nei prossimi mesi.

Ma per i media mainstream la colpa di chi è? Della Russia naturalmente.

Insomma siamo proprio al gioco dello scaricabarile, ed è un gioco nel quale i nostri politici sono dei campioni universali.