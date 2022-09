Ormai è ridotta così la nostra Italia. Non c’è un allarme, ci sono “gli” allarmi, infiniti allarmi ed ad ognuno di loro come si risponde? Con un bonus.

La terra dei cachi, così descrivevano l’Italia Elio e le Storie Tese a Sanremo nel 1996, sono passati 26 anni, forse oggi la nostra Italia è diventata la “Terra dei Bonus”.

Forse qualcuno potrebbe obiettare: “Beh che c’è? Anzi bene che si cerca di aiutare la popolazione anche se lo sappiamo tutti che i Bonus non bastano, però … son sempre meglio di niente”.

Ed è proprio qui il nocciolo della questione, è questo “son sempre meglio di niente” che nasconde la loro pericolosità.

E per me non è affatto semplice giustificare la mia affermazione.

Una volta, quand’ero giovane si usava dire: piuttosto di niente è meglio piuttosto. Ed è difficile sostenere il contrario. Se poi si arriva sul baratro, quando davanti a noi c’è solo la fine, ebbene riuscire a fare un passo indietro, anche se solo un passo, è un fatto più che importante, determinante, fa tutta la differenza del mondo.

Certo, perché, come suol dirsi …finché c’è vita c’è speranza.

Purtroppo però, a mio avviso i Bonus anziché allontanarci dal baratro ci avvicinano al baratro, non è semplice spiegare il perché … ma ci provo.

Parto da una domanda alla quale, a mio avviso, sarebbe fondamentale dare una risposta ed invece, non viene mai data, semplicemente perché la domanda non viene mai posta, ebbene la domanda è:

Quando possiamo dire che un Paese è ben governato?

Personalmente ritengo che, anche se a questa domanda potremmo dare diverse risposte, quella più corretta sia: quando permette a tutti i suoi cittadini di vivere in maniera decorosa.

E per vivere in maniera decorosa cosa occorre?

Occorre che i cittadini abbiano la possibilità, ognuno con le proprie qualità, con le proprie capacità, di produrre ricchezza, e c’è un solo modo di produrre ricchezza, attraverso il lavoro.

Un lavoro che porti a produrre una ricchezza sufficiente per soddisfare i propri bisogni personali e quelli collettivi. Questo è un punto importante.

La retribuzione del lavoro deve essere perlomeno sufficiente a soddisfare i bisogni personali, e per quello dovrebbe bastare la retribuzione netta, ossia quella che ci viene accreditata sul nostro conto corrente.

Ma anche quelli collettivi, e per questo dovrebbe essere sufficiente la parte di retribuzione che non percepiamo direttamente, ossia le tasse che versiamo e che dovrebbero servire a finanziare le spese collettive, ossia quelle necessariamente sostenute perché siamo animali sociali.

C’è infine un’altra parte della retribuzione che non percepiamo, ma accantoniamo, i cosiddetti contributi pensionistici che serviranno a farci mantenere un certo tenore di vita anche in tarda età, quando non saremo più in grado di lavorare.

Ebbene avete compreso? Sorge spontanea una domanda: nella società che ho descritto, e che ritengo ideale, lo Stato che ruolo ha?

Ha un duplice ruolo. Il primo e più scontato è che deve gestire, auspicabilmente nel migliore dei modi, ovviamente, tutti i servizi pubblici, ovviamente in primis la difesa dei propri cittadini con le Forze dell’Ordine, ma naturalmente deve anche garantire il rispetto delle regole comuni tramite la Giustizia ed altri servizi che possono essere considerati di pubblica necessità, come l’Istruzione e la Sanità.

Insomma penso di esser stato chiaro, ma non finisce qui, l’apparato pubblico ha anche un altro importantissimo compito, quello di redistribuire, ovviamente nella maniera più equa, la ricchezza prodotta.

Ogni persona è tenuta a concorrere al finanziamento dei servizi pubblici in funzione della propria capacità di contribuzione, in questa maniera, quindi avviene di fatto una redistribuzione della ricchezza prodotta.

Ma i compiti dello Stato finiscono qui, semplicemente perché l’apparato pubblico non può fare di più, in particolare non può creare ricchezza, ripeto può gestire parte della ricchezza prodotta dai cittadine e che gli viene versata e può concorrere a redistribuire parte sempre di questa ricchezza prodotta dai cittadini.

Lo Stato NON può creare ricchezza direttamente.

Mi potreste obiettare, ma come? Dott. Marcotti, non è vero, lo Stato può diventare imprenditore e produrre ricchezza!

Certo lo può fare, ma in questo caso è la Storia a dirci che ovunque è accaduto qualcosa del genere, poi … è finita male.

E’ finita male economicamente ed è finita male anche socialmente.

Ci potremmo chiedere il perché, ma la risposta che mi sento di dare è che ciò è sempre accaduto semplicemente perché è nella natura umana. Certo l’uomo è un animale sociale, ma è governato anche dall’istinti di sopravvivenza e quindi entro certi limiti è anche “egoista”.

Ma, insomma, qua entreremmo in discorsi filosofici e non ho conoscenze specifiche nel campo ed allora torno all’inizio.

All’inizio ho definito “pericolosi” i Bonus ed allora chiediamoci: dove sta la “pericolosità” dei Bonus? Essenzialmente sta nel portare la popolazione a credere che lo Stato possa creare ricchezza e quindi sia sempre in grado, qualora si renda necessario, di aiutarci ad uscire da situazione di difficoltà.

Purtroppo non solo non è così, ma è proprio vero il contrario.

Il Bonus è proprio la dimostrazione che l’apparato pubblico è stato gestito male ed ora si cerca di far credere ai cittadini che con gli aiuti si possa uscire da una situazione di disagio. Purtroppo non è così!

E sbagliano anche coloro che descrivono i Bonus un “pannicello caldo”, non sono neppure un “pannicello caldo”.

Proprio perché hanno una funzione, se vogliamo, deleteria: quella di rendere remissiva la popolazione.

Lo Stato, quindi non solo non viene identificato come il responsabile di questa situazione di disagio, ma addirittura è quasi un benefattore poiché interviene ad aiutare le persone maggiormente in difficoltà.

Ecco cari ascoltatori il vero pericolo dei Bonus.