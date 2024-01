trump-come-lincoln

Proseguo nella lettura del report di JP, sentite perché è davvero interessante, mi scrive JP: Un riferimento storico. Sapete che nel Maine e in Colorado hanno bandito Trump per le elezioni sia primarie che generali di Novembre.

Questa non è la prima volta. E' il secondo caso nella nostra storia.

La prima volta avvenne nel 1860. Il candidato era Abraham Lincoln che tuttavia, come noi tutti sappiamo, venne eletto. Nell'Aprile del 1861, poi, da noi scoppiò la guerra civile.

Chi voleva estromettere Lincoln nel 1860? I democratici di allora.

Ed allora a questo punto fatemi fare questa considerazione, con un simile precedente, Trump dovrebbe ringraziare gli Stati del Maine e del Colorado per averlo escluso, insomma se poi venisse comunque eletto e passasse alla storia come quel Presidente nel 1860 … mi sono spiegato …

E se davvero la storia dovesse ripetersi … l’anno successivo all’elezione di Trump … ossia l’anno prossimo … insomma avete capito. Corsi e ricorsi storici. Ma torniamo a JP.

Quello che è successo in Iowa ha gettato nel panico i democratici.

Al momento stanno puntando su una condanna per fatti gravi di Trump. Ovvero poterlo condannare per quello che è successo a Gennaio del 2021.

I democratici (naturalmente solo di nome) sperano, e lo dicono apertamente, che se Trump venisse condannato la gente non lo voti.

Sappiamo anche che i democratici sono dei bari incredibili (bari inteso come coloro che barano).

Faranno di tutto per non far vincere Trump. Anche perché a Novembre al Congresso ben 20 poltrone occupate dai democratici sono in ballo per la rielezione e gli elettori democratici sono molto arrabbiati per l’enorme numero di clandestini che entrano.

Se a Novembre dovesse vincere Trump e riprendersi il Congresso nonché aumentare ulteriormente il numero di senatori … per i democratici, sarebbe una debacle di portata storica.

Perché a Las Vegas si vota democratico mentre in tutto il resto del Nevada si vota solo repubblicano?

La ragione è che Las Vegas è diventata una metropoli quando i californiani hanno deciso di spostarsi lì. Per questo a Las Vegas si vota principalmente democratico.

E se i californiani nel resto della nazione non sono ben visti anzi ci odiano, una ragione ci sarà pure.

Prima di lasciarvi volevo raccontarvi anche questo.

Hollywood e molto ben finanziata da chi comanda. Semplicemente perché è una macchina prodigiosa che crea illusioni in tutto il pianeta. Serve a far credere che il nostro sistema sia l'unico e il migliore nel mondo.

Durante la Grande Depressione degli anni 30 Hollywood sfornava films nei quali faceva vedere zone degli USA idilliache.

Hanno convinto così la popolazione che se era vestita di stracci, e non poteva sfamarsi, era per colpa sua perché qui c'era la ricchezza.

Milioni di americani nullatenenti vennero in California, o almeno cercavano di entrare, perché gli dicevano che qui c'era il ben di Dio, ma venivano respinti alla frontiera del nostro Stato.

Qui, in quegli anni, abbiamo avuto una miseria che faceva paura. Ci siamo rialzati grazie alla guerra in Europa.

E ancora oggi campiamo su questo. E dato che campiamo grazie a voi … l'osso non lo molliamo.

Vorrei ora rispondere ad un ascoltatore, se mi permetti, perché penso interesserà ai tuoi ascoltatori. (Certo che ti permetto JP)

Nulla di male, per carità ma per capire come si possono fraintendere le cose se non le si conosce.

In un commento questo tuo ascoltatore diceva che era stato un mese in vacanza qui in America. Sì, aveva visto tanta polvere sotto il tappeto ma c’erano anche le cose positive tipo i cartelli "we need help" che letteralmente significa abbiamo bisogno di aiuto, ma nella realtà andrebbe tradotto “cercasi personale”.

L’ascoltatore diceva di averli visti ovunque quei cartelli.

Purtroppo, caro ascoltatore, c'era una ragione per cui lì cercavano personale. Lo sa perché?

Perché i lavori che venivano offerti erano sottopagati per cui non vale la pena di farsi assumere, conviene di più prendere i sussidi pubblici.

Dove si paga bene non troverà quei cartelli ma una fila di gente che farà di tutto per farsi assumere.

Ripeto nessuna polemica volevo solo spiegare al tuo ascoltatore e agli altri la vera ragione di quei cartelli che dicevano di cercare personale. Così tutti possono farsi un’idea più chiara delle cose.

Poi magari Giancarlo gli racconti ai tuoi ascoltatori se vuoi le strade che i turisti fotografano e che dietro i muri non c’è nulla il tutto curato dallo staff di Hollywood.

Beh, quella è una cosa che supera ogni limite. JP mi ha raccontato che in alcune città californiane ci sono zone nelle quali percorrendo le vie in automobile si vedono ai bordi della strada queste casette unifamiliari tipiche americane, ossia con il giardinetto senza alcuna recinzione, insomma sembra proprio siano delle zone residenziali estremamente tranquille nelle quali vivono persone per bene.

Si vedono queste belle facciate, con la porta d’ingresso, le finestre, insomma tutto un ambiente quasi idilliaco, qual è il problema? Il problema è che dietro a quella facciata, non c’è nulla, non ci sono le case, si tratta semplicemente di muri che ricordano le facciate di una casa, ma la casa non c’è.

Ed i turisti si fermano a fotografarle.

Ma capite? Capite la differenza fra l’Italia e gli Stati Uniti? Dove abito io i turisti si fermano a fotografare i palazzi palladiani, negli Stati uniti i turisti fotografano dei muri, che poi non sono neppure muri perché le case negli Stati Uniti, anche quelle più di pregio, sono costruite in legno e cartongesso.

Infine, caro Giancarlo in conclusione due notizie. Ho detto da chi è finanziata Nikki Haley, mi sono dimenticato di dirti chi è il marito, è un pezzo grosso del Pentagono così il quadro è completo.

Infine hanno arrestato ubriaco fradicio un tizio che in auto andava addirittura contromano, sai chi era? Era il comandante di un nostro sommergibile nucleare. E stava andando a prenderne il comando!

Per completare il quadro da notare che il tipo era anche senza assicurazione della macchina. E’ uscito su cauzione ma e' stato licenziato dalla Navy. Almeno quello.

Certo che se i piloti di aerei da noi si fumano i funghi allucinogeni e i comandanti dei nostri sommergibili nucleari si ubriacano il problema è davvero grande.

Un cordiale saluto a tutti voi e vi ringrazio dal profondo del cuore per i vostri gentili commenti.

Un abbraccio a tutti. JP