Trump e l'Europa, non tutto rose e fiori

Puntuale come un orologio svizzero JP, come promesso, mi invia il suo report. Un report chilometrico per cui lo dividerò in diversi video.

Farò così felici i tanti, tantissimi estimatori di JP che, come tutti voi sapete, ci riporta le notizie da Sacramento, California.

Una Sacramento che, mi ha detto proprio JP, vede un aumento decisamente anomalo di traffico, non però di automobili, bensì di veicoli bellici.

Ma non mi perdo in chiacchiere e lascio la parola subito a JP.

Caro Giancarlo e cari ascoltatori, un caro saluto da parte mia a tutti voi.

Novità? Tante, non tutte piacevoli purtroppo.

Ho detto a Giancarlo che per motivi di spazio metterò più notizie possibili così se Giancarlo dovesse saltare da un argomento all’altro voi capite il perché.

Cominciamo con i 95 miliardi dei quali più di 60 destinati alla Ukraina. (che JP scrive rigorosamente con la k naturalmente)

Vi dirò che questa decisione non ha fatto molto piacere ai miei connazionali anzi sarebbe più corretto dire che li ha fatti arrabbiare. Ci si chiede dove vadano questi soldi, anche perché hanno dovuto ammettere che in Ukraina la corruzione è alta.

Ma va? Questo lo aggiungo io.

Come mai questo cambiamento di rotta da parte anche di molti repubblicani?

Si chiede JP. Ricorderete che in un mio recente video avevo avanzato tre possibili scenari per rispondere a questa domanda, ebbene JP non aggiunge un quarto scenario, ma ci riporta fedelmente quanto detto pubblicamente dallo speaker of the house, Mike Johnson. Ecco cosa ci dice JP.

Johnson, lo speaker of the house, che si era detto sempre contrario a dare gli aiuti alla Ukraina ha detto testualmente davanti alle telecamere che lo intervistavano “Ultimamente in me sono avvenuti grossi cambiamenti, ora vedo differentemente la situazione” Ma … sarà …

Forse, come parlavo con Giancarlo, e ripeto forse, non ha voluto che si facesse confusione con gli acronimi, lo slogan trumpiano è MAGA con la A, Make America Great Again e non MEGA con la E ossia Make Europe Great Again.

Ed ora ecco che JP chiarisce un fatto che probabilmente a molti di voi risulterà un po’ indigesto, ma se JP è entrato nel cuore di tanti di voi è anche per la sua schiettezza.

Guardate, io posso dire di conoscerlo bene JP, è una persona che racconta i fatti, sarebbe stato un grande giornalista, ma il destino ha voluto che intraprendesse un altro lavoro.

Ok allora torniamo al report, e sentite cosa dice JP di Trump.

Sì perché non è che l’Europa sia il pallino fisso di Donald. Lui vuole grandi noi, lui vuole far tornare grande l’America e gli americani, tanto per essere chiari. Poi se alcune o molte delle sue politiche possono essere vantaggiose anche per voi europei … allora tanto meglio. Ma non sperate di diventare partners alla pari.

Ma a questo punto non posso non intervenire.

Caro JP, apprezziamo la tua schiettezza anche se quest’ultima tua affermazione sono certo che sarà un po’ indigesta per molti ascoltatori, la ripeto, “Ma non sperate di diventare partners alla pari”.

Non hai usato la parola sudditi, ma sei stato chiarissimo “Non sperate di diventare partners alla pari”.

Allora JP, anche tu mi conosci ed apprezzi la mia schiettezza, quindi, dato che so che sei in grado di far pervenire il mio pensiero, non a Trump personalmente, ma al suo staff californiano certamente sì, ebbene dì a loro che noi europei e certamente noi italiani ormai da tempo non vediamo l’America come un esempio da seguire, anzi è l’esatto contrario, è l’esempio da evitare.

Dì a loro che da tanti anni non cantiamo più California dreaming, perché quel sogno è diventato un incubo, noi, ritengo infatti di esprimere un concetto condiviso con tanti ascoltatori di Finanza In Chiaro, ci auguriamo che Trump possa tornare alla Casa Bianca, però sappia Donald che noi italiani lotteremo per liberarci da questa opprimente Unione europea, ma qualora riuscissimo a riprenderci la sovranità nazionale non pensino gli Stati Uniti di continuare a spadroneggiare sul nostro territorio come hanno fatto dal dopoguerra.

Quando ci saremo liberati dai lacci dell’Unione europea dovremo sederci attorno ad un tavolo con gli Stati Uniti per discutere di tutte quelle basi americane che la Nato ha dislocato sul nostro territorio.

Che sia chiaro, non esistono diverse sovranità, la sovranità è una sola. E ora torniamo a JP

Cambiando discorso qui nei campus universitari sembra di essere ritornati ai tempi del Vietnam. Proteste degli studenti a favore dei palestinesi.

Sia ieri, sabato 27 aprile, che oggi, le forze dell’ordine, dopo che nei primi giorni delle proteste sono state a guardare hanno deciso, anzi sarebbe più corretto dire, gli è stato ordinato di intervenire pesantemente. Ovvero arresti e manganellate stile anni ‘60 e ‘70.

Ma gli studenti non sono gli unici a protestare.

Grandissime proteste anche da parte della comunità islamica. Che ha deciso, non solo di non votare per Biden, ma durante le proteste inneggiava canti tipo “morte agli USA”.

Ecco questi sono i nuovi nostri cittadini arrivati con l’inizio del nuovo millennio.

Purtroppo, come già Giancarlo ha detto, viviamo nel mondo al contrario. Prima qui facevano entrare gli assimilabili ora invece i non assimilabili e il problema si vede. Questo penso accada anche da voi. Chiaramente, soprattutto in California, se uno parla in questi termini viene subito incolpato di razzismo come minimo se non di reati razziali, ecco come siamo ridotti.

Ok per ora finisco il primo video, ma come vi ho anticipato ne seguiranno altri.

JP ci informerà naturalmente sulle novità della politica americana, e vi assicuro che ascolterete notizie al limite del credibile, ma, come sempre da parte di JP, sono notizie verificate.

Inoltre tratterà la situazione economica ed infine anche delle chicche che vi assicuro vi faranno letteralmente sbellicare dalle risa.

Ma andiamo con calma, a domani quindi.