Caro Giancarlo e carissimi ascoltatori di Finanza in Chiaro, mi sono state chieste notizie su Trump.

Come voi sapete siamo ancora con la "carnevalata " dei documenti che lui avrebbe tenuto nella sua residenza in Florida.

Tanto fumo ma niente arrosto. Il tempo passa ci sono indiscrezioni, inutile dirlo fomentate dai media democratici ma non si riesce ancora a capire quali siano questi documenti che lui non potrebbe aver tenuto in casa. Diciamolo francamente non hanno ancora trovato un solo documento così importante da giustificare tutto il trambusto che stanno facendo.

Ogni volta che i giudici (democratici) cercano di fare la voce grossa Trump risponde con delle bordate micidiali, e si zittiscono subito, salvo poi a riprovarci un po’ più in là.

Quello che si è capito è che bisogna evitare che Trump si metta in mezzo al midterm e soprattutto tenerla lunga con l'inchiesta per evitare che Trump si ricandidi. I democratici sarebbero costretti a dire a dipstick Joe che si deve ritirare ma lui non vuole farlo.

I democratici sanno che se Donald vince le primarie del suo partito al dibattito Donald non solo asfalta il povero Joe ma il partito democratico intero e li manda nelle catacombe.

L'unica alternativa per i democratici e' quella di proporre il nostro governatore Newsom . Ma le idee e le utopie del tipo non si sa se attaccheranno con il resto della nazione.

A tutti gli iscritti al partito repubblicano sono arrivate due lettere via email. Nella prima lettera ci hanno chiesto se eravamo disposti a votare una terza volta Trump. Questa lettera arrivava dall'ufficio stampa di Trump.

La seconda dal figlio, che ci ringraziava e ci ha spiegato che il padre vuole essere sicuro che non ci siano brogli alle prossime elezioni prima di candidarsi, e chiede a noi di protestare per come si cerca di farci votare per il midterm.

La volta scorsa vi ho raccontato come si voterà da noi in California . Ora guardate cosa fanno in Georgia. Lì si vota mezzo e mezzo ovvero di persona e per posta .

Hanno già cominciato a votare ai seggi. Sì, si vota l'8 di Novembre ma lì i seggi sono già aperti. Si voterà fino al 5 di Novembre. Poi ci si fermerà. Si conteranno i voti. Poi si ripartirà a votare l'8 di Novembre e dopo, "badate bene dopo" aver contato i voti di chi si e' presentato di persona, verranno contati i voti postali. In pratica se mancano dei voti li si può aggiungere. Anche lì è polemica.

Se ritorniamo alla mia prima lettera quella dove raccontai la notte delle elezioni vi raccontai di un fatto che accadde in Georgia.

Ovvero dopo essere arrivati al 99% delle schede scrutinate e con Donald Trump davanti a Biden con un discreto margine. In molti centri cosa succede?

Scoppiano dei tubi dell'acqua e ci si ferma a contare . Mai successo nella nostra storia. Così, dato che alcuni seggi erano invasi dall'acqua l'ordine fu di bloccare il conto delle schede in tutto lo Stato.

Al mattino con il rimanente 1% il vincitore fu Biden.

Una cosa non avevo messo o meglio la levai dalla mia lettera perché avevo paura che qualcuno mi accusasse di essere un complottista.

La cosa che levai la trovai nei commenti. Scritta da persone che vivevano negli USA e che mai avevo conosciuto.

Quale era la parte che tolsi ? La parte dove a tarda notte , da furgoni sgangherati non appartenenti all'ufficio postale degli Stati Uniti hanno scaricato sacchi di voti postali e i sacchi non avevano il sigillo "United States Post Office".

Ecco io non lo misi ma alcuni lo scrissero nei commenti. Quello che successe in Georgia quella notte successe in altri tre Stati.

Inutile dirle che anche lì ci si fermò a contare i voti. Di nuovo inutile dire che Trump era davanti, poi, sempre quell'incredibile 1% diede la vittoria a Biden.

Qui in California hanno già detto che sì all'inizio ci sarà il solito vantaggio repubblicano ma poi come sapete noi democratici abbiamo la tradizione di votare per posta (bello mio la vostra tradizione ha meno di due anni) ed i nostri voti (quelli postali) arrivano sempre tardi . Magari questa volta a tarda notte ma arriveranno.

Questo lo ha detto il portavoce del nostro governatore. Forse perché per correggere le schede a loro favore ci vorrà un po’ più di tempo?

Sapete, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca (E se lo diceva Giulio ...)

Prima di chiudere vorrei parlare della corrispondenza che ho con molti dei tuoi ascoltatori. Moltissimi mi hanno detto che tramite le mie lettere che tu hai letto sono riusciti a scoprire un lato dell'America che nessuno gli aveva raccontato.

Sono restati molto sorpresi nel capire che il mio Paese non era quello delle serie TV di Hollywood né tantomeno quello raccontato dai turisti.

Incuriositi hanno cercato loro stessi dei video. Hanno capito che la ricchezza e la povertà nel mio Paese sono una accanto all'altra. Infatti a pochi chilometri da Beverly Hills ci sono gli accampamenti degli homeless.

Con Alberto un tuo ascoltatore col quale ci sentiamo ogni Domenica con Goggle Map abbiamo fatto un giro della mia contea. Usciti dalle zone residenziali ecco che si comincia con il degrado e con i ghetti.

Da noi è così. Quando venivano a trovarmi gente dall’Italia facevo vedere queste cose . Ne restavano scioccati.

Due cose ancora. Ad una tua affezionata ascoltatrice ho parlato dell’Armistizio dell'8 Settembre 1943.

Non era un armistizio ma una resa incondizionata dell'Italia, badate bene non è un armistizio. Agli Italiani fu fatto vedere e firmare il "Short term " A fine guerra fu fatto vedere agli Italiani il “Long term” della resa. Ci sono due copie una a Washington e una a Londra.

Il "Long Term" dice testualmente. "L'Italia, sarà per volere di Stati Uniti e Regno i Unito una Nazione a sovranità limitata.

Per una durata di tempo che spetterà ai governi vincitori essere decisa. “Poi si parla dei danni di guerra che ci dovevate a noi e ai nostri amici d'oltre Manica”.

L'altra è su Biden. Stava parlando ad una platea di costruttori di automobili e lui dice: "Ho due parole per voi Made in America"

Gli è stato spiegato che non sono due ma tre parole, ma non è tanto questo, il fatto è che per questo motivo i giornalisti hanno cominciato a prenderlo in giro, e gli hanno posto le domande che si pongono alle persone per capire se hanno un deterioramento cognitivo.

C’è chi gli ha chiesto: Mister President chi e' il presidente attuale?

Ed un altro. Mister President in che anno siamo ?

E pensare che questi erano giornalisti del Washington Post un giornale democratico non certo un "right wing rug".

Un cordiale saluto da una California dove e' ancora Estate.

P.S. "right wing rug" è uno slang. Più o meno suona così “uno zerbino dell'estrema destra”.