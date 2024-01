Trump tritatutto

Parto subito con il report che mi invia JP da Sacramento California.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Carissimo Giancarlo e carissimi ascoltatori,

Come certamente sapete anche Ron DeSantis ha gettato la spugna e si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Probabilmente voi vi sarete stupiti, dopo un sola competizione elettorale, nella quale oltretutto era arrivato secondo dietro il superfavorito Trump.

Ma io ve lo avevo detto che DeSantis era più conosciuto in Europa che qua negli Stati Uniti.

Lui si era impegnato molto andando a fare campagna elettorale in tutte le 99 contee dell’Iowa, probabilmente si attendeva un risultato diverso, trovarsi a 30 punti di distacco da Trump deve aver fatto maturare in lui la convinzione che scontrarsi elettoralmente con Trump era un esercizio inutile, e dato che le campagne elettorali costano care, ha deciso di non buttar via altri soldi, o forse a restar delusi dal risultato sono stati i suoi sponsor.

Comunque sparito DeSantis le primarie dei repubblicani sono diventati una corsa a due, Trump contro Haley.

Vi ho già detto che Nikki Haley è sostenuta da un miliardario democratico, il quale deve aver pensato che in una corsa a due la Haley potesse insidiare la leadership di Trump.

Qui è martedì sera, da voi è già mercoledì mattina e vi scrivo adesso dopo la vittoria di Trump in New Hampshire.

Anche lì la vittoria è stata netta, Trump ha dato un distacco di 11 punti percentuali alla Nikki Haley. Da notare che li la davano per possibile vincitrice, e qualora fosse stata sconfitta non avrebbe perso per più di 2 punti.

Insomma anche se la Haley ha dichiarato di non abbandonare la corsa alla Casa Bianca, di fatto le primarie del partito repubblicano sono finite, anzi, non sono mai cominciate, troppo netta la superiorità di Trump nei confronti di tutti gli altri candidati.

Ma a stupire è il distacco che Trump sta dando agli altri candidati e l’affluenza, pensate che in New Hampshire c'e stato un grande ritorno di elettori repubblicani, un 12% in più rispetto al 2016.

Ora c'è preoccupazione da parte dei democratici. Non si aspettavano una partenza cosi fulminea di Trump. Da notare che hanno aiutato loro stessi Nikki Haley a conquistarsi voti tra gli lettori.

Guardavo adesso, che è sera tardi da me e notte inoltrata nella east Coast, i titoli dei media.

Tutti, purtroppo per loro, hanno dovuto ammettere la vittoria di Trump, ma subito giù a parlarne male.

Ovvero titoli del tipo: Trump se eletto presidente instaurerà una dittatura. Poi tutti a puntare sul 4 di Marzo primo giorno in tribunale per Trump perché il 5 Marzo, è il giorno del "super Tuesday", giorno nel quale voteranno moltissimi Stati compreso il mio, la California e anche le Samoa Americane se è per quello.

Tutti sperano che le accuse che verranno lette il 4 Marzo possano "spaventare" (messo tra virgolette) gli elettori che cosi magari non voteranno Trump il giorno dopo.

Ma a questo punto devo intervenire, perché davvero quello che ho letto mi ha scioccato, la stampa americana è veramente sconcertante.

Mi riferisco alla Cnn, certo sappiamo da che parte sta la Cnn, ma una persona si aspetta perlomeno un minimo di misura, invece è qualcosa di abominevole.

Trump viene descritto peggio di Hitler, uno spietato dittatore, mentre Biden, ed in generale il partito democratico è l’esempio della bontà e della correttezza, è il partito che permette a tutti di esprimere la propria opinione.

Si esprimono in questo modo per giustificare il malcontento che serpeggia nel partito, in particolare da parte dell’elettorato più giovane che non apprezza affatto la politica dell’attuale Amministrazione totalmente schierata da una sola parte per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese.

Ebbene vedendo i risultati delle primarie repubblicane pare che i feroci attacchi a Trump da parte di tutti i media americani non facciano che ottenere l’effetto contrario.

Certo tutti noi conosciamo il celeberrimo aforisma di Oscar Wilde tratto da “Il manuale del perfetto impertinente” ossia “Parlate pure male di me, ma parlatene”, si dice infatti che il peggior danno che possiamo arrecare ad un politico è quello di ignorarlo.

Quindi è senza dubbio vero quel che dice spesso anche JP, ossia che Donald Trump, in questo modo, è sempre al centro dell’attenzione, però effettivamente subire tutte quelle ingiurie non deve far piacere.

Ma torniamo a Jp:

Per Biden, che non ne vuole sapere di ritirarsi, i democratici gli stanno preparando una campagna elettorale su misura.

Ad esempio lui ci sarà solo dove sa che potrà vincere e sarà solo dove le primarie conteranno.

Oggi nel New Hampshire anche se non c'era Biden nelle liste, i democratici, ovvero il partito democratico ne ha dichiarato la vittoria.

Ora mi chiedo cosa ne pensano gli elettori democratici quando il loro partito che parla di democrazia si comporta in questo modo. (non so se mi sono spiegato, Biden non rientrava fra i candidati ed è stato dichiarato vincitore)

Ma loro, i democratici, imperterriti continuano a votare democratico. Sono un po’ come i tossico dipendenti non riescono a vincere la dipendenza.

Un cordiale saluto a te Giancarlo ed a tutti i tuoi ascoltatori

JP

Però faccio io un Post Scriptum, JP ed io stiamo preparando un video nel quale parleremo espressamente della strategia che il Partito Democratico sta mettendo a punto per cercare di vincere le elezioni.

Non anticipo nulla, ma sono convinto che quasi certamente i Dem metteranno in essere quella strategia.