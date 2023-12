L'UE approva la nostra manovra, ma con riserva

Promossi? Sì! Anzi no! Rimandati Alla prossima primavera quando l’Unione europea darà il giudizio definitivo, al momento, tuttavia possiamo dire che è una mezza promozione.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Insomma semaforo verde, anche se non mancano alcune raccomandazioni che dovremo rispettare.

Ma per capire se questa è davvero una promozione, o, come l’ho definita, una mezza promozione la maniera più semplice è quella di raffrontarci con gli altri “alunni” che hanno consegnato il loro compito alla maestra Unione europea.

Ed allora ecco che siamo in buona, anzi, in ottima compagnia, ci sono infatti altri otto Paesi che, come il nostro, non hanno rispettato in pieno le raccomandazioni dell’Unione europea.

E fra questi otto Paesi ci sono anche diversi frugali, anzi direi i frugali per eccellenza, Germania, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Lettonia e Malta.

Direi poi che, dopo la decisione di Moody’s, la maggiore sorpresa è la mancata promozione del Portogallo che l’agenzia di rating americana, venerdì scorso, ha “doppiamente” promosso.

Ricordiamo infatti che Moody’s ha migliorato il rating del Portogallo addirittura di due gradini portandolo ad A3, insomma un rating quasi di eccellenza.

Noi abbiamo festeggiato per aver mantenuto inalterato il giudizio di Moody’s e migliorato solo l’outlook che era negativo, per tale motivo il nostro Governo ha gioito per aver visto lo spread ridursi a 173 punti.

Figuratevi che lo spread del Portogallo, dopo la doppia promozione è crollato a 58 punti, solo i Paesi Bassi e la Francia hanno uno spread più basso.

Tuttavia, come detto, anche la manovra dei lusitani non ha raggiunto la piena promozione.

Ma attenzione perché la notizia del giorno non è che la Germania, i Paesi Bassi, l’Austria, il Lussemburgo, insomma Paesi che sono soliti avere brillanti promozioni siano, come l’Italia, rimandati, la notizia è che c’è un Paese che è stato sonoramente bocciato.

Se parlassimo di esami di maturità, dovremmo dire che questo Paese ha avuto talmente tante insufficienze da non essere ammesso all’esame e carissimi ascoltatori stiamo parlando di niente popodimeno che … la Francia.

Macron ha preso una tramvata e alcuni ritengono sia ancora groggy, avete presente, un pugile quando dopo aver preso un cazzotto tremendo vaga intontito barcollando per il ring.

Naturalmente lui farà finta di nulla, o forse se la prenderà con coloro che si sono permessi, che hanno avuto l’ardire di bocciare uno Stato che viene da sempre associato alla grandeur.

Anche in questo caso, ma la previsione era davvero semplice, avevo da diverso tempo rimarcato le difficoltà nelle quali si trovava l’economia francese.

La Francia è uno Stato che ha vissuto per decenni al di sopra delle proprie disponibilità, in particolare per aver usufruito delle colonie, ed ora che tutto questo se non sta per crollare, comunque è stato messo in discussione, chiaramente le difficoltà economiche si sono evidenziate in tutta la loro gravità.

Ma lasciamo i transalpini ai loro problemi e torniamo alla nostra Italia.

Cosa è mancato alla nostra manovra per avere la piena promozione? Ebbene la Commissione europea ha evidenziato l’eccessiva spesa, in particolare il Consiglio europeo aveva raccomandato lo stop alle misure di sostegno sull’energia.

Ed il nostro Governo aveva ubbidito, le misure di sostegno sull’energia sono state tolte, ma il Consiglio europeo aveva anche sottolineato come quel risparmio doveva esser destinato alla riduzione del debito, invece Giorgetti con quei fondi ha finanziato altri interventi.

Ma attenzione, una volta tanto l’Europa ci bacchetta per non aver ridotto sufficientemente la pressione fiscale, in particolare giudica insufficiente la portata della riduzione delle tasse sul lavoro.

Ma è bene specificare che un eventuale maggior taglio delle tasse sul lavoro, ossia una maggior riduzione del cuneo fiscale, avrebbe comunque dovuto essere finanziato con tagli di spesa o con nuove entrate fiscali.

Comunque con questa annotazione possiamo evidenziare quale sia la linea che l’Europa raccomanda, ossia meno tasse, soprattutto sul lavoro, e meno spesa pubblica.

Ma c’è un altro aspetto, direi un’altra criticità, il deficit previsto che supera la famigerata soglia del 3%. Ebbene per questo potremmo rischiare una procedura di infrazione che, diciamolo subito, comunque non partirebbe prima della fine di giugno, quando Eurostat comunicherà i dati definitivi.

Anticipiamo poi, che anche in questo caso saremmo in numerosa compagnia, sono diversi infatti i Paesi che hanno previsto per quest’anno di sforare quel parametro.

Insomma la riduzione del deficit, è un po’ come la dieta, si inizia sempre domani.

L’Unione europea ci raccomandava di non aumentare troppo la spesa, ebbene se quest’anno siamo andati un po’ oltre il prossimo anno saremo ancora più prudenti, abbiamo previsto infatti un aumento di spesa per il 2024 dello 0,9% quando Bruxelles stimava invece un aumento maggiore (+1,3%).

Manterremo la promessa? Chi lo sa?

Ed ecco allora come si conclude il giudizio formulato dalla Commissione europea nei confronti del documento programmatico di bilancio messo a punto dal governo Meloni: «l'Italia ha compiuto progressi limitati per quanto riguarda gli elementi strutturali delle raccomandazioni» e quindi «invitiamo le autorità italiane ad accelerare i progressi».

Sarà fatto!