Caro Giancarlo, il nostro "George Costanza" ovvero come viene chiamato da noi Joe Biden è in grosse difficoltà. Ah dimenticavo. George Costanza era un personaggio della serie televisiva “Seinfeld dei primi anni 90”. Un tipo alla Ugo Fantozzi. Così è visto il nostro Presidente da noi.

Dando la notizia che ha appena approvato 1 billion dollars per la Ukraine i giornalisti presenti alla conferenza stampa sono restati poco contenti della sua mossa. Addirittura i giornalisti, e badiamo bene, giornalisti che amavano Obama, giornalisti di giornali democratici, hanno chiesto al Presidente se con tutti i problemi che abbiamo qui non era meglio spendere i soldi per aiutare la gente.

A questo punto "George" ovvero Joe si arrabbia e dice "ma allora cosa volete la democrazia in Ukraine oppure i prezzi bassi della benzina e nei supermercati?" Circa un secondo di silenzio e tutti i giornalisti hanno replicato "Prezzi dei carburanti bassi e basso costo della vita. Alla gente, qui da noi, della guerra di Zelinski non gliene importa niente"

Biden ci è rimasto malissimo. Una figura alla "Emilio Fede" (mi hanno mandato una clip).

Come ho già detto più di una volta io non racconto tutti gli USA ma quella parte, ed una parte grande, che nessuno vuol far vedere al mondo, la cosiddetta "The Dark Side of the Moon" usando un titolo dei Pink Floyd, sono sicuro che David Gilmour non me ne avrà per aver usato il titolo di un loro LP.

La California, da sola, è la quinta potenza economica. Qui ci vivono i super ricchi, una classe media, che si sta riducendo a vista d'occhio, e poi i più poveri del mondo.

Da noi si fanno esperimenti sociali che poi vengono esportati nel resto della Nazione.

Mi chiedono sempre, quando incontro persone di altri Stati, cosa stiamo combinando qui in California perché mi dicono che poi le porcate che facciamo qui se le ritrovano anche a casa loro.

I problemi che abbiamo noi qui in California sono più o meno i problemi che ha il resto della Nazione. Certo da noi più amplificati per motivi che già vi ho detto.

Penso che l'inflazione alta, siamo al l '8,6% a livello nazionale. non sia solo da "noi".

I prezzi dei carburanti sono cari anche nel resto della nazione. Diciamo che noi siamo come le previsioni del tempo per chi ci sa ascoltare.

Quando uno dice sono qui in America da 20 anni e posso dire ... certo non sono pochi, sbaglio?

Però pensate bene 20 anni fa chi c'era come presidente? Bush figlio… già l'era Clinton era finita. E già allora eravamo in fase avanzata con quello che sta succedendo adesso.

Un tuo carissimo ascoltatore (da Monza si può dire la città?) con il quale ci sentiamo ogni domenica per via telefonica una volta mi ha chiesto di Jimmy Carter.

Pensiamoci un attimo. Carter è uscito dalla Casa Bianca 41 anni fa.

Ora una persona che ha 50 anni ossia mezzo secolo di vita allora aveva 9 anni. Ecco bisogna andare indietro nel tempo per capire quello che e successo per capire quello che sta succedendo ora.

Provate ad immaginare di crescere sotto la Presidenza di Lyndon B. Johnson. Lui diventò Presidente la sera del 22 Novembre 1963 sull'aereo che riportava la salma di Kennedy a Washington.

Giurò con a fianco Jaqueline Bouvier Kennedy. Tante cose sono successe da allora, veramente una trasformazione che mai avremmo pensato che accadesse. Vedere gli ultimi 20 o 30 anni e come vedere gli ultimi 15 o 20 minuti di un film e volerne capire la trama.

Chissà se avreste visto da bambino il KKK sfilare nel Deep South. Dixieland. Quelli duri non quelli di adesso. Quando le croci bruciavano e il terrore era palpabile.

L'estate nel Mississippi me la ricorderò per tutta la vita. Vestiti di bianco che sfilavano tra la folla nel silenzio assoluto. I neri che non potevano camminare sul nostro stesso marciapiede e che dovevano tenere la testa bassa e non guardare negli occhi the white man.

E che dire nella nostra tollerante California.

Certo il KKK non c'era ma a scuola noi bianchi davanti e gli hispanici dietro. Quando una volta durante il break (la ricreazione) mi venne voglia di fare due tiri al pallone con gli Hispanici i ragazzi WASP mi richiamarono e mi dissero "listen kid stay with you race, you understand that?"

JP scrive dando per scontato che anche qui si conoscano certi modi di dire tipicamente americani, qualcuno che conosce l’inglese infatti crederà che io abbia detto i ragazzi “vespa” perché wasp in inglese significa “vespa” nella realtà qui wasp è l’acronimo di White Anglo-Saxon Protestant (“bianco di origine anglosassone e di religione protestante”), insomma i discendenti dei primi immigrati anglosassoni nel New England; quelli che sono considerati i rappresentanti della cultura egemone e del potere reale nel paese.

Infine la frase che questi ragazzi hanno rivolto a JP è “ascolta ragazzo stai con quelli della tua razza, lo hai capito?".

Si me lo ricordo come fosse adesso.

Parlavo di Carter. Durante la Presidenza Carter La Silicon Valley era abitata da classe media, più medio bassa si potrebbe dire. Ora ci abitano quelli della High Tech.

Sapete come sono riusciti a far "sloggiare " i proprietari di quelle case? Gli hanno alzato le tasse sugli immobili e hanno fatto scarseggiare i lavori così la gente fu costretta a vendere. Poi di colpo ecco i giganti dell'High tech che si sono impadroniti subito di quelle case.

Avete mai pensato cosa hanno provato quelle persone a dover vendere anche a poco e sentirsi beffati e non poter far niente? Cosa assai comune qui da noi.

Nel 1984 durante le elezioni Reagan per la sua rielezione usava la canzone di Bruce Springsteen "Born in the USA". Bruce gliela fece usare senza dire niente. Poi aspettò il momento giusto e disse "spero che Reagan abbia letto le parole della canzone che sta usando. Parla dei disoccupati che lui, con la sua Reaganomics ha creato". Il giorno dopo Reagan non citò mai più Born in the USA.

Ho mandato ai tuoi ascoltatori dei video sul dramma degli homeless qui in America. Un disastro sociale.

Sembra che non siano neanche più esseri umani. A San Francisco un condominio dove gli appartamenti si vendono a più di 1 milione di dollari ed abitato dai democratici radical chic si trova adesso ad avere sulla strada e sui marciapiedi un’orda di homeless.

Ora questi radical chic protestano "abbiamo speso più di un milione per venire ad abitare qui, non possono questi straccioni rovinarci il nostro American dream".

Ah però quando gli homeless erano nei ghetti cari radical chic parlavate bene ma non ve ne fregava niente. Ora sono straccioni. Bravi, ben vi sta. Che facciano i loro bisogni davanti le vostre entrate magari vi aiuta a capire chi siete ed in cosa vi potete rispecchiare". Si insomma avete capito quello che intendo.

Ora da noi si dice "Welcome to the homeless States of America "

Chi stava capendo quello che stava succedendo qui fu Donal J Trump.

E qui mi collego con i tuoi ultimi due video. Donald aveva capito che si rischiava di perdere il "comando".

Bisognava che ci ridimensionassimo da soli prima che qualche altro ce lo imponesse. Lui voleva una NATO più piccola. Ritirare gran parte delle nostre basi. Pensare ai bisognosi di casa nostra.

Vi garantisco che Donald ha fatto tanto per le classi più povere. Lasciate stare quello che i media vi raccontano.

La notte del 4 Novembre 2020 io credo passerà ai posteri per quello che accadde. La maggior parte della gente apertamente comincia a credere che qualche cosa sia successo quella notte.

Molti anzi moltissimi sono quelli che hanno votato democratico, che se tornassero indietro voterebbero in ben altra maniera.

So che vedete inorriditi le sparatorie qui da noi. Ne abbiamo di due tipi Quelle delle quali nessuno parla o se ne parla poco e poi quelle dove ci sono tanti morti.

Così è facile parlare di togliere le armi, non la pensate così anche voi?

Pensate bene cari amici, veramente non si sarebbe potuto fermare quei massacri?

Pensate perché vogliono disarmarci. DAI .... DAi ... Dai ... che ci arrivate.

Sì siamo l'ultimo baluardo che i nostri padroni hanno. Se ci disarmano a mani nude non potremmo difenderci.

Voi pensate alle armi vendute in armeria. Macché quelli sono i giocattoli. Da quando hanno cominciato a registrare le vendite al momento le armi vendute sono 381 milioni.

Il che è niente. Questo numero ovvero i 381 milioni sono la punta dell'iceberg. E’ il sotto che gli fa paura. Voi non avete neanche idea quanto sia venerata Santa Barbara e come siano rifornite le Canoniche qui da noi.

Pochi sanno che da noi è possibile per i cittadini possedere una nave da guerra. Certo ci vogliono i soldi chiaro. Ma al momento sono due i cacciatorpediniere funzionanti con armamento in possesso di cittadini privati.

Anche gli aerei da caccia possono essere comprati. Qui ne abbiamo due aeroporti. Li vedrete F 104, Mig 29, Mig 21, F 16, F 4 Phantoms Mirages di proprietà privata. Non è permessa una cosa ai possessori di Jets militari ovvero sopra il territorio non possono superare il muro del suono. L'unica restrizione.

Anche questo sono gli USA.

Un cordiale saluto a te, caro Giancarlo ed ai tuoi ascoltatori.

