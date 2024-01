Le ultime su Donald. Il report di JP

JP mi invia un suo report che divido in due parti, quindi domani pubblicherò la seconda parte. Ma entriamo subito in argomento.

Caro Giancarlo e cari ascoltatori,

oggi Mercoledi 17 (da voi è già Giovedì) c'e stato uno scontro in tribunale tra Trump e il Giudice federale Lewis Kaplan.

Cosa è successo?

Trump dice al suo avvocato, a mezza voce, “qui è una caccia alle streghe” intendendo che le accuse sono sempre le stesse. Ecco, a mezza voce non troppo alta, ma abbastanza perché il giudice potesse sentire.

Così ecco che Donald riesce a scatenare il putiferio.

Il giudice, a voce alta: “Lei vuole che io la espella vero? Trump replica con voce ancora più alta “se vuole con molto piacere, mi può espellere”.

Il Giudice visibilmente contrariato: “Lei non si sa controllare, e qui non si grida!” E Trump ribatte: nemmeno lei allora deve gridare.

Insomma una baraonda. Gli avvocati pensavano che Trump e il giudice venissero alle mani.

Il risultato? I media ne hanno parlato per ore e Trump ha avuto tanta di quella pubblicità gratis nonché il supporto della gente. Sì perché più litigano e lo accusano e più la gente si schiera dalla sua parte.

Sapete che le campagne elettorali da noi costano centinaia di milioni di dollari. Trump se ne spende in avvocati 10 di milioni e paga qualche causa, quindi come minimo risparmia più di 100 milioni di spese pubblicitarie, visto che la pubblicità gliela fanno gratis i media mainstream.

Iowa.

Il risultato lo sapete. In Iowa ci sono 99 contee e sia la Haley che DeSantis le hanno visitate tutte e hanno fatto campagna elettorale. Trump ne ha visitate 4 e il risultato è stato a suo favore.

Chris Christie che per tutta la pre campagna elettorale ha solo parlato male di Trump e niente altro e che pensava di essere lui almeno al secondo posto se non addirittura al primo ha preso lo 0,1% dei voti.

Insomma parlar male di Trump … non porta bene.

Vi dirò Trump ci ha messo poco più di 20minuti per aggiudicarsi lo Stato dell’Iowa.

E dopo un simile trionfo i democratici cominciano a tirare fuori tutto il loro arsenale. Si perché pensavano ad una vittoria di Trump ma non una vittoria cosi schiacciante. Allora ecco il teatrino che si mette in moto.

In Georgia il vice governatore, Burt Jones, che è democratico dice “Solo un candidato può sconfiggere Biden sia al dibattito finale che a Novembre di quest’anno e questa persona e Nikki Haley”.

Come vedete i democratici sanno consigliare bene noi elettori repubblicani. A parte il fatto che al dibattito tra i due contendenti per il voto finale per battere Biden lo potrebbe fare anche una seppia, se avesse la parola ma sapete chi finanzia la campagna elettorale della Haley? Un multimiliardario democratico.

Il prossimo turno per le primarie sarà nel New Hampshire lo stato nel quale abbondano i “RINO”. E qua devo ricordare a JP che non ci stiamo riferendo agli americani, ovviamente la quasi totalità degli ascoltatori sono italiani, quindi è bene specificare gli acronimi americani.

RINO sta per Republican In Name Only, quindi repubblicani solo di nome, è quindi un termine quasi spregiativo per bollare coloro che si dichiarano repubblicani, ma che si discostano spesso dalle ideologie del partito. Quindi torniamo a JP.

Ma il caso grande è nel Nevada, Stato mio confinante. Lì si voterà il 6 Febbraio e già ora è un putiferio.

Come mi hai detto tu, Giancarlo, bisogna spiegare bene alle persone le cose altrimenti non le capiscono.

Il Nevada, è uno degli Stati più grandi, e lì si vede la Old America. Sembra di tornare al Vecchio West. In tutte le contee si vota repubblicano. Tutte meno una. La Clark County, dove sorge "Sin city" che sarebbe Las Vegas ( Sin city e il nickname di Las Vegas ).

Las Vegas e diventata una metropoli dagli anni 90 e con i suoi voti stravolge le elezioni dello Stato del Nevada. Il perché in quella metropoli sono tutti democratici ve lo spiegherò più in là.

Ora cosa vogliano fare i democratici di Las Vegas che hanno il controllo dello Stato?

Semplice alle primarie dei repubblicani vogliono far votare i loro elettori e senza nessuna forma di identificazione. Questo ha scatenato le proteste dei repubblicani che hanno deciso di fare non più la normale elezione, ma di fare il caucus come in Iowa.



La differenza che c'è tra il caucus e la votazione normale è che il caucus è fatto dal partito mentre le primarie con le schede tradizionali è di competenza dello Stato. Così in Nevada si voterà due volte nello stesso giorno. Il risultato valido sarà solo quello che deciderà il partito repubblicano ovvero in questo caso il caucus .

Il confine con il Nevada è a meno di due ore da dove abito. Li è un altro mondo e, come vi dicevo, è come rivedere il vecchio West. Spazi enormi con gente che è Old America.

Se andate nei saloons vi lanciano il drink sul bancone e lo dovete prendere al volo. Poi quando uno comincia a dar fastidio lo vedrete volare fuori dalla porta.

Purtroppo da quando Las Vegas è diventata una metropoli impone le sue politiche. A dire il vero riescono sempre ad imporre i loro governatori ma nelle altre contee delle leggi che impongono i democratici a Carson City (questa è la capitale del Nevada), come vi dicevo, nelle altre contee, se ne fregano altamente.

Esempio durante il covid solo Las Vegas aveva le mascherine il resto dello Stato no.

Sentite questa. C'è una città franca al confine tra il Nevada e la California si chiama South Lake Tahoe. In mezzo alla cittadina passa il confine di Stato. Bene durante la crisi del covid quelli dalla parte in California tutti con la mascherina mentre quelli in Nevada senza. E stiamo parlando di pochi metri di distanza.

A questo punto uno può dedurre: o il virus aveva paura di passare il confine perche lì sono cow boys e sparano e il virus allora era terrorizzato.

O gli abitanti del Nevada hanno gli anticorpi con i contro co.... si mi avete capito.

Ma c’è una terza ipotesi … la pande … era una presa per i fondelli. Per carità opinioni solo mie. Ma mi sa che la maggior parte dei tuoi ascoltatori condividano questo mio pensiero.