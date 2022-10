Le tappe sono obbligate:

martedì 18 ottobre – nomina dei capigruppo parlamentari

mercoledì 19 ottobre – elezione dei quattro vice presidenti di Camera e Senato

giovedì 20 ottobre – il Capo dello stato inizia le consultazioni convocando i Presidenti di Camera e Senato

Venerdì 21 ottobre – il Capo dello Stato prosegue le consultazioni con i leaders dei diversi partiti

Sabato 22 ottobre – il Capo dello Stato dà l’incarico di formare un nuovo Governo

Domenica 23 ottobre – il Premier incaricato conclude gli ultimi dettagli sulla formazione del nuovo Governo

Lunedì 24 ottobre – il Premier incaricato scioglie la riserva e si reca dal Capo dello Stato presentando la lista dei Ministri

Martedì 25 ottobre – giuramento dei neo Ministri nelle mani del Capo dello Stato.

Ecco l’agenda è semplice e obbligata, quindi non riteniamo ci possano essere sorprese, i nomi dei futuri Ministri cominciano già a circolare, ma intanto oggi sono stati nominati i capigruppo parlamentari.

Scontate le conferme da parte della Lega di Riccardo Molinari alla Camera e di Massimiliano Romeo al Senato, così come le conferme anche da parte di Fratelli d’Italia di Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni, alla Camera e di Luca Ciriani al Senato.

Scontate le conferme anche da parte del Partito Democratico di Debora Serracchiani alla Camera e di Simona Malpezzi al Senato, tutta l’attenzione era focalizzata dalle scelte che avrebbe fatto Berlusconi per Forza Italia.

Infatti si sapeva che Forza Italia avrebbe invece proposto due nuovi Presidenti, per la Camera la scelta di Berlusconi è caduta su Alessandro Cattaneo e diciamo che per questa scelta non ci sono stati particolari problemi, ma per il Senato la curiosità era di capire se Berlusconi, come aveva già anticipato, creando alcuni malumori, avesse comunque imposto il nome più dibattuto ultimamente, quello di Licia Ronzulli.

E così è Stato.

Pare quindi “Promoveatur ut amoveatur” Anna Maria Bernini alla quale, con ogni probabilità, sarà assegnato un qualche incarico di carattere governativo.

Ebbene nei giorni scorsi si erano paventate delle dimissioni eccellenti, o meglio dei cambi di casacca qualora fosse stata eletta la Ronzulli a Capogruppo, al momento, tuttavia non se ne ha notizia, vedremo nei prossimi giorni.

Ma questa nomina certamente farà discutere molto per diversi motivi.

Innanzitutto noti i non buoni rapporti fra la nuova capogruppo di Forza Italia e la Meloni, pare che questa nomina sia interpretabile come una “vendetta” da parte di Berlusconi, il Cavaliere avrebbe così risposto al nein da parte della Meloni ad un incarico Governativo per Licia Ronzulli, ma attenzione non finisce qui.

Anzi, questo sarebbe proprio l’aspetto clamoroso di tutta la vicenda.

Attenzione, è praticamente certo che l’attuale vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani avrà un importante incarico Governativo, il Ministero degli esteri, e forse anche la nomina a vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Quindi, insomma un doppio impegno senza dubbio gravoso.

Ebbene qualcuno vocifera che la Ronzulli possa per questo chiedere a Berlusconi di sollevare Tajani dagli impegni interni al partito, autocandidandosi di fatto alla successione dell’ottuagenario Cavaliere.

E se la Ronzulli dovesse davvero prendere le redini di Forza Italia, per il Governo sarebbero problemi, per non dire guai.

Vi immaginate cosa potrebbe fare per “vendicarsi” della delegittimazione subita da Giorgia Meloni?

Insomma i problemi all’interno della maggioranza anziché risolversi pare si stiano ingigantendo, e la politica “al femminile” pare ancora più litigiosa di quella al maschile.

Ma stiamo a vedere gli sviluppi, nel frattempo si stanno riempiendo le varie caselle ai diversi dicasteri.

Sembrano ormai sicuri Matteo Salvini alle Infrastrutture, Antonio Tajani agli Esteri ed ad entrambi anche la nomina a vicepremier.

Giancarlo Giorgetti all’economia (evito commenti sulla persona).

Dopo un lungo braccio di ferro Forza Italia ha dovuto cedere sulla Giustizia un dicastero che rimarrà in quota Fratelli d’Italia con Carlo Nordio, e per quanto riguarda il partito della Meloni dovrebbero far parte della compagine governativa anche Adolfo Urso alla Difesa, Guido Crosetto allo sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin alla Transizione ecologica (anche qui evito commenti non sulla persona ma sull’utilità del Ministero).

Al Ministero dell’Interno un nome nuovo, Matteo Piantedosi da un paio d’anni Prefetto di Roma.

Nomi nuovi anche per il Ministero del Lavoro: Marina Calderone e dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Per ora non dico sia un buon Governo, ma perlomeno dignitoso, ma come vedete manca una casella molto importante, il Ministero della Salute (come viene denominato adesso e non più della Sanità).

E qui non ci siamo proprio, i nomi che vengono fatti, sono quello dell’attuale Presidente della Croce Rossa Italiana (Dio ce ne scampi), che si vanta di tutti gli hub vaccinali gestiti dalla Croce Rossa, ma lui stesso dice di non essere mai stato contattato (per fortuna), quindi è più probabile che alla fine prevalga l’attuale Presidente del Policlinico di Tor Vergata Orazio Schillaci, che tuttavia ha una macchia indelebile: nel 2020 è infatti stato nominato dall’allora Ministro Speranza nel comitato scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità.

Non fatemi commentare.