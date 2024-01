L'unico metodo di scambio è il baratto

Molti di voi mi chiedono di trattare il mio argomento principe, ossia la moneta, alcuni poi mi chiedono perché non scrivo un libro appunto sulla moneta.

Molti di voi mi chiedono di trattare il mio argomento principe, ossia la moneta, alcuni poi mi chiedono perché non scrivo un libro appunto sulla moneta.

Ebbene io sono convinto che ci sono più persone che scrivono libri di quelle che li leggono, ma a parte questo fatto (infatti io non la ritengo una battuta), io mi prenderei l’impegno di scrivere un libro solo avendo la certezza di offrire al pubblico qualcosa di originale.

L’argomento moneta è obiettivamente complicato, quindi dovrei trovare il modo di renderlo alla portata di tutti, insomma al momento non mi sento all’altezza, ma non escludo che in futuro.

Per questo ho intenzione di fare dei video, ma guardate bene senza una precisa tempistica, così ogni volta che lo ritengo opportuno cercherò di parlare di moneta con un obiettivo, quello di rendere semplice una materia complicata, ed allora parto oggi con le basi elementari.

Tutti i libri che il cui argomento è la moneta, partono ricordando che all’inizio fu … il baratto.

Il baratto è qualcosa che si perde nella notte dei tempi perché ben presto l’umanità si rese conto dei limiti oggettivi dello scambiarsi merce.

Naturalmente la difficoltà era duplice, non solo dovevamo trovare la persona interessata al nostro prodotto, ma questa doveva a sua volta detenere, e cederci in cambio, un prodotto di nostro interesse.

L’esigenza di superare queste difficoltà furono da subito evidenti.

Come superare questa difficoltà? Semplice! Si sarebbe dovuto trovare una merce desiderata da tutti, in maniera che tutti l’avrebbero accettata, quella merce avrebbe agevolato gli scambi facendo così nascere il commercio.

Quella merce desiderata da tutti e che quindi agevolava gli scambi perché tutti l’accettavano in cambio prese successivamente il nome di moneta, appellativo dato alla dea Giunone essendo ella la consigliera ed in latino monere significa appunto consigliare.

Popoli diversi utilizzarono merci diverse come moneta, ma la necessità della moneta di non essere merce deperibile (quindi bene che fosse un metallo), di essere facilmente trasportabile (quindi bene che fosse un metallo raro) ed altre particolarità fecero sì che col tempo ad imporsi come moneta di fatto planetaria fu l’oro.

Ok eccoci al primo passaggio importante.

Sembrerebbe infatti che con l’istituzione della moneta il baratto fu superato.

Ebbene no! Il baratto non fu superato semplicemente perché il baratto non può essere superato.

L’affermazione forse può sembrarvi sorprendente ma basta riflettere un momento e si capisce immediatamente che non solo è vera, ma è anche banale.

Ciò che al mondo ha valore sono i beni ed i servizi, ma per semplificare non starò sempre a specificare beni e servizi, ma utilizzerò solo il termine beni.

Ed allora come vengono prodotti i beni? Ovviamente dal lavoro umano. E’ solo attraverso il lavoro che viene estratta la materia prima che successivamente, sempre attraverso il lavoro viene plasmata fino a renderla bene di consumo.

Se ne deduce che quando i lavoratori ricevono il salario per il lavoro svolto questo non è altro che l’equivalente della merce da loro prodotta attraverso il lavoro.

Quindi quando un lavoratore acquista un bene prodotto da altri, lo paga attraverso il proprio lavoro.

In pratica noi barattiamo continuamente il nostro lavoro con il lavoro di altri.

E non potrebbe essere diversamente proprio in quanto, come detto, sono solo i beni ad avere valore.

Come dicevo ben presto l’uomo ha cominciato ad utilizzare l’oro come moneta, quindi una merce, e l’ha utilizzato fino a non molto tempo, questo ha fatto sì che nell’immaginario comune la moneta sia una merce, ed una merce di valore.

Ed anche quando l’uomo ha capito che non fosse necessario usare una merce come moneta, ha continuato a pensare che lo fosse, scambiando così la moneta da ciò che è (semplicemente una forma numerica), in ciò che rappresenta (un bene prodotto).

Parleremo in un altro video di moneta nominale e moneta reale.

L’uomo fece un enorme passo in avanti quando capì che la moneta avrebbe potuto tranquillamente essere immateriale, non era necessario fosse una merce, ma doveva essere rappresentativa della merce.

Per rendere commensurabili tutti i beni prodotti era infatti sufficiente attribuire alla produzione (e di conseguenza al lavoro) un’espressione numerica, ossia un numero che di per sé non ha valore, ma il cui contenuto reale è il bene al quale quel numero viene associato.

Di fatto, quindi possiamo arrivare alla seconda affermazione che potrebbe stupire molti. Perché possiamo arrivare ad invertire i fattori e dire che non è la creazione di moneta a consentire la produzione, ma è la produzione stessa una creazione di moneta.

Nella realtà fra la moneta e la produzione non c’è una consequenzialità il tutto avviene contemporaneamente in maniera istantanea, nasce la moneta, nasce la produzione così come possiamo dire nasce la produzione nasce la moneta.

Da ciò si deduce che domanda e offerta non sono solo un’uguaglianza, ma un’identità. Sapete certamente la differenza fra uguaglianza ed identità.

Due cose sono uguali se casualmente hanno la stessa misura, due cose sono identiche se nella realtà è un’unica cosa ma vista da punti differenti.

Ebbene domanda ed offerta sono una identità, perché praticamente è la stessa cosa.

Di fatto la moneta conterà sempre i beni prodotti e qualora venga emessa in eccedenza non potrà avere effetto altro che far aumentare della stessa eccedenza anche l’offerta.

Magari in un prossimo video farò degli esempi per far comprendere meglio questo concetto concetti.

In questo primo video tuttavia mi premeva veicolare due principi, il primo, che il commercio mondiale è un unico baratto, il secondo, la domanda e l’offerta sono una identità.

Alla prossima.