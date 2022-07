Innanzitutto lasciate che ringrazi gli ascoltatori che hanno particolarmente apprezzato il video da me pubblicato ieri, sono stati parecchi infatti i commenti davvero positivi che avete voluto postare a margine del video.

Grazie davvero di cuore.

Torno, anche se brevemente, sull’argomento perché ci sono novità, sembra infatti che anche analisti delle più importanti società di investimento si stiano accorgendo che la crisi in Europa si sta facendo sempre più seria.

Ma è una crisi che era assolutamente prevedibile, tutti sapevano che i due Paesi europei che avrebbero avuto i maggiori problemi in seguito alle sanzioni alla Russia sarebbero stati Germania ed Italia.

Non era difficile da prevedere, anzi era banale, bastava vedere quali erano i Paesi ad avere maggiori scambi commerciali con la Russia, mi vien da dire, era la cosa più ovvia.

Germania ed Italia sono i due maggiori Paesi manifatturieri d’Europa, quindi i maggiori esportatori verso la Russia, ma la manifattura necessita di energia e dato che sia la Germania che l’Italia non hanno puntato sul nucleare, sono anche i due Paesi europei che maggiormente importano petrolio e gas dalla Russia.

La Germania ancora più dell’Italia.

Insomma era evidente a tutti che le sanzioni nei confronti della Russia sarebbero risultate un boomerang in particolare per Germania ed Italia, cosa che si è puntualmente verificata.

Ed attenzione perché a me sembra pure che tutt’ora si stiano sottovalutando le ripercussioni alle quali stiamo andando incontro.

Stiamo parlando di recessione, ora non sappiamo se davvero andremo in recessione, sapete che tecnicamente la recessione viene sancita quando per due trimestri consecutivi si registra il Pil in calo, mi auguro di non trovarci in una simile situazione, ma dobbiamo tener conto che soltanto pochi mesi fa le previsioni di crescita per il nostro Paese per l’anno in corso erano del 4,2%.

Capite cosa significa passare da previsioni di +4 e rotti percento a +0, percento … i conti pubblici saltano.

Ma ripeto è la crisi ormai conclamata della Germania che sta facendo precipitare l’euro, ieri al termine di una giornata campale l’euro ha terminato la seduta a 1,025 oggi qualcuno aveva anche ipotizzato un rimbalzo ed invece siamo a 1,017.

Naturalmente la maggior parte degli analisti prevede a breve la parità fra dollaro ed euro, ma c’è chi si spinge oltre, molto oltre.

Probabilmente avrete letto anche voi che Jordan Rochester analista di Nomura, la conoscete è la più grande Banca giapponese, ebbene Rochester sostiene che affinché l’industria europea possa rimanere competitiva il cambio dell’euro nei confronti del dollaro debba scendere addirittura a 0,65.

0,65 capite? Significa un ribasso di oltre il 40% dagli attuali livelli che sono già bassissimi.

Certo potrebbe essere una boutade dell’analista di Nomura, però ipotizzare un cambio euro/dollaro a 0,65 un certo effetto lo fa. Rochester giustifica questa sua previsione ipotizzando un crollo della produzione industriale tedesca per il prossimo autunno inverno.

Soltanto se si dovessero mantenere le attuali forniture di gas ciò comporterebbe inevitabilmente un razionamento nel prossimo autunno/inverno, figuratevi cosa accadrebbe se dovessero pure ridursi le forniture.

Naturalmente la Germania cerca di correre ai ripari bussando alla porta della Norvegia, che tuttavia non sembra intenzionata a far sconti per quanto riguarda le forniture, insomma i prezzi del gas, già ora su livelli impensabili soltanto pochi mesi fa, potrebbero salire ulteriormente.

Sentendo queste previsioni tornano alla mente le parole di Medvedev, quando ha detto che nonostante la paventata procedura accelerata l’Ucraina possa non entrare nell’Unione europea, semplicemente perché l’Unione europea potrebbe nel frattempo essersi disintegrata.

Attenzione, cari ascoltatori, se la Russia davvero chiudesse i rubinetti del gas, davvero l’Unione europea potrebbe collassare. Vabbé vediamo gli eventi.

Potrebbe avere molti meno problemi per quanto riguarda le fonti energetiche la Gran Bretagna, ma anche al di là della Manica i problemi non mancano.

Io non riesco a capire dove Boris Johnson possa trovare la faccia tosta per non dimettersi.

E’ più incollato alla poltrona lui che Luigi Di Maio.

Ormai l’esecutivo guidato da Boris Johnson penso abbia raggiunto il record di dimissioni da parte dei diversi Ministri. Sono implicati in tutti gli scandali possibili.

Si scambiano accuse a vicenda e quella più tenera è darsi del bugiardo.

Ed attenzione a dimettersi non sono Ministri di secondo piano, gli ultimi due in ordine cronologico sono il Cancelliere dello Scacchiere, ossia il Ministro dell’Economia ed il Ministro della Salute che di questi tempi è forse ancora più importante del Ministro dell’Economia.

I sondaggi per Boris Johnson oltretutto sono impietosi, sembra infatti che il 69% dei britannici vorrebbe le sue dimissioni, ma lui proprio è imbullonato al numero dieci di Downing Street.

Sembra proprio che i politici siano uguali a tutte le latitudini.