Ormai siamo arrivati alle baruffe chiozzotte di goldoniana memoria, Charles Michel, il belga Presidente del Consiglio europeo, non usa mezzi termini ed attacca direttamente Ursula Von Der Leyen, la tedesca Presidente della Commissione europea.

Michel accusa la Von Der Leyen di aver temporeggiato troppo per quanto riguarda le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, causando così i rincari che stanno mettendo in ginocchio l’economia degli Stati appartenenti all’Unione.

All’annuncio che l’Ue avrebbe imposto un tetto al prezzo del petrolio russo e successivamente anche del gas, una decisione che verrà discussa dai Ministri dell’energia il prossimo 9 settembre, i russi hanno risposto senza perder tempo, semplicemente non ci sarà più gas russo per l’Europa, han fatto sapere.

Ecco carissimi ascoltatori, questo fatto ci permette di esemplificare un altro aspetto dell’Unione europea al quale spesso accenniamo, ed in questo caso possiamo toccare con mano, l’evidente inefficienza della burocrazia.

E l’Unione europea è una gigantesca burocrazia, totalmente inconcludente ed inefficiente.

La Russia ha già risposto ad un qualcosa che l’Ue, deve ancora formalizzare, e magari, la riunione, in programma per venerdì prossimo, 9 settembre, con ogni probabilità, sarebbe stata solo interlocutoria perché certamente non si sarebbe trovata l’unanimità fra i vari Paesi.

Ebbene i russi in questa maniera li hanno umiliati, praticamente gli hanno detto, “guardate, è inutile che vi riuniate per decidere di applicare un tetto al prezzo del petrolio o del gas, la nostra risposta la conoscete già”.

Umiliati.

Da qui quindi le critiche di Charles Michel nei confronti della Von Der Leyen, queste le parole rilasciate dal Presidente del Consiglio europeo in un’intervista rilasciata a diversi quotidiani europei:

“Diverse volte abbiamo invitato la Commissione a presentare proposte concrete”.

Quindi, gli chiedono, l’esecutivo Ue è in ritardo?

“Per quanto riguarda i prezzi, sì. Il Consiglio le ha chiesto più volte di fare proposte per limitare l’impennata dei prezzi. È vero che il dibattito tra i leader è stato difficile e che non tutti hanno la stessa opinione sul price cap o sul mercato elettrico, ma proprio per questo avevamo chiesto un piano per tenere in considerazione i diversi punti di vista. Di fronte ai cittadini che pagano l’elettricità a questi livelli, come possiamo giustificare che le grandi compagnie energetiche stanno facendo extra-profitti?”

Ed in effetti Charles Michel non ha torto, è infatti dal mese di marzo ossia poco dopo l’inizio del conflitto russo/ucraino che il Consiglio europeo chiede con insistenza di prendere una posizione unanime per quanto riguarda le forniture di fonti energetiche.

In questo dibattito entra anche il nostro Gentiloni, finalmente direi, è il Commissario europeo all’economia, il suo silenzio era perlomeno imbarazzante, come è stato imbarazzante, invece, ciò che ha detto.

Questa la sua dichiarazione: “La Commissione ha fatto molto in questi mesi, ha lavorato per rendere obbligatori i livelli di stoccaggio che adesso hanno superato l’80% in Europa, ha lavorato con la raccomandazione di ridurre del 15% l’utilizzo dell’energia ma oggi è possibile fare di più perché il muro di divisioni che ha bloccato l’azione della Commissione in questi mesi mostra molte brecce, molte aperture e credo sia significativo che la presidente della Commissione e il G7 economico abbiano preso in parallelo delle decisioni politiche che adesso andranno attuate in modo legislativo e operativo per un tetto al prezzo del Gas, per un price cap per il petrolio“.

Ma non basta, perché ai giornalisti che gli chiedevano che si sta prefigurando un autunno difficile ha risposto: “Ci sono pessimi ingredienti e sappiamo il cocktail che potrebbe uscire. Problemi nelle catene di approvvigionamento, inflazione, aumento delle bollette. Per questo dobbiamo imparare la lezione dalla crisi del Covid. Agendo insieme abbiamo comprato i vaccini e sul fronte economico abbiamo creato Sure e il Recovery Fund. Dobbiamo essere pronti e posso assicurare che il Consiglio europeo si assumerà le sue responsabilità. Ce la faremo”.

Peccato poi che Gentiloni non si sia neppure accorto che, nella migliore delle ipotesi, sono arrivati fuori tempo massimo, ma nella realtà c’è qualcosa di ancor più evidente.

E’ noto infatti che l’Ungheria non ha mai smesso di comprare il petrolio dalla Russia, e si dice anche che ne acquisti in quantità superiore a quelle che sono le proprie necessità.

Insomma tanti saluti all’unanimità.

Intanto in Italia le aziende chiedono interventi non urgenti: immediati! La situazione rischia di degenerare, si parla di aiuti per uno o due miliardi, ovviamente non so dirvi se saranno sufficienti, ritengo proprio di no, ma oltretutto, come dico sempre, occorre chiedersi dove andranno a prendere quei fondi?

Aumenteranno le tasse? Forse, oppure aumenteranno ancora il debito.

Di sicuro ci avviciniamo al momento decisivo, la Germania sembra che abbia ceduto, dopotutto sappiamo che si tratta di un’enclave degli Stati Uniti, ma il rischio che la sua potente attività manifatturiera possa imballarsi è un rischio reale.

Non parliamo poi della nostra Italia, a mio avviso più di tante chiacchiere valgono le parole che ha usato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi:

"Stiamo affrontando un terremoto economico, il governo può e deve intervenire, non possiamo aspettare due mesi".

"Un problema di questa dimensione mette a rischio il sistema industriale italiano, il reddito e l'occupazione". “E’ un tema di sicurezza nazionale” ha poi detto in conclusione Bonomi.

Capite che non sono mai state utilizzate parole così nette “Tema di sicurezza nazionale” non so se riuscite a comprendere la gravità di quanto detto.

Certo, perché occorre chiedersi: come faremo a finanziare una cassa integrazione che rischia di arrivare a livelli insostenibili?