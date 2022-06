Sostenevo da tempo che i mercati finanziari sarebbero andati incontro ad un periodo di turbolenza, ed in effetti, dall’inizio dell’anno i listini borsistici hanno fatto segnare forti ribassi, tuttavia la cosa più preoccupante è che anche il comparto obbligazionario ha subito ribassi consistenti dovuti al cambiamento di politica monetaria che le Banche Centrali hanno dovuto effettuare per cercare di contrastare un problema che da tempo non si verificava e che quindi avevamo quasi dimenticato: l’inflazione.

Ma l’inflazione è un problema che è stato creato proprio dalle Banche Centrali, quelle stesse Banche Centrali che oggi cercano di combatterlo, al momento con scarso successo.

In pratica nel 2007/2008 c’è stata una fortissima crisi economica, ma soprattutto finanziaria, per combatterla le Banche Centrali hanno ridotto i tassi fino ad azzerarli ed addirittura a farli diventare negativi.

Non è bastato, ed allora le Banche Centrali hanno messo in campo operazioni cosiddette non convenzionali, operazioni in particolare denominate “Quantitative easing”, ma guardate che sostanzialmente non si tratta di nulla di complicato, semplicemente si tratta di emissioni monetarie in sovrabbondanza.

È chiaro che così, apparentemente, si risolleva l’economia, apparentemente perché, lo dico per l’ennesima volta, emettendo moneta in sovrabbondanza non facciamo altro che alimentare l’inflazione.

Un’inflazione che, come sempre, prima ha riguardato i mercati finanziari, ed in quel caso le Banche Centrali non si sono scomposte, poi si è riversata anche in campo economico, e qui i consumatori se ne sono accorti.

Oggi quindi le Banche Centrali devono correre ai ripari nei confronti di un problema che è stato creato da loro.

Certo i Banchieri Centrali possono portare a loro scusante che sono stati costretti ad operare negli anni scorsi in quel modo perché la sola riduzione dei tassi di interesse non era risultata una manovra sufficiente per combattere la crisi.

Ma allora occorre chiedersi perché nelle crisi pre 2007/2008 era sufficiente una riduzione dei tassi operata dalla Banca Centrale per risolvere il problema e far ripartire l’economia mentre per la crisi del 2007/2008 ciò non è stato sufficiente e le Banche Centrali hanno dovuto ricorrere alle operazioni che abbiamo definito “non convenzionali”, creando di fatto le premesse per innescare fenomeni inflattivi decisamente preoccupanti.

Chiariamo subito non è una domanda alla quale sia semplice dare una risposta, tuttavia, potremmo dire banalmente che se si vive al di sopra delle proprie possibilità, prima o poi si paga il conto.

Ok, finché ero io, ed anche altri, a dire queste cose, non succedeva nulla, ovviamente, oggi però ci sono persone ben più influenti di me che non solo ora lanciano allarmi, ma veri e propri appelli disperati.

Jamie Dimon, Presidente del Consiglio di Amministrazione di JP Morgan Chase Manhattan Bank, non è andato per il sottile, è andato giù duro, queste le sue parole:

È in arrivo un uragano economico.

Io non ero mai stato così tranchant, tuttavia se un banchiere di quel livello, probabilmente il più importante Banchiere privato al mondo, usa quei termini … insomma troppo tranquilli non dovremmo restare.

Quali sono le preoccupazioni di Jamie Dimon?

Essenzialmente due: la riduzione del bilancio della Fed ed il balzo dei prezzi delle materie prime che lui attribuisce principalmente al conflitto russo/ucraino, in particolare prevede che il prezzo del petrolio possa arrivare a 175 dollari al barile.

Allora, partiamo dal secondo, che è più semplice, io sostengo che l’inflazione non sia dovuta soltanto al balzo dei prezzi delle materie prime, ma, come ho già detto, è dovuta ad altre motivazioni non dipendenti dal conflitto.

Quindi per me le due preoccupazioni manifestate dal Presidente di JP Morgan nella realtà sono una sola.

Allora diciamo cosa significa riduzione del bilancio della Fed.

La Fed, ossia la Federal Reserve, la Banca Centrale americana, ogni volta che emette moneta per un qualsiasi motivo, di fatto aumenta il proprio bilancio, ed abbiamo detto che in questi anni la Fed, come tutte le altre Banche Centrali al mondo, sia ben chiaro, la Fed, dicevo, ha dilatato enormemente il proprio bilancio, appunto in particolare attraverso quelle operazioni finanziarie cosiddette “non convenzionali”.

Ebbene tutta quella moneta emessa in sovrabbondanza è tutt’ora in giro e come detto crea inflazione.

Quindi la Fed ha già annunciato che opererà in maniera contraria rispetto agli anni scorsi, ossia ritirerà moneta, si dice drenerà liquidità, in altre parole ridurrà il proprio bilancio.

Queste operazioni di riduzione della liquidità cominceranno nel mese in corso e si amplieranno fino a raggiungere la consistente cifra di 95 miliardi di dollari al mese.

Ma sentiamo quel che dice il numero uno di JP Morgan:

Non abbiamo mai avuto Qt come questo, (allora Qt, sta per Quantitative Tightening, ossia proprio l’operazione inversa del Quantitative easing, cioè sono le operazioni che hanno come effetto la riduzione della liquidità), ed allora riprendiamo a sentire quel che ha detto Jamie Dimon: "Non abbiamo mai avuto Qt come questo, quindi al momento è come se stessimo guardando qualcosa di imprevedibile su cui si potranno scrivere libri di storia per 50 anni.

Eh sì, caro Jamie è vero non abbiamo mai avuto nella storia operazioni di Quantitative tightening come questa, ma semplicemente perché non avevamo mai avuto nella storia operazioni di Quantitative easing come quelle messe in campo negli anni scorsi. Oggi le operazioni di drenaggio della liquidità si rendono necessarie per frenare l’inflazione che è stata fomentata dall’immissione sovrabbondante di moneta.

Io lo ripeto sempre, l’uomo non è in grado di creare qualcosa che abbia valore, può solo produrre qualcosa che abbia valore, ma creare no!

Ed allora le immissioni di moneta “creata” dalla Banca Centrale, essendo senza valore non era ricchezza ed in effetti si è tramutata e continuerà a tramutarsi in inflazione.

Ed infine chiediamoci queste operazioni di drenaggio della liquidità che effetti avranno?

Certamente ridurranno l’inflazione, ma attenzione questo non vuol dire che i prezzi diminuiranno, magari l’inflazione aumenterà ulteriormente perché queste operazioni non saranno sufficienti, ma in ogni caso i prezzi aumenteranno in misura minore rispetto all’aumento che avrebbero avuto se la Fed non operasse in tal senso.

L’altro effetto, ed anche questo è certo, è che riducendo la liquidità l’economia andrà senza dubbio incontro ad una fase recessiva, si metteranno in crisi aziende che già oggi hanno difficoltà nel reperire finanziamenti.

Insomma non so se mi sono spiegato, le Banche Centrali oggi si trovano di fronte ad una scelta fra due negatività. Un alto tasso di inflazione, oppure una crisi economica dovuta alla riduzione del credito alle imprese.

Cosa prevedo io? Ma la cosa più scontata, ossia che la scelta non sarà solo verso una sola delle due direzioni, accadranno entrambe, continuerà ad esserci un’inflazione superiore alla media e contemporaneamente la crisi economica morderà.

È chiaro che se la Banca Centrale non intervenisse l’inflazione galopperebbe arrivando probabilmente a tassi mai visti, perlomeno nei Paesi industrializzati.

Ma la stretta della politica monetaria non può neppure essere troppo forte perché soffocherebbe l’economia e chiaramente neppure questo scenario è ammissibile.

Andiamo incontro a tempi difficili, se ne è accorto anche Jamie Dimon.