Quante volte in passato avete sentito dire che la situazione economica dell’Italia era critica, quante volte avete sentito dire che il nostro Paese era sull’orlo del baratro, certamente tante, così come tante volte poi … non è accaduto nulla.

Talvolta vi consiglio di scaricare dei miei video, e memorizzarli sul vostro computer perché potrebbero risultare premonitori, ebbene questo è uno di quei video, e capirete bene il perché.

Quante volte in passato avete sentito dire che la situazione economica dell’Italia era critica, quante volte avete sentito dire che il nostro Paese era sull’orlo del baratro, certamente tante, così come tante volte poi … non è accaduto nulla.

Ed allora se io vi dicessi che la situazione dell’Italia è critica mi rispondereste “è trent’anni che sento dire che siamo in una situazione critica e non è mai accaduto nulla, basta con questa solfa”.

Ok, allora innanzitutto precisiamo alcune cose, anzi una in particolare: non è vero che poi non è mai successo nulla, ci sono stati imposti sacrifici, che hanno comportato sangue sudore e lacrime, ma la nostra situazione economica ha continuato il proprio declino, le finanze pubbliche sono in continuo declino, il nostro debito pubblico continua a salire, quindi … non è vero che non è successo nulla.

Non siamo falliti, questo sì, per ora, ma la situazione è in continuo peggioramento e negli ultimi due anni c’è stata una accelerazione al peggioramento, un’accelerazione mai vista in passato.

Mai il nostro debito pubblico era aumentato così repentinamente come è accaduto negli ultimi due anni.

Mi obietterete, sì, ma questo è accaduto anche in tutti gli altri Paesi del mondo, e d’Europa in particolare. E’ vero, ma quando le cose vanno male a subirne le peggiori conseguenze sono coloro che già precedentemente erano in difficoltà.

E l’Italia è in una situazione di difficoltà?

La risposta è SI’, ha un debito pubblico molto alto.

Ebbene, mi sembra già di sentire la vostra obiezione, sì, ma gli italiani hanno anche un cospicuo risparmio privato.

Certo, ma questo non lo mette in dubbio nessuno, tuttavia i cosiddetti Paesi virtuosi dell’eurozona, allora ci dicono, bene, benissimo, è vero, gli italiani hanno un risparmio privato molto alto, allora utilizzate i vostri risparmi per ridurre il vostro debito pubblico, fate come noi, abbiamo un debito pubblico basso ed un risparmio privato basso proprio per questo motivo.

Ve anche voi utilizzaste il vostro risparmio privato sareste in grado di ridurre il debito pubblico, anche se naturalmente si ridurrebbe anche il vostro risparmio privato.

Facciamo un esempio semplice semplice che possono comprenderlo tutti. Secondo l’ultima rilevazione il nostro debito pubblico ammontava a 2.759 miliardi di euro, ossia 46.000 euro a testa e continua a salire.

Ma io sono buono ed allora per fare i calcoli facili facili vi abbono 6.000 euro a testa e dico che il debito pubblico ammonta a 40.000 euro per abitante.

Per rientrare nei parametri europei, dovrebbe essere ridotto del 60/70%, capisco che è uno sforzo eccessivo, dai, allora diamoci un obiettivo molto meno oneroso, poniamoci l’obiettivo di ridurlo soltanto del 25%.

Capite bene, così i calcoli sono banali, se abbiamo un debito di 40.000 euro a testa, ridurlo del 25% significa ridurlo di 10.000 euro a testa.

Quindi se voi avete una famiglia tipo di quattro persone composta da voi, la moglie e due figli, per ridurre il debito pubblico soltanto del 25% voi dovete allo Stato 40.000 euro.

Chiedo, vi girerebbero un po’ le scatole dover dare 40.000 euro allo Stato per ridurre il debito pubblico?

Ritengo di sì!

Magari poi qualcuno di voi i 40.000 euro non li ha, ed allora sempre i Paesi virtuosi dell’Europa vi dicono non hai i 40.000 euro sul conto corrente? … beh, insomma, sei proprietario di una casa? Vendila!

Ed allora questo vi potrebbe far girare ancora di più le scatole, ma poi il fatto è … dato che tutti gli italiani devono tirare fuori 10.000 euro a testa … insomma si potrebbe anche far fatica a trovare chi ce la compra la nostra casa, o meglio forse troveremo chi ce la compra, ma deciderà lui il prezzo.

Insomma avete capito cosa succede, solo per ridurre del 25% il nostro debito pubblico?

Mi riferisco a coloro che dicono che il nostro debito pubblico non è un problema perché abbiamo un importante risparmio privato.

Avete capito cosa succede al nostro risparmio privato solo per ridurre del 25% il nostro debito pubblico?

Ed attenzione, ricordate che vi ho anche abbonato 6.000 euro a testa, perché come vi ho detto il debito pubblico ammonta a 46.000 euro a testa non 40.000 euro.

Sempre voi magari mi potreste obiettare, ma il nostro debito pubblico è davvero così preoccupante?

Guardate dare una risposta a questa domanda è semplicissimo, c’è un dato oggettivo sulla “pericolosità” dei debiti pubblici, un indice di rischiosità infallibile, ed è lo spread.

E’ ovvio che i Paesi che sono considerati più rischiosi dovranno pagare tassi di interesse più alti sui loro titoli del debito pubblico, se vogliono che gli investitori li acquistino.

Ed allora andiamo a vedere una cosa che nessuno, penso, vi ha mai fatto vedere.

Da un po’ di anni vi hanno riempito la testa con questo spread, ed ormai tutti voi sapete cos’è lo spread, ossia la differenza in centili del rendimento di un titolo di Stato tedesco scadente fra dieci anni, che si chiama Bund, e l’analogo titolo italiano che si chiama BTP, acronimo di Buono del Tesoro Poliennale.

Al solito un esempio chiarità tutto. Se il Bund decennale ha un rendimento dell’1% ed un analogo BTP ha un rendimento del 4% la differenza è il 3% espresso in centili 300 punti di spread.

Semplice no? Certo banalissimo.

Ora perché si prende a riferimento il Bund tedesco?

Semplicemente perché i titoli dello Stato tedesco sono quelli considerati più sicuri di tutti, quindi lo spread di tutti i titoli di Stato di tutti i Paesi dell’eurozona sono positivi, ossia tutti i titoli dello Stato dei diversi Paesi dell’eurozona hanno un tasso di interesse superiore a quello dei titoli dello Stato tedesco, ossia dei Bund.

Cosa ne deriva? Ne deriva che se io stilo una classifica dei vari Paesi dell’eurozona in base ai rendimenti dei diversi titoli dello Stato, partendo dal rendimento più basso per arrivare al rendimento più alto, avrò la classifica della rischiosità dei vari Paesi.

Ovviamente la stessa identica classifica la possiamo ottenere in termini di spread.

Naturalmente in questa graduatoria in vetta troveremo la Germania che avrà spread pari a zero, e poi come prosegue questa classifica?

Non avete mai visto questa classifica, vero? Nei nostri telegiornali non ve l’hanno mai fatta vedere, vero?

Ed allora ve la dico io, ribadisco è una graduatoria di rischiosità all’inizio i Paesi meno rischiosi ossia i Paesi che hanno lo spread più basso ed alla fine i più rischiosi, quelli che hanno spread più alto: ecco la classifica

GERMANIA, OLANDA, AUSTRIA, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, BELGIO, SLOVACCHIA, SLOVENIA, LITUANIA, LETTONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, CIPRO, ITALIA, GRECIA

Insomma, peggio di noi solo la Grecia, chiaro? Peggio di noi, solo la Grecia, i titoli dello Stato di Paesi come la Slovacchia, la Slovenia, la Lituania, la Lettonia sono considerati molto meno rischiosi dei nostri.

Ma questo so che non vi basta, ebbene, allora vi dico un’altra cosa.

Conoscete l’Italy Redenomination Risk? Probabilmente no, allora è un indice che calcola Bloomberg.

La traduzione è semplicissima, ossia il rischio di ridenominazione da parte dell’Italia, cosa significa? E’ l’indice che calcola il rischio che l’Italia possa ridenominare tutta la sua finanza pubblica e privata in una nuova moneta.

In pratica è l’indice che calcola la probabilità di una Italexit, ovviamente non mi riferisco al partito politico, ma al significato del termine, ossia la possibilità che entro un certo numero di anni l’Italia esca dall’eurozona ed adotti una propria moneta nazionale.

Ebbene quest’indice che soltanto un anno fa viaggiava intorno a 30 punti, nei giorni scorsi è arrivata a superare 90 punti, ossia è triplicato.

Ora è leggermente sceso dopo che la Lagarde ha annunciato che metterà in atto uno scudo antispread.

In cosa consista questo scudo antispread e quanto sia pericoloso per l’Italia sarà l’argomento del prossimo video.

Al momento mi preme avervi dato già queste informazioni, che sia ben chiaro, non sono per nulla tranquillizzanti, lo so, d’altronde prima o poi i nodi arrivano al pettine.

Ebbene, in conclusione: qual è il rischio tremendo che stiamo correndo?

Naturalmente non è quello della ridenominazione in una nostra moneta, quella è una opportunità, il tremendo rischio che stiamo correndo è che l’attuale Governo, ci consegni con mani e piedi legati all’Europa, in maniera tale che prima di riavere la nostra sovranità, ci spolpino del tutto.

Spero però che almeno in quel momento il popolo capisca finalmente chi ci ha ridotto in questa penosa situazione. E rispondano al popolo coloro che hanno svenduto il nostro Paese.