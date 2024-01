La verità sulla riforma del MES

Debbo per l’ennesima volta tornare a parlare della vicenda Mes, lo debbo fare perché, ormai avete imparato a conoscermi, non voglio che rimanga alcun lato oscuro di tutta questa vicenda.

Debbo per l’ennesima volta tornare a parlare della vicenda Mes, lo debbo fare perché, ormai avete imparato a conoscermi, non voglio che rimanga alcun lato oscuro di tutta questa vicenda. Tuttavia necessitano due video per essere esaustivo su quanto accaduto, portate pazienza ma è assolutamente necessario.

Ebbene io cerco di essere il più esaustivo possibile nei miei video, spesso voi mi fate i commenti che maggiormente apprezzo, ossia quelli relativi alla chiarezza con la quale espongo i fatti.

Cerco però di evitare di perdere tempo nel cercare di spaccare il capello in quattro, tuttavia se mi ci portate, e leggendo alcuni commenti siamo in questa situazione, \ allora non ho alcun problema ad accettare anche questo modo di disquisire, son capace anch’io di spaccare il capello in quattro.

Quindi ricostruiamo tutto anche nei particolari, io vi consiglio di ascoltare sia questo video che quello di domani, non è una pignoleria, in gioco c’è il vostro futuro, il futuro dell’Italia. Allora:

L’Europa, da quasi tre anni, e per la precisione dal gennaio del 2021 cosa ci sta chiedendo? Ebbene tutti voi lo sapete ci chiede di ratificare l’approvazione della riforma del Mes.

Ratificare! Capite non approvare la riforma del Mes, ma ratificare. Perché ci chiede di ratificare la riforma del Mes? Perché la riforma l’abbiamo già approvata, anzi per la precisione è stata approvata in sede di eurogruppo da parte dell’allora Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ed in sede di Consiglio europeo dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Loro hanno approvato la riforma del Mes, a quel punto l’approvazione di quella riforma doveva solo essere ratificata. E cosa significa ratificare? Al solito in questi casi per la precisione mi affido alla Treccani, Ratificare: convalidare un atto, un operato di un organo di rango inferiore.

Quindi chi deve ratificare la riforma del Mes? Naturalmente l’organo sovrano ossia il Parlamento.

Quindi il Parlamento, organo di rango superiore, deve ratificare una decisione, appunto l’approvazione di questa riforma del Mes, riforma che era stata approvata in sede europea dal nostro Presidente del Consiglio, che è un organo di rango inferiore rispetto al Parlamento sovrano.

Per la precisione, prima ancora che l’approvazione di Conte in sede di Consiglio europeo, quella riforma era stata approvata dal nostro Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in sede eurogruppo.

Ebbene potevano o meglio dovevano Gualtieri e Conte approvare la riforma del Mes? La risposta è NO, nonostante ora Conte sostenga il contrario, ma arriviamoci per gradi.

Proprio per evitare disguidi, visto che in ultima istanza la ratifica definitiva, come ho detto, deve essere sancita da un voto parlamentare, il Ministro dell’Economia e il Presidente del Consiglio dovevano attenersi alle direttive che sarebbero emerse da un dibattito parlamentare prima di recarsi nelle sedi europee, ed ora cerchiamo di capire cosa è accaduto, mi limito a parlare dell’operato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

In vista di un Consiglio europeo che si sarebbe tenuto l’11 dicembre 2020 nel quale i Capi di Stato e di Governo avrebbero dovuto decidere se approvare o meno la riforma del Mes, il giorno 9 dicembre 2020 Conte si presenta in Parlamento, praticamente i parlamentari in quella riunione avrebbero dovuto dare al Presidente del Consiglio un mandato chiaro, approvare la riforma del Mes sì o no?

Guardate parliamoci chiaro i trattati in Europa hanno sempre degli iter interminabili, è ovvio, visto che occorre mettere d’accordo 27 Paesi dell’Unione europea o 20 Paesi dell’eurozona, e come avviene quell’iter?

Ovviamente ci sono dei tecnici, possiamo chiamarli giornalisticamente anche sherpa, che iniziano quel lavoro per trovare sempre un maggior consenso, finché appunto fra tutti non si raggiunge un accordo.

A quel punto se quell’accordo è di carattere economico finanziario e riguarda l’euro viene sottoposto all’eurogruppo che è l’organismo che raggruppa i Ministri dell’economia dei 20 Paesi aderenti alla moneta unica.

Quando i Ministri competenti hanno firmato tutti l’accordo raggiunto diciamo che la palla passa ad un organo superiore, ossia il Consiglio europeo, organismo composto dai Capi di Stato e di Governo.

Ebbene a questo livello è chiaro che il Consiglio europeo composto dai Capi di Stato e di governo si comporti in maniera del tutto analoga a quanto deciso dall’eurogruppo ossia dai loro Ministri dell’economia, altrimenti sarebbe come sconfessarli.

Tanto per intenderci se Conte dopo che Gualtieri aveva votato sì all’accordo, avesse votato no, insomma capite che sarebbe stato più che imbarazzante, e naturalmente ciò valeva anche per tutti gli altri Paesi.

Ma arriviamo a noi, come detto il giorno 9 dicembre 2020 Conte si presenta in aula per un dibattito parlamentare dal quale avrebbe dovuto avere l’indicazione sulla decisione da prendere due giorni dopo in ambito Consiglio europeo.

Ebbene quella seduta avrebbe dovuto concludersi con una indicazione precisa, o un sì o un no, o un sì alla riforma del Mes o un no alla riforma del Mes, non c’erano altre possibilità, ed invece … statemi bene a sentire.

Quella seduta per Conte è più che scottante, lui infatti non poteva dire di no per i motivi che ho detto precedentemente, sarebbe stato il solo a dire di no in tutta Europa e poi sconfessava totalmente Gualtieri.

Contemporaneamente però se si fosse andati ad una votazione parlamentare, ah, naturalmente stiamo parlando del Governo Giallorosso 5 Stelle PD, se si fosse arrivati ad una votazione parlamentare che rischi politici si sarebbero corsi?

La maggioranza era per il sì, la minoranza ossia il centrodestra per il no.

Ma all’interno del Movimento 5 Stelle i mal di pancia erano evidentissimi, fin dalla loro nascita i 5 Stelle erano contrarissimi al Mes, che veniva descritto quasi come uno strumento di tortura, c’era quindi la possibilità che una parte dei 5 Stelle avrebbe potuto votare per il no ed a quel punto sarebbe caduto il Governo che era già traballante, certo cadrà un mese e mezzo dopo non per la ratifica del Mes, ma perché Renzi ritira i suoi Ministri.

Quindi in quel momento il Governo Conte due è sull’orlo del baratro e come ne esce? Al solito all’italiana viene trovato un escamotage.

Viene approvata una mozione primo firmatario Delrio PD. E qui mi fermo, ma mi raccomando non perdete il video di domani perché capirete perfettamente tutto ciò che è accaduto e chi sta cercando di salvarsi.