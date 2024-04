Lo dico subito ad inizio video, io non so di preciso cosa sia accaduto, naturalmente attendiamo sull’argomento il competente parere di JP, ma nel frattempo provo ad avanzare tre scenari possibili, naturalmente mi sto riferendo allo sbocco da parte del Congresso degli Stati Uniti dei miliardi a favore dell’Ucraina.

Certo innanzitutto ricordiamo che il pacchetto prevede aiuti non solo all’Ucraina alla quale comunque andrà la maggior parte del malloppo, si parla di più di 60 miliardi di dollari.

Ma andranno ad Israele 26 miliardi ed a Taiwan 8 miliardi, per un totale di 95 miliardi di dollari.

Dove andranno a prenderli tutti questi soldi gli Stati Uniti? Aumenteranno le tasse? Se sì, non certamente per i ricchi che in questo momento sono i maggiori finanziatori della campagna elettorale di Biden, quindi non saranno toccati dall’attuale Amministrazione.

Insomma certamente tutti questi soldi andranno ad ingigantire il già mostruoso debito pubblico americano, tanto nessuno sa a che livello sia arrivato, le stime più accreditate parlano di 35.000 miliardi di dollari, quindi cento miliardi in più o cento miliardi in meno cosa volete che cambi.

Tuttavia non voglio naturalmente parlare dell’importo degli aiuti, né del mostruoso debito pubblico americano, bensì della questione politica che ha portato allo sblocco ed all’erogazione di questi fondi.

Come noto infatti questi fondi, soprattutto all’Ucraina, Biden li voleva erogare già dallo scorso ottobre, ma i repubblicani di fatto li hanno sempre congelati con il loro voto contrario alla Camera dei rappresentanti dove loro hanno la maggioranza.

Ricorderete tutti che i Repubblicani avevano sfiduciato l’allora Speaker of the House, ossia il Presidente della Camera, Kevin McCarthy, considerato troppo morbido nelle varie contrattazioni che il ruolo richiede, ed al suo posto hanno eletto Mike Johnson considerato un intransigente.

Nell’occasione della sua elezione, il sempre moderati media mainstream avevano definito Mike Johnson un cristiano evangelico, e fin qui nulla di male, ma attenzione “con idee radicalmente contrarie ad aborto e diritti delle persone LGBT+” idee che personalmente ritengo siano enormi pregi, ma per il mainstream sono idee semplicemente mostruose, se non criminali.

Ah, ma poi c’è l’accusa ancora più infamante, sempre per quanto riguarda i media mainstream, provate ad indovinare, qualcosa che per il mainstream possa essere ritenuta un’accusa ancora più infamante dell’essere contrari all’aborto ed ai cosiddetti diritti delle persone LGBT+, ma sì dai era semplice, Johnson è stato anche accusato di essere … vicino a Donald Trump.

Comunque, insomma avete capito, da ottobre scorso, un giorno sì e l’altro pure Biden chiedeva di inviare aiuti all’Ucraina per 60 miliardi di dollari, ed un giorno sì e l’altro pure i Repubblicani, con naturalmente Mike Johnson in testa, votavano in maniera contraria bloccando i fondi.

Tutto questi fino a … sabato scorso, quando improvvisamente più della metà dei Repubblicani che siedono al Congresso hanno votato a favore.

Verrebbe da esclamare “clamoroso al Cibali”. Cosa è successo? Perché questo repentino ed inaspettato mutamento, alcuni lo hanno definito … tradimento?

Ripeto, dare una risposta a questa domanda non è per nulla semplice, ma certamente occorre specificare un fatto rilevante, ed è, come ho già detto, che il voltafaccia non è avvenuto per il tradimento di qualche parlamentare, diciamo infedele, in questo caso i numeri sono importanti.

Hanno votato a favore oltre a tutti i democratici, anche più della metà dei parlamentari repubblicani. Risultato 311 sì e 112 no.

Ed allora cerchiamo di capire perché. Personalmente ipotizzo tre scenari diversi.

Partiamo dalla giustificazione più semplice. I Repubblicani in precedenza avevano chiesto che insieme agli aiuti all’Ucraina dovevano essere stanziati fondi per impedire il continuo arrivo di clandestini che hanno riempito le principali città statunitensi molte delle quali sono diventate letteralmente invivibili.

Ma questo non è accaduto, ossia l’invasione dei clandestini continua senza sosta, quindi al di là di qualche sporadica dichiarazione d’intenti, su questo fronte non ci sono stati passi in avanti.

E per questo motivo non ritengo questo uno scenario plausibile.

Per capire cosa è accaduto, ossia perché improvvisamente più della metà dei rappresentanti repubblicani al Congresso abbia votato a favore a mio avviso dobbiamo riferirci alla pacata e composta reazione di Trump.

In altre parole, sempre a mio avviso, lo sottolineo, la decisione se non è stata una iniziativa personale da parte di Trump, è comunque stata una decisione da lui avallata.

Quindi, primo scenario che ipotizzo.

Sapete che al momento non abbiamo ancora la certezza di avere Donald Trump fra i due candidati alle prossime elezioni che si sfideranno per la Casa Bianca. Ovviamente mi riferisco al fatto che la Magistratura può arrivare a tanto.

Lo so che si tratterebbe di un vero e proprio golpe, però negli Stati Uniti ormai le normali regole democratiche non esistono più.

Quindi il primo scenario che avanzo è quello che con questo voto si sia arrivati ad un patto, ossia che la Magistratura non impedirà a Trump di poter essere eletto Presidente.

E passiamo al secondo scenario.

I ventisei miliardi a favore di Israele, non dimentichiamo che 26 miliardi di dollari sono tanti soldi, e nei mesi scorsi si parlava solo dei 60 miliardi all’Ucraina, quindi Trump avrebbe avallato il voto favorevole dei Repubblicani in cambio dei 26 miliardi ad Israele.

Ricordiamo la figlia prediletta Ivanka ed il marito di lei Jared Kushner.

Infine il terzo scenario.

Questi aiuti all’Ucraina certamente servono per procrastinare il conflitto, in questo momento l’Ucraina stava capitolando. Certo non cambieranno l’esito del conflitto, ma ne allungano i tempi per arrivare alle elezioni presidenziali americane di novembre.

Ebbene si potrebbe ipotizzare che Trump, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, abbia più da guadagnare, politicamente, non tanto per quanto riguarda la propria campagna elettorale, ma in quanto, qualora fosse rieletto potrebbe essere lui a farsi garante di una soluzione negoziata del conflitto.

Quindi riuscirebbe ad essere il Presidente che non solo non ha fomentato nuove guerre, ma che avrebbe avuto il merito di trovare una soluzione negoziale riuscendo nell’intento di giungere alla fine del conflitto in Ucraina.

E Trump potrebbe per questo passare alla storia.

Ebbene ora mi fermo ed attendiamo tutti, io per primo, un video da parte di JP, un video che potrebbe magari avallare uno dei tre scenari che ho ipotizzato, oppure, perché no? Ne possa avanzare un quarto scenario.

Non ci resta che attendere.