Se avete in programma un colloquio dovrete assolutamente convincere il responsabile delle risorse umane che siete la persona giusta che stanno ricercando. Andiamo subito a vedere come fare con i nostri 10 consigli per un colloquio di lavoro perfetto! Iniziamo.

1° consiglio per un colloquio di lavoro brillante: preparati!

Prima di ogni colloquio è normale essere nervosi. Avere una buona preparazione può aiutarti ad essere più rilassato e fiducioso. Più sarai preparato, più sarà facile rispondere alle domande durante e convincere il responsabile delle risorse umane che sei la persona giusta per la posizione.

Come prepararsi? Semplice:

raccogli le informazioni più importanti sull’azienda: in quale settore è attiva l'azienda, quali prodotti vende, quanti dipendenti e sedi ha l'azienda, ecc.





prepara una tua auto-presentazione: cerca di capire quale sia il profilo professionale che sta cercando l’azienda, quali competenze sono richieste e quali attività dovresti svolgere in azienda. Attieniti sempre alla verità.





Pensa al percorso di viaggio da fare in anticipo. Non è mai un buon inizio, se si arriva in ritardo! Mi raccomando: portate sempre con voi un blocco note e una penna e il vostro curriculum cartaceo;

2° e 3° consiglio per un colloquio di lavoro brillate: l’outfit e l’impatto

Quando si tratta dell’outfit per un colloquio di lavoro non esiste una risposta corretta. Ogni azienda e settore ha il proprio codice di abbigliamento.

Mentre dovresti presentarti in giacca e cravatta per banche e compagnie assicurative, potrai puntare su un abbigliamento più casual per il settore dei media, per esempio. In ogni caso, è sempre meglio che i vestiti siano appena lavati e stirati e il vostro aspetto curato.

Ricordatevi che la prima impressione (purtroppo) conta. I primi secondi sono cruciali. La maggior parte dei reclutatori afferma che i primi 90 secondi hanno il maggiore impatto sul fatto che assumano o meno un candidato. Con una buona prima impressione, puoi aumentare significativamente le tue possibilità di successo. Sii sorridente e educato.

4° e 5 consiglio: il linguaggio del corpo e la personalità

Già alla prima impressione, la tua andatura e la forza della tua stretta di mano saranno valutati. Da questi due elementi, un responsabile delle risorse umane ben preparato potrà già stabilire se sei molto nervoso, agitato, annoiato o se non hai un vero interesse per la posizione pubblicizzata.

Presta attenzione a una stretta di mano ferma, al contatto visivo con il tuo interlocutore e a una postura dritta quando cammini e sei seduto. Inoltre, è molto importante che parliate chiaramente e non troppo rapidamente.

Se sei stato chiamato per un colloquio, il responsabile delle risorse umane ha già valutato la tua competenza professionale (o almeno dovrebbe). Conosce il tuo CV e, ad esempio, i tuoi voti scolastici e le tue esperienze.

In un colloquio di lavoro, i professionisti delle risorse umane cercano principalmente di conoscerti meglio come persona. Cercano di verificare se hai le competenze sociali necessarie, se sei in grado di comunicare e adattarti bene al gruppo di lavoro esistente.

In un colloquio di lavoro, per questo, devi “venderti” bene. Devi essere in grado di spiegare cosa ti rende speciale e unico come persona. Dovresti sempre aspettarti domande sui tuoi punti di forza e di debolezza individuali. Sii sicuro.

Più conosci te stesso, più facile sarà per te apparire sicuro e autentico. Una buona conoscenza del sé dimostra anche che di sapere esattamente cosa si vuole ottenere nella vita professionale. Esercitati.

Andiamo con il 6° e 7° consiglio: le domande standard e le proprie debolezze

Molte volte nei colloqui di lavoro, gli intervistanti pongono domande di carattere generale per scoprire qualcosa in più su di te. Un esempio può sicuramente essere una domanda sui tuoi punti di forza. In questo caso specifico, prova a fare dei collegamenti con dei tuoi successi professionali passati.

Cerca, per non annoiare il tuo interlocutore, di non essere mai banale.

Parliamo, ora, delle tue debolezze. Sì, perché molte volte ti viene fatta una domanda di questo tipo. Cosa dovresti rispondere? Dopotutto, parliamoci chiaro, a nessuno piace parlare di questo. Ma questa è una domanda antipatica, proprio perché ha bisogno di una risposta, per non far pensare a chi ti intervista che sei una persona altezzosa.

La cosa bella, però, è che puoi prepararti per questa domanda in anticipo. Puoi considerare quali debolezze hai e con quale strategia presenti positivamente la tua debolezza. Le tue cosiddette "debolezze" sono sempre punti di forza che ti distinguono dalle altre persone.

Attenzione, però, perché “troppo buono” o “troppo disponibile” non sono debolezze!

Consiglio numero 8: la conclusione del vostro colloquio di lavoro

Alla fine di un colloquio di lavoro, cogli l'occasione per porre le tue domande. Senza domande, il responsabile delle risorse umane o l’intervistante potrebbe pensare che il lavoro non vi interessi a fondo. Insomma, il mio consiglio è di porre sempre qualche domanda.

Mi raccomando, però, fai domande intelligenti e mostra che sei molto interessato all'azienda e alla posizione per cui ti sei candidato!

Su questo punto, potremmo fare alcuni esempi

"Come sarebbe una giornata di lavoro tipo per questa posizione?"

"Cosa vi aspettate dal tuo nuovo dipendente nei primi 6 mesi? Quali obiettivi?”

"Quali opportunità di crescita ci sono, come sarà la prossima fase di carriera?”

“Ci sono ulteriori opportunità di istruzione / formazione?"

Per rispondere a queste domande il responsabile delle risorse umane ti spiegherà cosa ha trovato di buono nella tua applicazione. Ma soprattutto, la sua impressione nei tuoi confronti verrà ulteriormente confermata.

Se il responsabile delle risorse umane, o l’intervistante, non procede da solo a darti indicazioni, osa porre un'ultima domanda per scoprire come continueranno le cose nel tempo.

L'ultima domanda crea vincolante. Entro quanto tempo puoi aspettarti una risposta? In alternativa, resterai a casa seduto senza sapere quando arriverà il verdetto.

I due consigli finali per il tuo colloquio di lavoro

Dopo un colloquio di lavoro particolarmente positivo, potresti ringraziare l'azienda via e-mail per ‘l'intervista amichevole’. Questo conferma il tuo interesse per la posizione per cui vi siete candidati.

Inoltre, dovresti riflettere criticamente sul colloquio in sé e considerare ciò che è stato buono e quel che, invece, vi è riuscito meno. Eri ben preparato? La prima impressione ha convinto? Sei stato in grado di rispondere a tutte le domande con sicurezza? La tua auto-riflessione ti aiuta sicuramente a migliorare, colloquio dopo colloquio.

Un follow-up perfetto include anche il controllo ulteriore: se l'azienda è adatta a te. Potresti immaginare di lavorare lì nei prossimi anni? L'ambiente di lavoro e il lavoro quotidiano sono adatti a te? Ti mancano ancora informazioni importanti? Non vedresti l'ora di iniziare il tuo lavoro o non sei ancora sicuro che la posizione faccia esattamente al caso tuo?

Insomma, seguendo questi dieci, utilissimi consigli potrete fare una bella figura al vostro prossimo colloquio di lavoro, sia questo online, che in presenza.

Domande da evitare e domande concesse

Mi raccomando, ecco alcune frasi da evitare:

Non ho esperienza

Il mio capo precedente era un incapace

Il mio lavoro precedente non mi piaceva

Che bel vestito!

Non ho domande da fare

Ad oggi, alcune domande che un tempo venivano considerate scomode, sarebbe giusto porle, non subito al primo colloquio, ma dalla seconda o terza intervista lavorativa. È giusto, infatti, che anche l’azienda sia trasparente per voi, per iniziare una collaborazione al meglio! Ci riferiamo a: la vostra retribuzione, le modalità e le giornate di lavoro.

Molto spesso, infatti, ci sono aziende “furbette” che non parlano di retribuzione, nemmeno dopo il vostro inserimento, o annunci di lavoro che, nonostante riportino la scritta “full time” poi si rivelano delle posizioni part-time.