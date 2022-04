Le offerte di lavoro scarseggiano? Le difficoltà aumentano e trovare lavoro diventa una disciplina complessa.Tuttavia, se da un lato c’è una bella fetta di lavoratori in cerca di un lavoro disperatamente, dall’altra parte ci sono tante aziende che non riescono a trovare le giuste persone da collocare sul posto di lavoro. Vuoi per mancanza di competenze o di un discorso strettamente connesso alla tipologia di lavoro, fatto sta esistono molti posti vacanti. È, anche, vero che non tutte le offerte di lavoro trovano un immediato riscontro. Spesso, le occupazioni più faticose, con maggiori responsabilità o, ancora in ambienti lavorativi pericolosi sono poco allettanti.

Ecco, spiegato sommariamente perché i lavoratori continuamente saltano alcune offerte di lavoro e, tutto si traduce in un lunga corsa a ostacoli. Appare difficile visti i tempi rifiutare dei posti di lavoro pagati profumatamente. Per questo motivo, andremo ad analizzare i “15 Lavori ben pagati che nessuno accetta”.

9 Offerte di lavoro che non richiedono diploma o laurea

Si può essere ben pagati pur non possedendo un diploma di maturità, ecco perché con il supporto di Soldi Oggi, abbiamo stilato una lista di offerte di lavoro che non richiedono la presenza di un titolo di studio finito, come appunto il diploma o la laurea.

Il settore petrolifero è sempre alla ricerca di operai. Una piattaforma petrolifera sicuramente non offre una vita facile, anzi può apparire più che faticosa appesantita da rumori, sporco e polvere. Va considerato, che si vive nel nulla al centro del mare sotto un sole cocente.

È possibile che venga disposto l’uso di tute speciali, attrezzature di sicurezza particolari e così via. Oltre tutto, si viene esposti a rumori particolarmente forti, come ad esempio l’attivazione di un trapano. Se, non ti spaventano queste condizioni sappi che la paga parte da un valore di circa 1.800 euro mensili (netti). Si tratta, di tipologie di lavoro che permettono l’avanzamento di carriera e, quindi di uno stipendio molto più alto.

Se ti piace la pesca, il mestiere giusto per te potrebbe essere il pescatore subacqueo. Associabile a prima vista a una vacanza tra mare, sole e relax. Una tipologia di lavoro molto, ma molto bella. Tuttavia, questo è l’aspetto affascinante di questo mestiere, quello che trae in inganno.

Si tratta di una professione che rientra nei canoni pericolosi anche molto scomodi. Oltre tutto va detto che, il pescatore subacqueo deve confrontarsi con la forza del mare, della natura che lo circonda.

Per questo motivo potrebbe dover mettere a rischio la sua vita affrontando una ipotermia. Una situazione che potrebbe verificarsi per pescare i granchi dal valore più alto. La stessa attrezzatura per la pesca potrebbe trasformarsi in una trappola infernale.

Tutto sommato, dovresti affrontare lunghe giornate, insidiose e pericolose per chiuderle con una buona pesca. Se, non ti spaventa l’inaspettato e ti interessa questa tipologia di lavoro, sappi che la paga parte da 2.500 euro mensili (netti). Si tratta di una tipologia di lavoro che può fruttare fino a un valore di 5.000 euro mensili.

Se sei appassionato di pietre, il mestiere giusto per te potrebbe essere il minatore. Il lavoro nelle miniere è faticoso. I rischi sono altissimi, il meccanismo legato all’estrazione del carbone è molto complesso e pericoloso. Rischi l’esposizione al metano, oltre che lo stesso crollo di massi può innescare esplosioni.

Lavorare nelle miniere stanca tantissimo, il fisico viene spinto allo stremo per la fatica, oltre a essere investito dalla polvere quotidianamente. Se, non ti spaventa il lavoro pensate, sappi che la paga parte da 2.500 euro mensili (netto). Si tratta, di una tipologia di lavoro che permette l’avanzamento di carriera con l’aumento dello stipendio.

Lavorare in una piattaforma ecologica. Si tratta di un’attività lavorativa molto impegnativa che porta a doversi confrontare con una enorme mola di rifiuti a volte bisogna gestire anche i rifiuti pericolosi.

La discarica non è un posto lavorativo per tutti, anche perché si viene esposti alle intemperie del tempo, oltre che dalla pericolosità di batteri e agenti patogeni. Le discariche sono il covo di topi, parassiti, pipistrelli e così via. Se, non ti spaventa lavorare tra i rifiuti, sappi che la paga parte da 1.500 euro mensili (netti).

Lavorare nelle Pompe funebri. Un lavoro da addetto comporta il doversi confrontare con la una forte dose di pazienza, nonché concentrazione. Il lavoro è incentrato sui funerali, quindi costantemente avrai dinanzi il dolore di una sepoltura. Se non ti spaventano i cadaveri, sappi che la paga parte da 1.200 euro mensili. È possibile che con un avanzamento di carriera si arrivi al valore di 2.000 euro mensili.

Lavorare come idraulico. Un ambiente di lavoro dinamico che ti porta a girare ovunque ti chiamino. Le condizioni igieniche non sempre sono favorevoli ed è facile essere esposti ad acque reflue ricche di batteri.

Anche, in questo caso, l’attrezzatura è indispensabile come base di protezione contro i microrganismi e agenti chimici. Oltre tutto va detto che, la disponibilità e reperibilità è il punto chiave di questo mestiere. Se lavorare nei bagni nei giorni festivi o nei week end non ti spaventa, sappi che la paga si aggira intorno ai 3 o 4 mila euro mensili.

Lavorare come fabbro. È uno dei lavori più ricercati. Oggi è diventato davvero difficilissimo trovare un ottimo fabbro, anche volendo inserire un lavoratore in un progetto di formazione non è semplice. In ogni modo, la paga parte da 1.200 euro mensili, ma può tranquillamente toccare il valore di 4.000 euro mensili.

Lavorare come autotrasportatore. Un’attività lavorativa che richiede una forza e dedizione, ti porta sempre sulla strada per viaggi brevi o lunghi a seconda della tipologia di trasporto. Se non ti spaventa andare, tornare e ripartire questo potrebbe essere il lavoro giusto per te. Sappi che la paga parte da 1.200 euro. In ogni caso, il valore massimo dello stipendio può arrivare a 2.500 euro mensili (netto).

Lavorare per le compagnie elettriche come operaio specializzato in alta tensione. Ti troverai a gestire gli sbalzi di tensione, dovrai occuparti della manutenzione, nonché riparazione delle linee elettriche. I rischi sono strettamente legati alla tipologia di lavoro, ovvero all’alta tensione. Se non temi di restare folgorato, sappi che la paga parte da 2.500 euro mensili, ma può superare tale valore fino a toccare i 4.000 euro mensili

6 Offerte di lavoro che richiedono la laurea

Esistono delle professioni dove è richiesta la laurea, nonostante si tratta di offerte di lavoro ben pagate restano posti vacanti. Vediamo le 6 offerte di lavoro più richieste.

Il professionista Proctologo. Non è una professione molto sognata. Essere specializzati nell’apparato gastro indestinale “retto, stomaco e colon”. La paga oscilla intorno ai 10mila euro mensili (netti).

Il professionista Medico legale. È una professione particolare dedicata ai feriti e cadaveri che includere o escludere le cause di morte. Una professione necessaria per fornire perizie giudiziarie o, anche consulenza privata. La paga oscilla a valori molto più alti di 10.000 euro mensili.

Viaggiare nello spazio. Chi non ha mai sognato di diventare astronauta. Al di là dell’aspetto fantasioso, fatto di luci soffusi, pronti a viaggiare nello spazio per la scoperta di nuove galassie, la questione è molto più seria.

Occorre una laurea in ingegneria aerospaziale, una laurea in lingue e un fisico ben allenato che permetta di poter affrontare lunghi periodi di viaggio nello spazio infinito. La paga oscilla tra 4 a 6 mila euro mensili (netti).

Settore petrolifero. Un’attività lavorativa che ti porta nelle aeree più deserte, oppure, a dover affrontare lunghi viaggi su navi. L’ingegnere deve confrontarsi con polvere e petrolio. Spesso capita di stare per lunghi periodi lontani dagli affetti più cari. Un lavoro duri frutto di uno studio travagliato. La paga oscilla da 3 a 6 mila euro mensili (netti).

Lavorare nel settore minerario. Gli elementi basilari di confronto sono i medesimi innanzi riportati. La paga oscilla da 5 a 6 mila euro (netti).

Lavorare come Matematico. Scegliere di amare la matematica non è da tutti. È, sicuramente, uno dei percorsi che offre maggiori sbocchi lavorativi, si pensi ad esempio al lavoro presso le farmacie, banche, web agency e così via. La paga oscilla tra 3 a 5 mila euro mensili (netti).