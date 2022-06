Negli ultimi giorni si sente sempre più parlare dell’incentivo di 200 euro che arriverà a molte categorie di italiani.

Nello specifico, facciamo riferimento a quell’incentivo economico progettato dal Governo Draghi per sostenere coloro che si trovano in difficoltà economica, a causa del Covid-19 prima e della Guerra tra Russia e Ucraina dopo.

Insomma, un sussidio che potrebbe aiutare davvero concretamente molte persone.

Attenzione però: come il premier Mario Draghi ha affermato in precedenza, si tratta di un’erogazione una tantum.

Questo vuol dire che i 200 euro in questione non verranno erogati mensilmente, bensì una sola volta. Ovviamente per coloro che sono in difficoltà economica si tratta comunque di un aiuto notevole.

Eppure, devi anche sapere che ci sono alcune categorie che non potranno beneficiare di tale incentivo economico e che, di fatto, verranno tagliate fuori dalla misura.

Ma chi sono queste persone? Rientrano tra gli esclusi anche i disoccupati? Per scoprire come ottenere questa misura ti consigliamo la lettura dell’articolo!

Incentivo di 200 euro: ecco chi saranno gli esclusi dalla misura! Scopriamoli!

Prima di cominciare ad addentrarci a fondo sulla possibilità di ottenere tale incentivo economico di 200 euro anche per i disoccupati, è bene ricordare che ci sono numerose categorie di lavoratori italiani che non avranno diritto a ricevere il beneficio.

In linea di massima, il Governo ha predisposto che i 200 euro venissero erogati a diverse categorie di persone: lavoratori, pensionati, disoccupati e Partite IVA.

Insomma, sembrerebbe quasi la totalità degli italiani, ma non è proprio così.

Secondo quanto è stato pronosticato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, avranno diritto a ricevere il beneficio economico solo la metà degli italiani.

Ma come mai?

Beh, il primo “paletto” viene posto dal requisito fondamentale, ossia il fatto che per poter beneficiare dei 200 euro del Governo Draghi bisogna avere un reddito inferiore ai 35.000 euro.

Attenzione: tale requisito potrebbe variare per i possessori di Partita IVA, in quanto in questo caso verrà predisposto un fondo ad hoc.

Eppure, ci sono anche altre categorie di lavoratori che non potranno accedere al beneficio economico, quali stagisti, lavoratori occasionali e collaboratori coordinati.

Tuttavia, escluso il caso degli stagisti e dei tirocinanti che in ogni caso non riusciranno ad accedere al contributo economico di 200 euro, gli altri lavoratori citati potranno comunque ottenerlo, stando alla Legge.

Come abbiamo anticipato anche in precedenza, i lavoratori in Partita IVA non avranno i medesimi requisiti degli altri per poter accedere al sussidio di 200 euro.

Infatti, per loro verrà predisposto un fondo ad hoc, al quale dovranno inviare l’apposita domanda.

Insomma, se pensionati, lavoratori e disoccupati non dovranno effettuare alcuna richiesta per avere accesso ai 200 euro del Governo, per le Partite IVA la situazione sarà differente.

Ma torniamo a noi e andiamo a capire nel dettaglio come funziona tale misura per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Incentivo di 200 euro e disoccupati: chi lo riceve e chi no? La risposta!

Quando si parla dei soggetti che saranno esclusi dall’erogazione dell’incentivo di 200 euro per aiutare gli italiani in difficoltà economica, si apre sempre il nodo relativo ai disoccupati.

Insomma, inizialmente, all’approvazione del Decreto Aiuti, ci sono state numerose polemiche per quanto riguarda l’erogazione del beneficio nei confronti dei disoccupati.

Ebbene, come sappiamo, sono numerosi i partiti politici che criticano una misura legata alla disoccupazione.

Qual è? Avrai sicuramente indovinato, stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza. Infatti, a detta di numerosi partiti, quali Italia Viva o altri esponenti del centro destra, questa misura consentirebbe alle persone di non lavorare e vivere sulle spalle dello Stato.

Insomma: per quale motivo queste persone che non lavorano e che, secondo molti, non vogliono nemmeno trovare un lavoro, dovrebbero poter beneficiare del sussidio economico?

Di visione differente il premier Mario Draghi che ha deciso di erogare il beneficio di 200 euro anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Ebbene, devi sapere che coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza vedranno l’importo di 200 euro accreditato direttamente sulla loro card nel mese di luglio.

Allo stesso modo, anche coloro che ricevono l’indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll avranno la possibilità di accedere al sussidio di 200 euro messo in campo dal Governo Draghi.

Attenzione: le categorie di persone appena citate non dovranno effettuare alcuna domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per accedere al beneficio.

Infatti, il controllo dei requisiti necessari verrà svolto in maniera automatica e, di conseguenza, sarà la stessa INPS ad inviare i soldi.

Tutti i disoccupati riceveranno i 200 euro di Draghi?

Una delle domande che si sente fare più spesso riguarda il fatto che, con molta probabilità, non tutti coloro che si trovano senza lavoro riceveranno l’incentivo di 200 euro.

Per capire come mai devi comprendere fin da subito che “disoccupato” è un termine estremamente generico e che, solitamente, racchiude al suo interno tre categorie di persone.

Al primo posto abbiamo i disoccupati (quelli veri) che, da definizione, sono coloro che hanno perso il loro lavoro e si stanno muovendo per trovare una nuova occupazione, spesso per mezzo di Centri per l’Impiego.

Ma non esistono solo questa categoria di disoccupati, o meglio, di persone senza un posto di lavoro.

Infatti, dobbiamo operare anche una distinzione tra due terminologie che solitamente vengono fatte rientrare nella casistica dei disoccupati.

Stiamo parlando degli inoccupati e degli inattivi.

Per semplicità partiamo dai primi: gli inoccupati sono coloro che, spesso in età giovanile, non hanno mai avuto un contratto di lavoro.

Insomma, facciamo solitamente riferimento a quei giovani che, dopo aver terminato gli studi, sono ancora alla ricerca del loro primo posto di lavoro.

Ebbene, l’ultima categoria di disoccupati prende in considerazione gli inattivi, ossia coloro che hanno perso il loro posto di lavoro, ma non ne stanno cercando un altro attivamente.

Ma per quale motivo stiamo facendo tutte queste distinzioni parlando dell’incentivo economico di 200 euro predisposto da Mario Draghi?

Beh, molto semplicemente, l’incentivo in questione non spetta a tutti coloro che sono disoccupati, ma solo a coloro che stanno cercando attivamente lavoro, oltre che ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza e NASpI.

Incentivo di 200 euro di Draghi: quando arriveranno i soldi? La risposta!

Ora che abbiamo capito chi saranno coloro che potranno beneficiare dei 200 euro messi in campo dal Governo e chi, invece, dovrà rinunciare a tale beneficio economico, andiamo a scoprire nel dettaglio quando verranno erogati questi soldi.

Allora, nella maggior parte dei casi le erogazioni avranno luogo nel corso del mese di luglio.

Questo vuol dire che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, come abbiamo visto, riceveranno un accredito maggiorato sulla loro card.

Allo stesso modo, i disoccupati beneficiari di NASpI e DIS-COLL riceveranno l’accredito a luglio, così come i lavoratori dipendenti ed i pensionati.

Come avrai capito, ciò che resta ancora in dubbio riguarda i lavoratori autonomi con Partita IVA che dovranno effettuare la domanda per accedere al fondo a loro riservato.

In questo caso dobbiamo ancora aspettare di avere informazioni certe circa la data.