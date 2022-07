Finalmente abbiamo la possibilità di scoprire quelle che saranno le date relative all’erogazione del contributo di 200 euro pensato dal Governo Draghi per contrastare l’aumento dei prezzi. Eppure, non tutti i disoccupati lo riceveranno a luglio. Vieni a scoprire le ultime!

Come sappiamo, ci troviamo in una condizione economica che sta mettendo gli italiani duramente alla prova a causa della Guerra scoppiata tra Russia e Ucraina. Per questo motivo il Governo Draghi ha progettato questo incentivo dal valore di 200 euro che dovrà essere erogato una tantum, ossia una sola volta, a diverse categorie di beneficiari quali lavoratori, disoccupati, pensionati e autonomi con Partita IVA.

Alcuni beneficiari riceveranno l’indennità a partire dal mese di luglio, mentre altri dovranno aspettare ottobre.

Oggi andiamo a soffermarci nello specifico sulla seconda categoria citata, quella dei disoccupati dopo che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato il calendario con le date dei pagamenti.

Disoccupati: i 200 euro arrivano direttamente, ma ad ottobre!

A differenza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che riceveranno l’incentivo di 200 euro nel corso del mese di luglio, i disoccupati dovranno aspettare il mese di ottobre.

Ma chi ne beneficerà nello specifico?

Riceveranno tale indennità coloro che, nel corso del mese di giugno del 2022, sono stati titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL o coloro che sono beneficiari della disoccupazione agricola.

Attenzione: non è necessario inviare nessuna domanda per ricevere i 200 euro, in quanto sarà compito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fare i dovuti controlli.

Disoccupati con Reddito di Cittadinanza: quando riceveranno i 200 euro?

Dobbiamo soffermarci in un paragrafo a parte su un’altra categoria di beneficiari che riceverà l’incentivo di 200 euro. Stiamo parlando dei percettori del Reddito di Cittadinanza che, secondo quanto indicato dal calendario dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, riceveranno il pagamento del sussidio nel corso del mese di luglio.

Infatti, la ricarica di luglio del Reddito di Cittadinanza sarà maggiorata dei 200 euro.

Eppure, c’è una causa di esclusione che dobbiamo necessariamente considerare.

Infatti, la rata del RdC sarà maggiorata solo nel caso in cui all’interno del nucleo familiare nessuno abbia già beneficiato dello stesso contributo.

I requisiti per ottenere i 200 euro per i disoccupati: ecco quali sono!

Da quanto ha affermato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, non tutti gli italiani riceveranno l’incentivo di 200 euro, ma solo la metà di essi.

Per scoprire come mai bisogna fare attenzione ai requisiti previsti dal Governo Draghi per ottenere tale indennità.

È bene ricordare fin dal principio che l’obiettivo è sempre stato quello di aiutare le persone che si trovano in una condizione di difficoltà economica. Di conseguenza, era normale che i 200 euro non sarebbero stati erogati in maniera indistinta a tutti gli italiani.

Dunque, come avrai capito, è previsto un requisito reddituale. Infatti, i beneficiari dell’incentivo di 200 euro non dovranno avere un reddito superiore a 35.000 euro, pena l’esclusione dalla misura.

Quando arriva il bonus di 200 euro per i disoccupati? Ecco la risposta!

Ora che abbiamo compreso quali sono i requisiti per poter ottenere l’indennità di 200 euro per i disoccupati, andiamo a scoprire nel dettaglio quando arriverà.

Per i titolari nel mese di giugno di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, il pagamento dei 200 euro del Governo Draghi arriverà ad ottobre.

Ma come mai?

L’erogazione dovrà essere effettuata successivamente alle denunce UNIEMENS dei datori di lavoro dove verrà attestato quanto erogato a favore dei lavoratori dipendenti.

L’invio di tali denunce verrà effettuato nel corso del mese di settembre e, pertanto, l’incentivo ai disoccupati arriverà nel corso del mese di ottobre.

Ricevere l’incentivo sarà molto facile per i beneficiari, in quanto si tratterà di un ricarico sull’indennità da loro già percepita.

Come ricevono il sussidio i disoccupati? Titolari di RdC, NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola!

Andiamo a comprendere meglio come riceveranno il sussidio i beneficiari che rientrano nella categoria dei disoccupati.

Iniziamo con i percettori del Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’erogazione a partire dal mese in corso, quindi a luglio.

In questo primo caso, i 200 euro verranno automaticamente accreditati sulla card del RdC.

Allo stesso modo, dopo che l’INPS avrà controllato quanto anticipato dai datori di lavoro ai dipendenti, riceveranno l’erogazione ad ottobre anche i titolari di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.

Attenzione: questo vuol dire che per aver diritto a ricevere i 200 euro bisognerà aver percepito l’indennità (RdC, NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola) nel corso del mese di giugno 2022.