Qualcuno sta ancora aspettando le erogazioni dei 200 euro previsti dal Governo Draghi? Sicuramente la risposta è sì.

Infatti, i soldi sono stati erogati solo ad alcuni dei beneficiari, ossia a coloro che sono in pensione, ai lavoratori subordinati e ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

Eppure, la rosa dei beneficiari è più grande di così.

Infatti, devono ancora ricevere i 200 euro anche i possessori di Partita IVA e i beneficiari di NASpI e DIS-COLL.

Insomma, nonostante in molti stanno attualmente parlando di una possibile proroga del bonus di 200 euro, ci sono tanti beneficiari che stanno attendendo ancora l’erogazione.

Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono i beneficiari della misura, quali requisiti sono richiesti e quando arriverà l’erogazione anche per i percettori di NASpI e DIS-COLL.

Vuoi conoscere le ultime? Allora continua a leggere questo articolo.

200 euro per tutti i beneficiari: ecco chi sono i fortunati che riceveranno i soldi!

Prima di tutto dobbiamo partire dalle basi: quindi chi riceverà i soldi previsti dal Governo Draghi?

Devi sapere che l’incentivo di 200 euro è stato pensato per contrastare l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione che sta affliggendo l’Italia e l’Europa in generale.

Ebbene, il Governo ha identificato quelli che saranno i beneficiari della misura, anche se alcuni di loro non hanno ancora ricevuto l’accredito tanto atteso.

Dunque, chi sono i beneficiari dell’incentivo di 200 euro messo in campo da Draghi?

Prima di tutto abbiamo i pensionati che, come abbiamo sottolineato in precedenza, sono stati i primi a ricevere i soldi.

Poi abbiamo i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto l’incentivo nella busta paga del mese di luglio, in quindi in larga misura ad agosto.

Poi i titolari del Reddito di Cittadinanza che, anche in questo caso, hanno ricevuto l’accredito nel corso del mese di luglio, sommando i 200 euro alla loro ricarica mensile.

Poi abbiamo i lavoratori domestici che, salvo imprevisti, hanno ricevuto i soldi entro il 23 agosto.

E chi manca?

Abbiamo tutti coloro che vengono identificati nella categoria dei lavoratori autonomi, quindi chi è in possesso di una Partita IVA. In questo caso ancora non vi sono certezze circa la data di erogazione della misura, ne abbiamo parlato anche in uno scorso articolo.

Insomma, le Partite IVA sembrano essere state messe da parte dall’erogazione e si prevede un click day più avanti.

Poi abbiamo tutti coloro che percepiscono un’identità di disoccupazione, quindi quelli dei quali ci stiamo occupando in questo articolo. Ebbene, in questo caso le erogazioni non sono ancora partite, ma si pensa che non tarderanno molto.

Attenzione però: c’è un requisito da rispettare.

Infatti, secondo quanto affermato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, non tutti coloro che appartengono a queste categorie avranno diritto a ricevere l’incentivo.

Secondo l’INPS, solo il 50% degli italiani avrà accesso ai 200 euro.

Come mai? Beh, l’obiettivo del Governo è quello di aiutare coloro che sono in difficoltà economica in questo difficile periodo e, dunque, è stato imposto un reddito massimo.

Tale tetto è fissato a 35.000 euro.

Chi supera tale reddito non potrà godere dell’incentivo di 200 euro.

Quando arrivano i 200 euro per i beneficiari di NASpI e DIS-COLL?

Come avrai capito, oltre alle Partite IVA stanno aspettando l’erogazione dei 200 euro anche i beneficiari di NASpI e DIS-COLL.

Attenzione però: potrà ricevere i soldi solo chi ha beneficiato dell’indennità di disoccupazione nel corso del mese di giugno 2022.

Per capire quando verranno effettuati i pagamenti dobbiamo prendere in esame la circolare numero 73 del 2022 nella quale l’INPS ha pubblicato le date relative ai pagamenti delle misure.

Secondo quanto indicato nel documento, il pagamento per i percettori dell’indennità di disoccupazione, quindi nel dettaglio di NASpI e DIS-COLL, avverranno nel corso del mese di ottobre.

Come mai? La risposta è molto semplice. Prima di iniziare ad erogare i pagamenti per coloro che si trovano in stato di disoccupazione, è previsto l’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro con la compensazione prevista per il mese di settembre 2022.

Dobbiamo anche sottolineare che i percettori di NASpI e DIS-COLL non sono obbligati ad inviare la domanda per ricevere i soldi, diversamente da quanto si pensa potrà avvenire per le Partite IVA.

Dunque, dalla circolare che abbiamo preso in esame possiamo affermare che i pagamenti dei 200 euro per i beneficiari di NASpI e DIS-COLL arriveranno a partire dal mese di ottobre, ma potrebbero anche tardare un po’ più in là.